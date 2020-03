Kotimaa | Koronavirus

Lapista palaavilla kotimaan matkailijoilla on todettu kaksi tartuntaketjua – Suuret hiihtokeskukset suljetaan viikon kuluttua

”Lapista palaavilla kotimaan matkailijoilla on todettu kaksi tartuntaketjua, joissa altistuminen on tapahtunut hiihtokeskuksissa. Tapauksia ei ole vielä montaa, mutta on selvää, että tämä osoittaa sen, että ajat ovat vakavia”, sanoi Krista Kiuru (sd) perjantaina.