Identiteettivarkaudet

Kun helsinkiläinen Emmi Pyykkö sai vuonna 2009 kutsun pienen henkilöstövuokraus­yrityksen työhaastatteluun, hän ei arvannut joutuvansa vuosikymmenen kestävään sotkuun.

Haastattelu ei sinänsä ollut mitenkään merkillinen. Markkinointialan freelancerina toiminut Pyykkö kertoo tehneensä yrityksen kautta yhden työkeikan, mutta jatkoi töitä myös muille toimeksiantajille. Asiakkaita ja palkkakuitteja kertyi, eikä Pyykkö tullut tutkineeksi verotietojaan sen kummemmalla tarkkuudella.

Kesällä 2011 Pyykön kännykkä soi. Soittaja esittäytyi poliisiksi ja pyysi Pyykköä kertomaan edellisen vuoden kesätyöstään jäätelökioskissa.

”Luulin ensin, että se oli vitsi tai jokin radioaseman pilapuhelu. Sanoin, että en ole koskaan ollut töissä missään jätskikioskilla”, Pyykkö sanoi.

Puhelu ei ollut pilaa, vaan Pyykön – tuolloin Laineen, joka on hänen tyttönimensä – nimi oli noussut esiin petostutkinnassa. Joku oli käyttänyt hänen verokorttiaan ja vaihtanut siihen väärät yhteys- ja tilitiedot.

Teosta epäiltiin yrittäjää, joka oli tehnyt töitä toiselle henkilöstövuokraus­yritykselle. Hänen epäiltiin huijanneen työnantajaansa keksityllä toimeksiannolla. Syyttäjän myöhemmin laatiman haastehakemuksen mukaan hän oli väittänyt palkanneensa Pyykön vuokratyöntekijäksi jäätelökioskiin ja lähettänyt työnantajalleen sähköposteja, joissa hän esiintyi kioskiyrityksen edustajana ja vahvisti ”toimeksiannon”.

Yritys maksoi Pyykölle runsaat tuhat euroa kuukauden työpanoksesta. Todellisuudessa rahat menivät epäillyn tilille.

Oikeudessa yrittäjä kiisti huijauksen ja sanoi, että luuli tililleen tullutta rahasummaa itselleen maksetuksi palkaksi. Viime viikon perjantaina eli 13. maaliskuuta hänet tuomittiin kuitenkin Helsingin käräjäoikeudessa petoksesta ja kirjanpitorikoksesta 50 päivän ehdolliseen vankeuteen. HS on nähnyt tapaukseen liittyviä asiakirjoja.

Nykyään 30-vuotias Pyykkö oli yksi jutun kolmesta asianomistajasta. Tuomio ei vielä ole lainvoimainen.

Pyykkö kertoo menettäneensä pienehkön summan rahaa, koska häneltä perittiin tapauksen vuoksi liikaa veroa. Ikävintä on kuitenkin ollut epävarmuus siitä, mihin kaikkeen omia henkilötietoja on kenties käytetty.

Pyykkö uskoo tuomitun saaneen hänen henkilötietonsa nimenomaan vuoden 2009 työhaastattelun seurauksena, sillä tämä on ollut yrityksen omistajana.

”En uskonut, että tällaista voisi tapahtua Suomessa.”

Identiteettivarkauksista tehtiin Suomessa viime vuonna 3 900 rikosilmoitusta. Yleensä tapaukset liittyvät johonkin toiseen rikokseen, tyypillisimmin tavaroiden tilaamiseen tai vuokraamiseen väärillä tiedoilla.

”Meille tulevat tapaukset paljastuvat pääsääntöisesti sillä tavalla, että asianomistajalle tulee lasku, jota hän ei tunnista”, kertoo rikoskomisario Ville Kiviniemi Helsingin poliisista.

Pyykön tapaus ei ole kaikkein tyypillisin. Henkilötiedot päätyvät usein vääriin käsiin juuri yritysten tai yhteisöjen rekisterien kautta, mutta yleensä taustalla on esimerkiksi tietomurto.

Suomen rikoslakiin identiteettivarkaus tuli vasta vuonna 2015. Vastaavia tekoja on tosin aiemminkin voinut tuomita esimerkiksi petoksina tai kunnianloukkauksina.

Rikoksen tunnusmerkit täyttyvät vain jos uhrille on aiheutunut taloudellista vahinkoa tai vähäistä suurempaa haittaa.

”Esimerkiksi muutamaa reklamaatiota verkkokauppoihin ei oikeuskäytännössä ole vielä katsottu vähäistä suuremmaksi haitaksi”, Kiviniemi sanoo.

Aina syyllistä ei saada vastuuseen, vaikka haitta olisi ilmeinen. Pyykön tapauksessa oikeuskäsittely venyi, sillä epäilty asui vuosia ulkomailla eikä häntä Pyykön tietojen mukaan tavoitettu ennen tämän vuoden alkua.

Pyykkö sanoo törmänneensä myös muihin outoihin asioihin.

”Vuosien saatossa on tullut ihmeellisiä juttuja vastaan. Nimissäni on yritetty avata tili useampaan pankkiin. Minulle on tullut outoja kirjeitä myös sellaisesta pankista, jonne en ollut koskaan avannut tiliä”, hän kertoo.

Osittain vyyhdin selvittely osui muutenkin raskaaseen elämänvaiheeseen. Pyykön mukaan hänen perustamansa toiminimiyritys joutui 2010-luvun puolessavälissä vaikeuksiin, kun suuri asiakas ei maksanut laskuaan. Pyykkö joutui hakemaan yrityksensä konkurssiin. Samalla hän menetti luottotietonsa.

Se saattoi olla myös onni onnettomuudessa, sillä enää hänen nimissään ei voi saada lainaa. Pyykön mukaan hänen nimissään on aiemmin yritetty tuloksetta hakea esimerkiksi kulutusluottoa.

Kun henkilötunnus on kerran päätynyt vääriin käsiin, on asiaa vaikea korjata. Uutta tunnusta voi hakea Digi- ja väestötietovirastolta, mutta tällöin väärinkäytösten on oltava toistuvia ja haittojen huomattavia.

Vaikka käytännön vahingot jäisivät pieniksi, identiteettivarkaus saattaa aiheuttaa kovaakin stressiä ja turvattomuuden tunnetta. Näin kokee myös Pyykkö.

”Totta kai pelkään, että tulee vielä esille jotain uutta. Jos matkustaisin esimerkiksi tekijän entiseen asuinmaahan, tulisiko passintarkastuksessa ongelmia? Ja jos hän on kerran esiintynyt nimelläni, miksei hän kykenisi tekemään sitä uudestaankin”, hän pohtii.

Pyykkö arvelee, että moni identiteettivarkauden kohteeksi joutunut ei halua tehdä rikosilmoitusta. Vaikka asia etenisi, prosessi kestää pitkään.

Nyt, kun tapaus on käsitelty käräjillä, hän haluaa varoittaa muita, jotka ovat työskennelleet tuolloin I Love Work -nimellä toimineelle yritykselle.

”Voi olla, että uhreja ilmaantuu enemmänkin. Kun kerroin tästä sosiaalisessa mediassa, sain kymmeniä viestejä, joissa ihmiset kertoivat samantyyppisistä kokemuksistaan [muusta kuin kyseisestä yrityksestä]”, Pyykkö sanoo.

Oikeus määräsi tuomitun maksamaan Pyykölle 600 euroa vahingonkorvauksia. Käytännössä on epäselvää, saako Pyykkö rahoja.

”Oikeudenkäynnin jälkeen toivoin, että hän ottaa nyt vastuun teoistaan ja saa mahdollisuuden kääntää uuden sivun elämässään. Näin ainakin haluaisin ajatella.”