Hyvä Lukija, mikään uutinen ei ole digitaalisella aikakaudella pysäyttänyt yhtä paljon kuin koronaviruksen leviäminen.

Kuva: Rio Gandara / HS

Aluksi ongelmat vaikuttivat etäisiltä. Nyt yhteiskunta on siirtynyt poikkeus­tilaan, jossa epidemiaan valmistautuminen ajaa muiden asioiden yli.

Ihminen on hämmästyttävän mukautuvainen. Vielä kaksi viikkoa sitten moni nyt tapahtuva asia olisi tuntunut mahdottomalta. Kun poikkeustilanne arkipäiväistyy alkusokin jälkeen, ihmisen näkökenttä alkaa jälleen laajentua.

Herää tärkeitä kysymyksiä. Miten korona-ajasta selvitään mahdollisimman vähin vaurioin? Miten voisin suojella läheisiäni ja auttaa apua tarvitsevia?

Viime päivien sykähdyttävimpiä kokemuksia on ollut todistaa lukijoidemme suurta auttamishalua. Toimitukseen on tullut valtavasti yhteydenottoja, joissa on pohdittu erilaisia tapoja ottaa huomioon tilanteesta kärsiviä ihmisiä.

Näiden yhteydenottojen avulla olemme löytäneet merkityksellisiä ja innostavia juttuaiheita. Kaiken huolen keskellä on ollut huojentavaa lukea esimerkiksi kekseliäistä yrittäjistä, jotka ovat ideoineet uusia tapoja toimia poikkeusoloissa: esimerkiksi joogatunteja ei ole tarvinnutkaan perua, koska yrittäjä keksi järjestää ne tietokoneella etäyhteyden kautta.

Yhteydenotoista inspiroituneena Helsingin Sanomat haluaa osaltaan kannustaa kansalaisia jakamaan apuaan ja hyviä ideoitaan.

Siksi aloitamme tänään Suomi auttaa -nimisen kampanjan, johon kutsumme kaikki lukijamme lämpimästi mukaan. Tavoitteemme on aktivoida koko Suomi auttamaan.

Haluamme yhdistää auttamista tarvitsevat ja auttamishaluiset ihmiset, jotta kenenkään ei tarvitsisi olla yksin pelottavassa tilanteessa. Ajatus on yksinkertainen: olemme luoneet Helsingin Sanomien verkkosivuille palvelun, jossa ihmisten on mahdollisimman helppo löytää toisensa juttutuokiota varten.

Palvelun kautta on mahdollista ottaa yhteyttä sellaiseen henkilöön, joka toivoo apua yksinäisyytensä lievittämiseen.

Haastammekin tietokirjailija, psykoterapeutti Maaret Kallion kanssa kaikki mukaan puhelinrinkiin kysymällä: Kenelle sinä soittaisit? Kenelle voisit olla nyt kuunteleva korva tai kenen rohkaisevia sanoja sinä itse tarvitsisit tällä hetkellä?

Palvelu on avoin ja ilmainen kaikille, kuten muutkin koronavirukseen liittyvät uutiset Helsingin Sanomien verkkosivuilla.

Suomi auttaa -kampanja hyödyntää myös lukijoidemme ehtymätöntä ideointivoimaa. Haemme uusia ratkaisuja erityisesti vanhuksille, yrittäjille ja koululaisille, jotta poikkeusoloissa voisi elää mahdollisimman normaalia ja täysipainoista elämää. Toimitus ottaa vastaan innostavia esimerkkejä ja uusia ideoita kaikkialta Suomesta. Voit lähettää ajatuksiasi sähköpostitse osoitteeseen: suomiauttaa@hs.fi.

Koemme tärkeäksi, että yrittäjien kasvavaa ahdinkoa helpottamaan olisi löydettävissä mahdollisimman paljon uudenlaisia keinoja. Haluamme olla mukana tukemassa sitä, että lukijoiden omien lähikulmien tutut palvelut olisivat olemassa myös koronakriisin jälkeen.

Pienistä ja yksinkertaisistakin oivalluksista voi olla monelle yritykselle ja sen asiakkaille hyötyä. Uskomme, että myönteiset esimerkit luovat ympärilleen toivoa ja valoa poikkeusoloissa.

Kampanjan aikana lisäämme myös Lasten uutisten ilmestymiskertoja, jotta koululaisille olisi tarjolla mahdollisimman ajantasaista tietoa vaikeasta aihepiiristä. Faktapohjaisen ja ajantasaisen tiedonvälityksen tarve kasvaa kaikissa ikäryhmissä –myös lapsissa – etenkin, kun koulua käydään nyt kodeissa etäopetuksen keinoin.

Helsingin Sanomat järjesti viime vuonna kaksi projektia, jotka toivat tuhansia suomalaisia yhteen keskustelemaan ajankohtaisista aiheista. Suomi puhuu -hankkeessa toimitus yhdisti eri lailla ajattelevia ihmisiä keskustelemaan eduskuntavaalien alla. Eurooppa puhuu -hankkeessa näin tapahtui eurovaalien yhteydessä.

Suomi auttaa -hanke on askel pidemmälle: nyt olemme kaikki yhdessä.

130-vuotiaan lehden velvollisuus on koota lukijansa faktapohjaisen tiedon pariin ja mahdollistaa perusta monipuoliselle keskustelulle. Kun Suomi elää keskellä maailmanlaajuista terveyskriisiä, myös lehdellä on mahdollisuus koota ihmiset yhteisen asian ääreen: ketään ei saisi jättää kyydistä, näin uskomme.

Tulethan mukaan auttamaan!

Kirjoittaja on Helsingin Sanomien vastaava päätoimittaja.