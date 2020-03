Suomessa on todettu ensimmäinen koronavirukseen liittyvä kuolemantapaus.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella asuva hyvin iäkäs henkilö on kuollut perjantaina koronaviruksen aiheuttamaan covid-19-tautiin.

”Suomen ensimmäinen koronaviruksen aiheuttama kuolemantapaus on erittäin valitettava, mutta ei odottamaton”, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tiedotteessa sanotaan. THL tiedotti kuolemasta lauantaina iltapäivällä.

Tapauksesta ei yksityisyyden suojaamiseksi anneta lisätietoja.

Maailmalla jylläävän pandemian vuoksi se ei ole yllätys.

”Kun katsomme kansainvälisiä tilastoja taudin leviämisestä ja siihen kuolleiden määrästä, niin ensimmäinen kuolemantapaus on odotettavissa”, sanoi sosiaali- ja terveysministeriön hyvinvointi- ja palveluosaston johtaja Tuija Kumpulainen HS:lle aiemmin tällä viikolla.

Kansainväliset esimerkit osoittavat, että koronaviruksen aiheuttamat kuolemantapaukset painottuvat vahvasti iäkkäisiin ihmisiin. Kumpulainen painottaakin nyt erityisesti vanhusten suojelun tärkeyttä.

”Meillä on hyvä hoidon laatu, mutta väistämättä jotkut kuolevat tähän tautiin. Sen vuoksi on edelleen tärkeää, että suojaamme taudilta ikäryhmät, joiden keskuudessa maailmanlaajuisesti kuolemantapauksia on eniten.”

THL:n ylilääkärin Tuija Leinon mukaan Suomessa vanhuksia on pyritty suojaamaan aivan epidemian alusta alkaen. Osittain siitä syystä Suomi on kuolemantapausten määrässä jäljessä esimerkiksi Ruotsista, jossa oli perjantai-iltapäivään mennessä kuollut 16 ihmistä koronaviruksen aiheuttamaan tautiin.

”Tilanne voi kuitenkin vaihtua äkkiä, jos ikääntyneitä sairastuu jostakin syystä enemmän”, Leino varoittaa.

Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan maailmalla koronavirustartunnan on saanut yli 234 000 ihmistä, joista on kuollut yli 9 840 henkilöä kymmenissä maissa. Euroopassa vahvistettuja tapauksia on yli 104 590 ja kuolemantapauksia miltei 4 900.

Näiden lukujen valossa kuolleisuus koronavirukseen on muutaman prosentin luokkaa.

Myös THL:n ensimmäisissä skenaarioissa on arvioitu, että Suomessa kuolemantapauksien määrä olisi pienimmillään satoja ja korkeimmillaan yli 3 200.

THL on tekemässä asiasta uusia ennusteita ja malleja. Tavanomaiseen kausi-influenssaan kuolee Suomessa joka vuosi satoja ihmisiä.

Lue lisää: Kuinka moni joutuu koronaviruksen vuoksi teho-hoitoon? THL:n luvut poikkeavat selvästi kansainvälisistä arvioista.

THL:n mukaan Suomessa oli lauantaina noin 521 todennettua tartuntatapausta . Luku voi olla suurempi, koska kaikkia altistuneita tai oireilevia ei enää testata.

Torstaiaamuna tehohoidossa oli Husin infektioylilääkärin Asko Järvisen mukaan neljä koronaviruspotilasta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä. Lisäksi sairaalahoidossa oli tuolloin hieman alle kymmenen potilasta.

Myöhemmin torstaina sosiaali- ja terveysministeriö linjasi, ettei sairaanhoitopiirien pidä julkistaa alueellisia tietoja tehohoidossa olevien määrästä.

Suomen hallitus on aloittanut mittavat poikkeustoimet koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi. Koulut ja oppilaitokset, kirjastot, uimahallit ja muut harrastustilat ovat kiinni huhtikuun puoliväliin saakka.

Riskiryhmään kuuluvaksi todetut, eli yli 70-vuotiaat on määrätty pysymään mahdollisuuksien mukaan kotona karanteenia vastaavissa olosuhteissa.

Matkailua on rajoitettu koko maailmassa. EU sulki ulkorajansa ja Suomi on asettanut tiukkoja rajoituksia ulkomaanmatkailulle. Myös kotimaan matkailua ja esimerkiksi mökeille karanteeniin lähtemistä on kehotettu välttämään.

THL:n julkaiseman mallinnuksen mukaan rajoitustoimenpiteillä voi huomattavasti hidastaa viruksen leviämistä. Jos kaikkien ihmisten kontaktit toisiinsa vähenisivät viidenneksen ja lisäksi 5–15-vuotiaiden kontaktit vähenisivät puoleen, epidemian leviäminen hidastuisi ja se kestäisi mallinnuksen mukaan noin puoli vuotta.

Epidemiahuipun on Suomessa arvioitu ajoittuvan aikaisintaan toukokuun toiselle viikolle. Arvio perustuu torstai-iltapäivän tietoon. Arviot päivittyvät jatkuvasti. Ennustetta muutettiin hallituksen rajoitustoimien jälkeen.

Uuteen koronavirukseen ei ole rokotetta. Tutkijat muistuttavat, että koronaviruksesta tiedetään vielä vähän. Tuoreiden tilastojen valossa kuitenkin erityisesti yli 70-vuotiaat ja useita perussairauksia sairastavat henkilöt näyttävät kuolevan muita useammin koronaviruksen aiheuttamaan sairauteen.

Laajin tähän mennessä kerätty aineisto covid-19-taudista eli uudesta koronaviruksesta on kerätty Kiinasta, jossa tapauksia on ollut eniten. Kiinassa tartunnan saaneista yli 80-vuotiaista on kuollut noin 15 prosenttia, yli 72 000 ihmisen aineisto näyttää.

Nuoremmissa ikäluokissa kuolleita on vähemmän. Esimerkiksi 60–69-vuotiaissa 3,6 prosenttia ja 40–49-vuotiaissa 0,4 prosenttia. Kiinassa ei ole kuollut lainkaan alle 10-vuotiaita. Yksi 11–20-vuotias on kuollut tautiin. WHO:n mukaan noin 80 prosenttia tartunnan saaneista saa vain lieviä oireita.

Muualla sellaisista kuolemista, jotka on varmistettu koronaviruksen aiheuttamiksi, 13 prosentilla on ollut taustalla sydän- ja verisuonisairauksia.

Diabetes on ollut yhdeksällä prosentilla, krooninen hengityselinsairaus kahdeksalla prosentilla ja yhtä monella korkea verenpaine. Syöpä oli 7,6 prosentilla.

Tiedot on kerätty Kiinassa kuolleista potilaista WHO:n ja Kiinan yhteishankkeessa helmikuun lopulla. Hankkeessa analysoitiin tietoja vajaan 56 000 koronavirustartunnan saaneen otannasta.

