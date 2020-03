Kahta entistä työntekijää vastaan on nostettu syytteet suomalaiseen pörssiyhtiö Cargoteciin kohdistuneesta mittavasta petoskokonaisuudesta.

Poliisin esitutkinnan mukaan esimiesasemissa toimineet henkilöt ovat erehdyttäneet yhtiön maksamaan tekaistujen laskujen perusteella noin 14 miljoonaa euroa vuosina 2002–2017.

Tekaistut laskut ovat esitutkinnan mukaan liittyneet eri projekteihin, joissa rikoksista epäillyt henkilöt toimivat. Rahat päätyivät ulkomaisten yhtiöiden pankkitileille.

Syyttäjä vaatii tulevassa oikeudenkäynnissä kahdelle syytetylle rangaistusta törkeistä petoksista. Toista heistä syytetään myös avunannosta törkeään petokseen.

Poliisi kuulusteli heidän lisäkseen rikoksesta epäiltyinä kahta muutakin henkilöä, mutta heidän osaltaan syyttäjä teki viime joulukuussa esitutkinnan rajoittamispäätökset.

Erikoissyyttäjä Petri Rautio kieltäytyy kertomasta tässä vaiheessa sitä, miksi esitutkinta lopetettiin kahden epäillyn osalta. Päätökset ovat salaisia tulevaan oikeudenkäyntiin asti.

Rajoittamispäätös voidaan tehdä silloin, jos syyttäjä arvioi, ettei syytettä kuitenkaan nosteta. Tutkinta voidaan lain mukaan lopettaa, kun esitutkinnasta uhkaa tulla kallis, asia on vähäinen tai epäilty on nuori. Edellytyksenä lopettamiselle on, ettei tärkeä yleinen tai yksityinen etu vaadi esitutkinnan jatkamista.

Yksi epäilty oli esitutkinnan aikana vangittuna yhdeksän kuukautta. Hän toimi poliisin mukaan projekteissa ylimpänä esimiehenä, ja muut epäillyt työskentelivät hänen alaisuudessaan.

Cargotec valmistaa lastin- ja kuormankäsittelylaitteita.

Yhtiö tiedotti kesäkuussa, että rikosepäilyt koskevat yhtiön MacGrecor-liiketoiminta-aluetta. Se tarjoaa lastin- ja offshore-kuormankäsittelyratkaisuja ja -palveluita meriliikenteessä.

Yhtiö huomasi epäselvyydet sisäisessä tarkastuksessaan ja teki tutkintapyynnön poliisille. Esitutkinta alkoi vuoden 2018 lopulla.

Oikeudenkäynti järjestetään Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa. Pääkäsittelyn ajankohtaa ei ole vielä määrätty.