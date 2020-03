United Brotherhoodin epäillylle johtajalle mittava määrä syytteitä, vyyhdessä kaikkiaan 37 syytettyä

Syyttäjät ovat nostaneet syytteet laajassa United Brotherhood -jengiin liittyvässä rikoskokonaisuudessa, jossa on yhteensä 37 syytettyä.

Pääsyytettynä asiassa on United Brotherhoodin johtajaksi epäilty Tero Holopainen.

Häntä syytetään neljästä törkeästä huumausainerikoksesta, neljästä törkeästä ampuma-aserikoksesta, törkeästä ja kahdesta perusmuotoisesta kätkemisrikoksesta, törkeästä pahoinpitelystä, törkeästä ryöstöstä, ryöstöstä, järjestäytyneen rikollisryhmään toimintaan osallistumisesta, törkeästä rahanpesusta, rekisterimerkintärikoksesta, asunto-osakeyhtiörikoksesta, kavalluksesta ja useista petoksista.

Holopaisen nimi on ollut julkisuudessa esillä, koska hän on oikeudenkäynnissä vastaajana myös United Brotherhoodin lakkauttamista koskevassa jutussa. Oikeus on määrännyt jengin väliaikaiseen toimintakieltoon.

Keskusrikospoliisi tiedotti jutun tutkinnasta tammikuussa.

Poliisin tutkinnan mukaan Holopainen on ollut vuonna 2010 perustamassa United Brotherhoodia ja toiminut vuodesta 2016 alkaen sen ainoana johtajana. Hänen epäillään muun muassa organisoineen UB:n rikollista toimintaa ja päättäneen jäsenten siirroista ja erottamisista.

”Lisäksi esitutkinnassa epäillään, että epäilty on kontrolloinut jengin jäsenten huumausaineiden käyttöä, ohjeistanut jäseniä viranomaisten kanssa asioimisessa ja ollut tosiasiallinen rikoshyödyn saaja rikollisjärjestön tekemiksi epäillyissä rikoksissa. Hänen epäillään myös pahoinpidelleen törkeästi järjestön jäsenen tämän puheiden vuoksi”, sanoi tutkinnanjohtaja Kimmo Sainio tiedotteessa.

Rikoshyötyä Holopaisen on epäilty kätkeneen kiinteistön rakennuttamisen yhteydessä. Epäilynä on, että hän osti monimutkaisen bulvaanijärjestelyn kautta kiinteistön Porvoosta vuonna 2010 ja rakennutti sinne myöhemmin kaksi omakotitaloa ja autotallin.

Muiden syytettyjen rikosepäilyt koskevat pääosin törkeitä huumausainerikoksia, törkeitä ampuma-aserikoksia ja niihin liittyvää törkeää varkautta, ryöstö- tai kiristysrikoksia ja törkeää rahanpesua.

Lisäksi kahta henkilöä syytetään virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta ja pahoinpitelystä sekä yhtä henkilöä yllytyksestä näihin rikoksiin. Syytetyistä vangittuna on kolme.