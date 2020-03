Tietoturva

Kaksi saksalaisen tietoturvayhtiö G Data Cyber Defencen tutkijaa on tehnyt hälyttävän löydön verkkohuutokaupasta ostamastaan vanhasta kannettavasta tietokoneesta.

Saksan puolustusvoimien Bundeswehrin käytöstä poistaman tietokoneen kiintolevyltä löytyi Leflasys Ozelot -nimistä (Das Leichte Flugabwehr System Ozelot) ilmatorjuntaohjusjärjestelmää koskevat täydelliset käyttöohjeet.

Samantyyppinen lyhyen kantaman ohjusjärjestelmä on käytössä myös Suomessa mutta toisella nimellä. Suomessa se tunnetaan nimellä Ilmatorjuntaohjus 2005 (Ito 05).

Suomen puolustusvoimien vuonna 2005 käyttöön ottama järjestelmä on tarkoitettu parhaiten varustettujen operatiivisten joukkojen ja pääkaupunkiseudun suojaksi.

HS kysyi Maavoimien esikunnasta saksalaislöydön merkityksestä Suomen puolustukselle. Ilmatorjunnan tarkastaja Mikko Mäntynen vastasi HS:lle lyhyesti sähköpostitse, että Puolustusvoimat selvittää asiaa.

”Käsitykseni mukaan Suomen ja Saksan järjestelmissä on yhtäläisyyksiä, mutta en voi kommentoida toisen maan järjestelmien enkä meidän omien suorituskykyjen ominaisuuksia yksityiskohtaisesti”, everstiluutnantti Mäntynen kirjoitti.

Julkisten tietojen mukaan näkyvimmät erot järjestelmien välillä ovat kuljetusalustassa ja käytetyssä ohjuksessa, jotka poikkeavat Bunderwehrin ja Puolustusvoimien järjestelmissä. Järjestelmä onkin rakennettu siten, että siinä voi käyttää useita erilaisia ohjuksia.

Suomen hankkima Ito 05- eli Asrad-R-Fin-ohjusjärjestelmä (Atlas short-range air defence system) on alun perin saksalaisen Atlas Elektronikin kehittämä. Siinä on ruotsalainen tutka ja ohjukset sekä kanadalainen johtamisjärjestelmä.

Suomeen on ostettu yhteensä 16 järjestelmää, jotka on asetettu Unimog-kuorma-autojen päälle. Yhdessä järjestelmässä on neljä ohjusta sisältävä ohjuslavetti sekä lisäksi erillinen ampumajalusta, jolta voidaan ampua myös ohjus.

Suomen järjestelmän ohjus on Saabin valmistama Bolide, joka yltää yli kaksinkertaiseen äänennopeuteen. Saksa käyttää Stinger- tai Mistral-ohjuksia.

Puolustusvoimat ilmoittaa Bolide-ohjuksen enimmäiskantamaksi vaakaetäisyydellä kahdeksan kilometriä ja korkeussuuntaan viisi kilometriä.

Järjestelmään kuuluvat myös maalinosoitustutka, kamera, lämpökamera ja laseretäisyysmittari.

G Datan tutkijat ostivat kannettavan tietokoneen eBay-huutokaupasta 90 eurolla. Tietokoneen oli valmistanut saksalainen Roda Computer -yhtiö, joka on erikoistunut niin kutsuttuihin ruggeroituihin koneisiin.

Ruggeroitu on tietotekniikkaslangia ja tarkoittaa lujitettua tai vahvennettua tietokonetta, joka on rakennettu kovaan käyttöön. Ne ovat juuri sellaisia laitteita, joita eri maiden puolustusvoimat suosivat, koska ne on tarkoitettu kenttäoloihin.

G Datan tutkijoiden ostama kone painaakin lähes viisi kiloa, koska siinä on erilaisia metallivahvikkeita ja kumisuojia.

Kone on peräisin 2000-luvun alkupuolelta. Siinä on 600 megahertsin Pentium III -prosessori ja 128 megatavun keskusmuisti. Kone on nyt jo vanhentunut, mutta aikoinaan se on ollut kallis ja tehokas laite.

Tietokone on alun perin ollut runsaasti varustettu eli siinä on ollut muun muassa vielä vanha ”lerppuasema”, vara-akku, kaksi virtalähdettä ja rinnakkaisliitäntöjen kaapeleita.

Tietokoneen sisältä löytyi kuuden gigatavun kiintolevy. Siihen oli asennettu Windows 2000 -käyttöjärjestelmä.

Koneessa oli myös hallintaohjelma, jonka Guest- eli vierastilaan johtavan näytön salasana oli helposti arvattava eli ”Guest”.

Ohjelman takaa löytyi vain viranomaiskäyttöön tarkoitettuja tietoja Leflasys Ozelot -ilmatorjuntaohjusjärjestelmästä: käsikirja, huolto-ohjeet, käyttöohjeet ja piirustukset.

”Ohjeet ovat hyvin yksityiskohtaiset ja selittävät tarkasti, kuinka järjestelmää käytetään”, kirjoittaa tietoturva-asiantuntija Tim Berghoff yhtiön blogissa.

Tiedot on luokiteltu salassa pidettäväksi Bundeswehrin alimmalla suojaustasolla.

Asiasta uutisoi Saksassa ensimmäisenä Der Spiegel -lehti.