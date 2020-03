Turvallisuus

Poliisin mukaan häiriökäyttäytyminen yleisillä paikoilla voi vähentyä mutta kotiväkivalta lisääntyä Suomessa, kun ihmiset pysyttelevät koronaviruksen vuoksi tavallista enemmän asunnoissaan.

”Ensivaikutelma on, että taajamien keskustat ovat jo hiljentyneet. Tehtäviä on silti ollut päivisin ja öisin lähes normaalisti, mutta suunta on todennäköisesti alaspäin ainakin lyhyellä tähtäimellä”, sanoo Lounais-Suomen poliisin ylikomisario Stephan Sundqvist.

Soittokierros Poliisihallitukseen ja muutamalle poliisilaitokselle tuottaa samansuuntaisia arvioita koronaviruksen vaikutuksista poliisitehtäviin. Kun ihmiset pysyvät tulevina aikoina todennäköisesti tavallista enemmän kotona, yleisillä paikoilla tapahtuu vastaavasti vähemmän esimerkiksi pahoinpitelyjä.

”Oletusarvo on, että yleisillä paikoilla ei oikein liiku ketään missään. Pidän selvänä, että yleisten paikkojen alkoholisidonnaiset tehtävät kuten pahoinpitelyt, järjestyshäiriöt ja vahingonteot voivat vähentyä”, arvioi Itä-Uudenmaan poliisin ylikomisario Jussi Huhtela.

Myös Poliisihallituksessa ollaan samoilla linjoilla. Poliisitarkastaja Teemu Saukoniemi sanoo, että poliisille tulee tyypillisesti tehtäviä, kun anniskeluravintolat sulkevat yöllä ovensa ja päihtyneet asiakkaat siirtyvät ulos.

Tulevina aikoina tällaisia tehtäviä lienee Saukoniemen mukaan vähemmän, kun ainakin osa ihmisistä jättää lähtemättä ravintoloihin. Muutos näkynee hänen mukaansa viikonloppuisin, ei niinkään arkena.

Osa anniskeluravintoloista on sulkeutumassa kokonaan. HOK-Elanto ilmoitti keskiviikkona sulkevansa toistaiseksi kaikki 82 ravintolaansa ensi maanantaihin mennessä.

Poliisihallituksen mukaan on mahdollista, että kotihälytykset lisääntyvät kevään aikana. Kyse voi olla esimerkiksi kotiväkivallasta tai sen uhasta.

”Tilanteeseen vaikuttaa se, miten pitkään poikkeustilanne kestää ja millä mielellä ihmiset ylipäätään ovat. Jos kuvioon liittyvät vielä päihteet, lopputulos ei ole yleensä hyvä. Näihin asioihin voi kuitenkin jokainen omalta osaltaan vaikuttaa, ja poliisi toivookin kansalaisilta malttia”, Poliisihallituksen Saukoniemi sanoo.

Ensi- ja turvakotien liiton pääsihteeri Riitta Särkelä arvioi, että monien perheiden jaksaminen voi olla koetuksella, kun elämä rajoittuu tavallista enemmän omaan kotiin.

”Jos tilanne on eri syistä jo ennestään riskialtis, konfliktit, väkivalta ja väkivallan uhka voivat lisääntyä. Tilanteet voivat kärjistyä silloinkin, vaikka aikaisemmin ei olisi ollutkaan hankalia tilanteita. Emme ole olleet koskaan aikaisemmin tällaisessa tilanteessa”, Särkelä sanoo.

”Elinpiirin pieneneminen voi kärjistää erotilanteen ristiriitoja, lisätä väkivaltaa, päihteiden käyttöä tai kuormittaa vauvaperheiden vanhempia. Se on varmaa, että perheiden haasteet mielenterveyden ja päihteiden kanssa eivät ainakaan tässä tilanteessa vähene.”

Ensi- ja turvakotien liitto on nyt pidentänyt perheitä auttavien chattien aukioloaikoja koronaviruksen vuoksi. Myös turvakodeista saa apua ympäri vuorokauden, Särkelä kertoo.

Toisaalta Ensi- ja turvakotien liiton mukaan poikkeuksellinen tilanne voi olla mahdollisuus tehdä asioita enemmän yhdessä perheen kesken, kun menoja on vähemmän ja aikaa enemmän.

”Vaikka riskit kasvavat, voi käydä myös toisin päin. Tämä tilanne voi myös yhdistää perhettä ja saada pitämään toisistaan huolta.”

Lounais-Suomen poliisin ylikomisario Sundqvist kertoo poliisin suhtautuvan varsin luottavaisesti siihen, etteivät koronaviruksen aiheuttamat poikkeusolot aiheuta merkittäviä järjestyshäiriöitä yhteiskunnassa.

Lounais-Suomen poliisi varautuu kuitenkin myös siihen, että Suomessa esiintyisi jossain vaiheessa tavallista merkittävämpiä järjestyshäiriöitä. Kyse voisi Sundqvistin mukaan olla esimerkiksi määräysten vastaisista kokoontumisista tai jonkinasteisesta mellakoinnista.

”Pyrimme ottamaan kaiken mahdollisen huomioon. Emme ole kuitenkin havainneet mitään merkkejä tällaisesta toiminnasta”, Sundqvist sanoo.