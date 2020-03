Yli 70-vuotiaiden suomalaisten täytyy nyt hallituksen linjauksesta pysytellä kotona. Ikänsä puolesta karanteenissa on siis yli 15 prosenttia suomalaisista, noin 867 000 ihmistä.

Suomessa on kolme kuntaa, joiden asukkaista yli 30 prosenttia kuuluu iäkkäiden riskiryhmään.

Pienet kunnat pyrkivät omilla toimillaan auttamaan ohjeistuksen toteutuksessa. Suomessa oli vielä loppuviikosta lukuisia kuntia ja kaksi sairaanhoitopiiriä, joissa ei ole havaittu yhtään koronavirustartuntaa.

Kuhmoislainen Erkki Häkkinen, 72, asuu Suomen iäkkäimmässä kunnassa. Omakotitalossa asuvan Häkkisen lähin naapuritalo on 500 metrin päässä, joten välitöntä lähikontaktin vaaraa vieraisiin ei ole.

Häkkinen kokee, että kunnan lisäksi paikallinen yhteisö ja yritykset ovat tehneet osansa ikäihmisten auttamiseksi.

”Yhteisöllisyys toimii täällä. Ensimmäinen viikko ei monelle ole ongelma, mutta tulevat viikot voivat jo olla”, Kuhmoisten seniorit -yhdistyksen puheenjohtaja Häkkinen sanoo.

Päijänteen rannalla Keski-Suomessa sijaitsevan Kuhmoisten kunnanviraston johtoryhmä kokoontui torstaina aamupäivällä. HS haastatteli Kuhmoisten johtajia puhelimitse kokouksen yhteydessä.

Kuhmoisten kunnanjohtaja Anne Heusala kertoo, että kunta yrittää varmistaa yli 70-vuotiaiden karanteenin pääasiassa vahvalla ohjeistuksella.

”Uskon, että harvaan asutulla seudulla ymmärretään tilanne hyvin”, Heusala sanoo.

Kuhmoisissa asuu alle neljä ihmistä neliökilometrin alueella. Samankokoisella alueella Helsingissä asuu yli 2 900 ihmistä.

”Luotamme siihen, että ikäihmiset ovat äärimmäisen fiksuja ihmisiä ja ymmärtävät asian vakavuuden”, Kuhmoisten sivistystoimen johtaja Mikko Latvala toteaa.

Kunnassa asiointiliikennettä hoitavan taksiyrittäjän kanssa on Heusalan mukaan pohdittu palvelujen varmistamista iäkkäille asiakkaille. Myös kotihoidon kanssa on käyty asiassa keskusteluja.

Kuhmoisten kirjasto meni kiinni jo viime viikolla. Kunta alkoi sulkea myös muita harrastustiloja jo ennen hallituksen poikkeustilan toteamista.

Johtoryhmä vakuuttaa, että Kuhmoisissa karanteeniohjeistus on otettu vastaan rauhallisin mielin.

”Haja-asutusalueella ihmiset huolehtivat toisistaan kenties paremmin kuin isoissa kaupungeissa. Naapuriapua saa ja annetaan”, Kuhmoisten kehittämisasiamies Arto Kummala sanoo.

Kuhmoisissa ei vielä ole todettu yhtään koronavirustartuntaa. Jos mahdollisen tartunnan saajan tilanne olisi vakava, hänet ohjattaisiin Tampereelle sairaalaan. Kuhmoisten sote-palvelut on järjestetty yhdessä naapurikaupunki Jämsän kanssa.

Kuhmoisissa ikäihmisten osuus asukkaista on suurin. Katso, mikä tilanne on kotikunnassasi.

Päijänteen vastakkaisella eli itäisellä rannalla sijaitsevassa Luhangan kunnassa Keski-Suomessa on suhteellisesti toiseksi eniten ikäihmisiä koko maassa. Hieman yli 700 asukkaan kunnassa asuu yli 200 ikäihmistä.

Luhangan kunnanjohtaja Tuomo Kärnä sanoo, että pienen väkimäärän kunnassa miltei jokainen asukas tuntee toisensa.

”Varmistamme karanteenin hyvällä viestinnällä ja tarjoamalla palveluja kotiin. Ei ole muita mahdollisuuksia”, Kärnä sanoo.

Kärnän mukaan Luhanka tarjoaa ikäihmisille apua ruokaostoksien, apteekkikäyntien ja pankkipalveluiden kanssa.

”Pankkipalveluissa voimme auttaa hoitamalla laskupalveluja pankkiin niille, joilla ei vielä ole verkkopalveluja käytössä.”

Suurin osa iäkkäiden saamasta karanteeniajan tuesta on naapuriapua, Kärnä sanoo.

”Meillä on vapaaehtoisia rivissä valmiina, ja paikallinen taksipalvelu auttaa.”

Luhanka on vielä koronavirustartunnoista vapaa. Kärnän mukaan paikallisia ikäihmisiä on joutunut hieman kovistelemaan.

”Virusepäilyjä ei vielä ole ollut, ja täytyy toivoa, että virus ei tänne löydä tietään. Yritämme saada iäkkäämmät asukkaat ymmärtämään tilanteen vakavuuden. Tässä täytyy toimia pää kylmänä ja ihmisiä auttaen. Nyt täytyy totella, sooloilu ei auta yhtään.”

Myös Päijät-Hämeessä sijaitsevan pienen Sysmän kunnan asukkaissa on paljon riskiryhmään kuuluvia.

”Maalla yhteisöllisyys on kaikkein suurin voimavara. Tuttavat ja sukulaiset antavat määrällisesti eniten apua meidän yli 70-vuotiaillemme”, Sysmän sosiaalijohtaja Minna Veistilä kertoo.

Iäkkäitä sysmäläisiä auttaa kunnan oma ostosavun palvelu. Kunta on sopinut paikallisen kaupan ja apteekin kanssa siitä, miten riskiryhmille toimitetaan ostokset vapaaehtoisten kautta.

”Apteekki laskuttaa asukasta pankkisiirrolla. Kunta avasi kauppaan erillisen tilin, jonka kautta maksamme ostokset ja laskutamme ne asukkaalta erikseen”, Veistilä kertoo.

”Olemme koonneet parinkymmenen hengen vapaaehtoisryhmän, joka tekee ostokset yli 70-vuotiaiden puolesta”, Veistilä sanoo.

Sysmä on avannut myös puhelinpalvelun, joka vastaa ostosavun tilauspyyntöihin ja välittää avun sitä tarvitsevalle.

”Asukkaat ovat olleet helpottuneita tiedosta, että tällainen palvelu on käytössä. Puhelimeen tulee nyt kaikkein eniten sellaisia puheluita, että miten tässä tilanteessa täytyy toimia”, Veistilä sanoo.

Sysmä hyödyntää myös kutsutaksijärjestelmää eli kutsuohjattua joukkoliikennettä.

”Meillä on iso kunta, jossa on paljon pieniä kyliä. Kutsutaksit käyvät kylissä joka tapauksessa, ja olemme alkaneet hyödyntää järjestelmää myös tässä tilanteessa.”

Veistilä vakuuttaa, että kunnalla on selvät suunnitelmat mahdollisen koronavirustartunnan varalta.

Kuhmoinen, Sysmä ja Luhanka ovat väkilukuunsa nähden suosittuja mökkeilykuntia. Esimerkiksi Kuhmoisten asukasluku moninkertaistuu kesällä. Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas) kehotti torstaina suomalaisia miettimään, voiko oma matka kaupungista maakuntaan levittää tautia uusille alueille.

Mökkikunnille asia on ristiriitainen, koska yleisesti väkiluvun kasvu ja mökkiläisten tuomat tulot ovat kunnille myönteisiä asioita. Koska kunnissa asuu suhteellisen paljon ikäihmisiä, tartuntariskit on otettava huomioon.

”Se on vaikea asia, johon kuntalaiset ovat heränneet. Alueella on jo melkoinen määrä vapaa-ajan asukkaita. En osaa ainakaan vastoin ministerin ohjetta sanoa”, Sysmän kunnanjohtaja Marketta Kitkiöjoki sanoo.

Määrällisesti eniten yli 70-vuotiaita asukkaita on Helsingissä, Tampereella, Espoossa ja Turussa. Näissä kunnissa on yli 70-vuotiaiden osuus on kuitenkin keskimääräistä pienempi.

Venäjän rajan läheisyydessä Pohjois-Karjalassa sijaitsevan Kiteen kaupunginjohtaja Eeva-Liisa Auvinen sanoo, että asukkaille on tiedotettu kaikin mahdollisin tavoin hallituksen kehotuksesta.

”Vetoamme asukkaisiin, että he noudattaisivat sääntöjä. Nyt pitäisi välttää aivan kaikkea liikkumista”, Auvinen sanoo.

”Osalta työntekijöistä työt vähenevät palvelujen sulkemisten vuoksi, joten olemme kaupungin puolesta miettineet, voisiko heidän työpanostaan käyttää ikäihmisten auttamiseksi.”

Auvinen uskoo, että Kiteellä naapuriapu on hyvällä mallilla. Paikalliset ovat myös ilmoittautuneet vapaaehtoisiksi hakemaan ostoksia yksin asuville asukkaille. Auvisen mukaan vanhemmat asukkaat suhtautuvat karanteenikehotukseen hyvin.

”Iäkkäät ihmiset ovat kokeneet jo niin paljon elämässään muutenkin. He ovat todenneet, että tästäkin selvitään.”