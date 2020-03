Suomi sulki Ruotsin ja Suomen välisen rajan. Tämä näkyy etenkin Suomen Torniossa ja Ruotsin Haaparannassa. Kunnilla on yhteinen linja-autoasema, joka sijaitsee Ruotsin puolella. Kuva: ANTTI J. LEINONEN

Tornion ja Haaparannan välisellä rajalla käy vilske hetkeä ennen rajan sulkeutumista.

Henkilöautojen letka kulkee tasaisena virtana, kun ihmiset molemmin puolin rajaa rientävät viime hetkellä hoitamaan asioitaan.

Kiivaana käy myös nuuska- ja olutralli, kun suomalaiset täydentävät varastojaan. Nuuskaa ei myydä Suomessa, ja alkoholi on Ruotsissa halvempaa.

Hallitus kertoi tiistaina sulkevansa rajat torstaina puolenyön aikaan koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Käytännössä Suomi ottaa käyttöön sisärajatarkastukset ja useita rajanylityspaikkoja suljetaan.

”Ei tätä osaa edes kuvitella”, sanoo Torniossa asuva Tuula Mäenalanen. Mäenalasen perhe jakautuu nyt kahtia, koska poika asuu Haaparannalla.

”Tässä on ihmetelty, että nyt ei nähdä enää. Onneksi on puhelin, ja onneksi tämä on vain hetkellistä ja tapahtuu hyvän tarkoituksen tähden.”

Torniossa asuvan Tuula Mäenalasen perhe jakautuu nyt kahtia, koska poika asuu Haaparannalla. Kuva: ANTTI J. LEINONEN

Tornio ja Haaparanta ovat yksi maailmanlaajuisesti pisimmälle edenneistä kaksoiskaupungeista. Rajalla on yhteinen ydinkeskusta, jossa toimii muun muassa ostoskeskuksia ja matkakeskus. Työmatka- ja asiointiliikenne soljuu luontevasti päivittäin molempiin suuntiin.

Tavaraliikenne ja välttämätön työmatkaliikenne sallitaan vastedeskin, mutta kaikenlainen vapaa-ajan liikkuminen on kielletty.

Tornion ja Haaparannan rajanylityspaikka ilmasta. Kaupungit ovat kasvaneet lähes yhteen. Kuva: Antti J. Leinonen

Rajan sulkeutuminen on historiallinen hetki. Ainakaan päällikkö Janne Isometsä rajavartiostosta ei muista, että näin olisi käynyt koskaan aiemmin.

Virpiniemen meriaseman päällikkönä toimiva Isometsä järjestelee rajan sulkemista kiireiseen tahtiin. Kokonaan kiinni ovat menossa Torniosta Ruotsiin johtavat pienemmät autotiet, kuten Krannitie ja Näränperäntie.

Tarkastuspistettä ollaan perustamassa myös raja-alueen kevyen liikenteen väylälle.

”Autoja tullaan pysäyttämään pistokokein ja kysymään matkan tarkoitusta. Jos tarkoituksena on mennä vaikkapa ostoksille, kulku evätään ja henkilö voi palata takaisin”, Isometsä kertoo.

Läpi käydään Isometsän mukaan samat asiat kuin ulkorajalla. ”Pyrimme kunnioittamaan valtioneuvoston tahtotilaa siinä, että sisärajavalvonta on nyt palautettu.”

Virpiniemen meriaseman päällikkö Janne Isometsä rajavartiostosta Tornion tullin pihalla. Kuva: ANTTI J. LEINONEN

Valvontaa tehdään yötä päivää. Operaatiossa ovat mukana rajavartiosto, Tulli ja poliisi. Paikalle tuodaan Isometsän mukaan opasteita, jotka kertovat rajan sulkeutumisesta.

”Luotan tiedottamiseen ja siihen, että ihmiset tiedon saatuaan ymmärtävät jättää matkat tekemättä.”

Hallitus kertoi Suomen rajojen sulkemissuunnitelmistaan maanantaina. HS vieraili Suomen ja Venäjän välisellä rajalla myöhään maanantai-iltana. Tuolloin etenkin monien venäläismatkailijoiden oli vaikea ymmärtää, miksi raja suljetaan.

Risto Äijälä puhdistaa rajan tuntumassa levikettä lumesta tarkastettavien autojen pysäköintiä varten.

”Tässä ei ole oikeastaan ollut ennen rajaa, mutta nyt sen huomaa, kun se menee kiinni.”

Torniossa asuva Äijälä kulkee normaalisti päivittäin Haaparannalla asioilla ja kyläilemässä. Nyt kulkeminen päättyy.

”Itse pärjään. Työkaveri menetti lastenhoitajan, kun Ruotsin puolella asuva anoppi ei enää pääse paikalle.”

Isometsän mukaan kansalaiset ovat päätöksen jälkeen esittäneet paljon kysymyksiä kulkemisestaan ja siitä, milloin rajan yli on mahdollista päästä.

”Viranomaisina näihin pitää pyrkiä vastaamaan, mutta kaikkiin yksityiskohtiin ei pysty antamaan linjavastauksia, vaan kyseisen asiakkaan ja virkamiehen välillä on käytävä keskustelu rajanylitystarkoituksesta.”

Harkintavaltaa on Isometsän mukaan mahdollisuus käyttää siinä, mikä on kriittistä matkustamista.

”Perusperiaate on, että hupiliikenne loppuisi. Eli sukulaisen luo meneminen ilman kriittistä tilannetta on vapaa-ajan matkustamista.”

Kriittiset elintarvikeostokset voi olla hyväkin jättää tauolle, Isometsä pohtii.

”Jos sisärajavalvonta palautetaan nyt kuukaudeksi kerrallaan, uskon, että ihminen selviää kyllä ja se voi tehdä hyvääkin”, hän sanoo viitaten esimerkiksi nuuskan ostajiin.

Kemiläiset Pirjo ja Risto Heikinjuntti joutuvat nyt luopumaan monista rajanylitykseen liittyvistä tavoistaan. Ikeaan ei enää pääse kahville eikä Haaparannan kauppoihin ostamaan näkkileipää tai viinejä.

”Tuntuu hassulta, ettei Haaparantaan saa mennä – kilometri sinne tai tänne. Tuleeko joen ylittäjiä pimeän aikaan, kuten joskus jobbareiden aikaan”, he pohtivat.

Hiihtäjiä Tornion ja Haaparannan rajalla. Latu kulkee molempien valtioiden puolella. Kuva: ANTTI J. LEINONEN

Tornionjoen ylittäjiä suihkii päivittäin ladulla kevätauringossa. Suosittu hiihtolatu kiertää lenkin, joka ulottuu molempien valtioiden alueelle.

”Juuri puhuttiin yhden Ruotsin puolella asuvan hiihtäjän kanssa, että ajaako poliisi meidät pois”, kertoi Ritva Kangas nostaessaan suksia autoon.

”Tuntuisi ainakin, että hiihdon annettaisiin jatkua.”

Haaparannalla asuvat Markku Tauriainen (vas.) ja Olavi Klemettilä tapasivat Torniossa asuvan Aatos Keisun Rajalla – På Gränsen -kauppakeskuksessa. ”Tänne on tultu heittämään kevyttä kenttähetulaa. Nyt se ihanuus loppuu”, Tauriainen sanoo. Kuva: ANTTI J. LEINONEN

Rajan sulkeutuminen hajottaa myös Rajalla – På Gränsen -kauppakeskuksen keskustelukerhot. Haaparannalla asuvat Olavi Klemettilä ja Markku Tauriainen tapasivat Torniossa asuvan Aatos Keisun kauppakeskuksessa.

”Tänne on tultu heittämään kevyttä kenttähetulaa. Nyt se ihanuus loppuu”, Tauriainen sanoo.