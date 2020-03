Jokaiseen kotiin lähetetään koronavirusta koskevat toimintaohjeet kirjeitse.

Kirjeiden on tarkoitus olla perillä huhtikuun ensimmäisen viikon loppuun mennessä, kertoi sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila torstaina järjestetyssä tiedotustilaisuudessa.

Myös kunnat ja terveydenhuollon palveluntuottajat tulevat saamaan lisäohjeistusta koronavirustilanteesta. Heidän ohjeistuksiaan tullaan tarkentamaan perjantaina, sanoi perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd).

”Valmiuslain käyttöönotto tarkoittaa, että sote-huollon resurssit voivat nyt liikkua vapaammin kuin koskaan aikaisemmin.”

Kiurun viittaasi siihen, että Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella on ennakoitavissa lisätarvetta. Yksityisiä resursseja voidaan ottaa käyttöön tarpeen mukaan ja vaihtoehtona on muiden alueiden resurssien lainaaminen, Kiuru sanoi.

Ministeri Kiuru sekä pääministeri Sanna Marin (sd) ja sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas) kertoivat torstaina tiedotustilaisuuden koronaviruksen aiheuttaman taudin tilanteesta Suomessa. Paikalla oli myös THL:n terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminen.

Salmisen mukaan tällä hetkellä Suomi on edelleen tapausmäärissä ja epidemian kehittymisessä hieman muita Pohjoismaita jäljessä. Salminen arvioi, että tällä hetkellä tehohoidossa olevien koronavirustartunnan saaneiden potilaiden määrä on laskettavissa yhden tai kahden ”käden sormilla”, eli lukumäärä on jotain 1–10 välillä.

Ministeri Kiurun mukaan tehohoidon kapasiteettia tullaan nostamaan. Hän ei vastannut kysymykseen siitä, kuinka monta hengityskonetta Suomessa on. Tarkemmin kapasiteetin nostamisesta ja esimerkiksi hengityskoneiden määrästä tullaan kertomaan huomenna, hän totesi.

Salmisen mukaan epidemian kestämisessä puhutaan kuukausista.

”Kuukausia eteenpäin joudumme arvioimaan sitä, onko huippu saavutettu vai ei.”

Jos epidemia kestää useita kuukausia, voivatko koulut pysyä suljettuina koko loppulukukauden?

Se on mahdollista. Nykyiset linjaukset kestävät huhtikuun 13. päivään saakka.

”Totta kai arvioimme ja katsomme miten tilanne kehittyy ja tarvittaessa teemme päätöksiä”, pääministeri Marin sanoi.

Salmisen mukaan kysymys koulujen sulkemisesta on monimutkainen. Koulujen sulkemisella vähennetään lasten keskinäisiä kontakteja huomattavasti, mutta toisaalta jossakin lasten on kuitenkin oltava, Salminen sanoi.

”Tässä asiassa kenelläkään ei ole täydellistä viisautta.”

”Aina kun liikutaan paikasta toiseen, taudin leviämisen riski kasvaa.”

Tiedotustilaisuudessa vastattiin myös toiseen useita suomalaisia askarruttavaan kysymykseen: Saako lähteä mökille?

Liikkumisrajoituksia koskevia valmiuslain pykäliä ei ole otettu toistaiseksi käyttöön, Marin vastasi. Eli käytännössä esteitä Suomen sisällä liikkumiselle ei ole.

Kansliapäällikkö Varhilan mukaan asiaa tulee harkita oman lähtötilanteesta perusteella.

”Jos ihminen on perusterve tai sairauden hoito on tasapainossa, on itse arvioitava onko mökki turvallinen paikka. Tässä tarvitaan omaa harkintaa”, Varhila sanoi.

Pekonen kuitenkin lisäsi, että erityisen tärkeää on nyt välttää sosiaalisten kontaktien määrää.

”Aina kun liikutaan paikasta toiseen, taudin leviämisen riski kasvaa.”

Pääministeri Marin myös toisti, että nyt tulee vähentää sosiaalisia kontakteja.

”Nuorten ja lasten ei pidä hakeutua porukoihin, ei mennä joukolla pelaamaan palloa tai muuallekaan viettämään aikaa”, Marin vastasi kysymykseen siitä, miten kymmenen hengen kokoontumisrajoitus koskee lapsia ja nuoria.

