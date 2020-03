Suomen suurissa hiihtokeskuksissa on havaittu koronavirustartuntoja. HS haastatteli perjantaina helsinkiläiskolmikkoa, josta ainakin yksi on sairastanut koronavirusta ollessaan Levillä. Kuva: Martti Kainulainen / Lehtikuva

Suomen suurissa hiihtokeskuksissa on havaittu koronavirustartuntoja. Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) kertoi perjantaina, että Lapissa palaavilta on todettu kaksi tartuntaketjua, joissa altistuminen on tapahtunut Lapissa.

HS haastatteli perjantaina helsinkiläiskolmikkoa, josta ainakin yksi on sairastanut koronavirusta ollessaan Levillä. HS:n tiedossa ei ole, onko Levin-tapaus yksi Kiurun mainitsemista ketjuista.

Kahden kaveruksensa kanssa Levin hiihtokeskuksessa 7.–14. maaliskuuta ollut helsinkiläismies kertoo, että hänen ystävänsä alkoi oirehtia melkein heti hiihtomatkan aluksi.

Selvistä oireista huolimatta keski-ikäinen ystävä jatkoi hiihtämistä laduilla, sillä kaverukset tulkitsivat oireet tavalliseksi flunssaksi. Helsingin Sanomien haastattelema mies hiihti itsekin laduilla, mutta heidän kolmas ystävänsä oli pääasiassa laskettelemassa Levin rinteissä.

”Yskä, vilunväreet ja ruokahaluttomuus alkoivat melkein heti”, vajaa kuusikymppinen helsinkiläismies kertoo. Hänen ystävänsä koronatartunta varmistui torstaina.

HS:n haastattelema mies kävi koronatestissä tänään perjantaina, koska hän ei aiemmin päässyt sinne. Kolmas hiihtoseurueessa ollut mies kävi koronatestissä torstaina.

Tulokset valmistuvat 2–4 päivä kuluessa. Sitä ennen he ovat jääneet vapaaehtoiseen kotikaranteeniin.

Miesten oireet ovat olleet vaihtelevia ja Helsingin Sanomien haastattelemalla miehellä ne ovat olleet varsin lieviä eli lievää kuumetta ilman yskää.

HS:n haastattelema mies kertoo, että hänen ystävänsä oli käynyt Balkanilla työmatkalla. Viime sunnuntaina, päivä kolmikon paluun jälkeen [15. maaliskuuta] ystävä lähetti viestin, että hänen työkaverinsa oli joutunut teho-osastolle koronatartunnan vuoksi.

Mies on päässyt jo kotihoitoon, Helsingin Sanomien haastattelema mies kertoo.

Myös Levillä koronaoireita saanut mies oli samalla työmatkalla Balkanilla. Hän on siis saattanut saada tartunnan joko Balkanilta, työkaveriltaan tai jostain väliltä lentokentältä.

Miehet asuivat Levillä keskustan majatalossa ja kävivät syömässä eri ravintoloissa. Heidän lentonsa meni Kittilään lauantaina 7. maaliskuuta iltapäivällä ja palasi Helsinkiin 14. maaliskuuta iltapäivällä.

Matkat lentokentän ja keskustan välillä Kittilässä taitettiin taksilla.

”Viestitin majataloomme huoneemme numeron, että siellä on majoittunut koronatartunnan saanut henkilö”, HS:n haastateltava mies kertoo.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tiedotti perjantaina, että Vaasan sairaanhoitopiirin alueella asuva henkilö on saanut koronavirustartunnan mahdollisesti lomamatkallaan Lapissa.

THL:n tiedotteessa ei kerrottu liittyykö tapaus Kiurun mainitsemiin tartuntaketjuihin.