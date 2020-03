Suomalaiset yliopistot ovat auttaneet Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriä Husia saamaan lisää tarvikkeita koronatestejä varten.

Testejä tekevästä Huslabista lähti äskettäin yliopistoille ja keskeisille yrityksille kiireellinen avunpyyntö, koska testeissä tarvittavat muovituotteet olivat loppumassa. HS on nähnyt pyynnön.

Hätäpyynnöksi otsikoidussa viestissä Husin lääkäri Eliisa Kekäläinen kertoo, että laboratorion tarvitsemat muovituotteet ovat loppumassa, eikä niiden valmistaja Roche pysty toimittamaan niitä korkean maailmanlaajuisen kysynnän vuoksi.

Viestin mukaan Hus tarvitsee etenkin pipettien kärkiä ja muita muoviosia.

Kekäläinen sanoo, että yliopistot ovat nyt vastanneet pyyntöön.

”Suomalaisessa tiedeyhteisössä on mahtava auttamisen halu. Tiedustelu oli lähinnä ennakointia, koska toimittajilla on ollut nyt globaalisti vaikeuksia.”

HS:n tiedossa ei ole tarkalleen, milloin pyyntö on lähetetty, mutta ilmeisesti äskettäin. Helsingin yliopiston edustaja välitti sen lauantaina mikrobiologian asiantuntijoiden Facebook-sivulle. Pyyntöä levitettiin jo aiemmin ainakin Teknologian tutkimuskeskuksen VTT:n piirissä.

Husista viestitettiin lauantaina avunpyynnön saaneille, että Hus on saanut kaikki tarvitsemansa tarvikkeet.

Husin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen sanoo olevansa tyytyväinen, että yliopistot vastasivat avunpyyntöön.

”Yliopistoilta on toistuvasti tarjottu apua, niin tartuimme nyt tarjoukseen, että auttakaa nyt sitten. Olemassa olevan tavaran kanssa pärjäämme viikon tai pari. Nyt ei eletä enää ihan kädestä suuhun.”

Lehtosen mukaan Huslabista lähti viime viikolla useita pyyntöjä eri tarvikkeista. Pyyntöjä meni etenkin Biomedicumin eri laboratorioihin. Biomedicum on Helsingin yliopiston ja Husin yhteinen tutkimuslaitos.

Keskeinen huoli testien suhteen on, että niissä tarvittavat reagenssit sekä muoviosat uhkaavat molemmat pian käydä vähiin.

”Olen muovin suhteen luottavaisempi, koska sitä voimme halutessamme tuottaa myös Suomessa. Pulaa voi syntyä esimerkiksi muoviputkista ja pipetin kärjistä, mutta niitä on suhteellisen helppo tehdä. Sen voi rinnastaa ammuksiin ja pyssyihin: pitää olla oikean kokoinen putki, että se sopii johonkin tiettyyn laitteeseen.”

Lehtonen sanoo, että valtaosaa reagensseista pitäisi myös pystyä valmistamaan Suomessa.

”Toinen kysymys sitten on, kuinka paljon ja millä aikataululla.”

Lehtonen pitää tärkeänä, että Hus on pitänyt kiinni omasta virusputkien elatusaineen tuotannostaan. Muuten virusviljelyitä ei voitaisi juurikaan tehdä.

Mahdollisuus ostaa reagensseja ja muoviosia ulkomailta on tällä hetkellä epävarma, Lehtonen sanoo. Tuotteita pitäisi hänen mukaansa hankkia myös keskitetysti ja jakaa suurimman tarpeen mukaan, jotta ei kävisi niin, että suomalaiset laboratoriot kilpailevat keskenään.

Millainen on testaustilanne parin viikon päästä?

”Jos testaaminen pyörii pari viikkoa ja koko ajan yritetään lisätä määriä, niin huonostihan siinä käy, jos emme saa lisää tarvikkeita”, Lehtonen sanoo.

”Meillä on parin viikon varastot nykytuotannolla, mutta testaus lisääntyy koko ajan. Ainakin tällä hetkellä näyttää siltä, että testaamiseen vaadittavista tarvikkeista tulee rajoittava tekijä kapasiteetin nostolle.”

Hallitus on ilmoittanut, että testauskapasiteettia nostetaan 2 300:aan testiin vuorokaudessa. Nyt testejä voidaan tehdä noin 1 500 vuorokaudessa.

Lehtosen mukaan Husissa tehdään nyt noin 600 testiä päivässä. Ensi viikolla Husin on määrä saada Rochelta automaattisia testauslaitteita, joiden avulla testien määrää voidaan nostaa parillasadalla päivässä.

”Luulen, että pääsemme vähän yli tuhanteen testiin päivässä, kun oikein puristamme.”

Lehtonen sanoo, että yksi testien määrän lisäämisen tulppa on ollut Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa THL:ssä. THL on Lehtosen mukaan luvannut tehdä noin 800 testiä päivässä keskittyen käytännössä terveydenhuollon henkilökuntaan.

”Logistinen ketju on rakennettu niin, että näytteenottoa on avattu Mehiläiseen ja Terveystaloon, ja lähtökohtaisesti niihin ohjataan sairaanhoitajia ja lääkäreitä, jotta he pääsisivät takaisin töihin”, Lehtonen sanoo.

”THL:n analyysit ovat kuitenkin tökkineet ja he eivät ole päässeet tavoiteltuihin tuotantomääriin, joten on syntynyt viiveitä. Osa testeistä on palautunut Huslabin tehtäväksi.”