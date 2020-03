Ravintolayhtiöt sulkevat oviaan kautta Suomen, mutta eivät kaikki. Esimerkiksi yökerhoista osa pitää ainakin toistaiseksi oviaan auki eikä aio muuttaa toimintaansa, ellei käsky käy valtiolta.

Hallitus ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö ovat kuluvan viikon aikana toistuvasti kehottaneet kansalaisia ottamaan sosiaalista etäisyyttä ja pysymään erossa suurista väkijoukoista. Keskiviikkona eduskunta päätti ottaa käyttöön poikkeusoloihin tarkoitetun valmiuslain.

HS kertoi perjantai-iltana, että osa Helsingin baareista pitää ovensa auki koronavirusepidemiasta huolimatta.

Sama ilmiö näkyy myös muualla maassa. Esimerkiksi Turussa perinteiset yökerhot Marilyn ja Vegas ovat yhä auki ja aikovat edelleen ollakin. Asiakas saa siis toistaiseksi itse valita, tuleeko yökerhoon vai ei. Yöelämään syntyykin nyt tilanne, jossa se, joka pitää ovia auki, saattaa saada asiakkaita myös niiltä paikoilta, jotka päättävät sulkea ovensa toistaiseksi.

”Olemme auki ja seuraamme tilannetta. Meillä on sata henkeä kaikkiaan töissä ja kaikki ovat omaa henkilökuntaa”, sanoo toimitusjohtaja Pekka Savolainen Nord Wine Finlandista. Yksi perustelu auki pitämiselle onkin nimenomaan huoli henkilökunnan työpaikkojen puolesta.

Yhtiön yökerhoissa kiinnitetään huomiota nyt Savolaisen mukaan siisteyteen ja hygieniaan. Hän myös luettelee pitkän listan muita turkulaisia yhä auki olevia yöpaikkoja.

”Kauppakeskukset ovat auki ja linja-autotkin kulkevat. Niin kauan kuin valtiovalta ei sano, että yökerhot ja kauppakeskukset menevät kiinni, olemme päättäneet olla auki”, Savolainen sanoo.

”Me olemme säännöllisesti aviin [aluehallintovirasto] yhteydessä. Kyllä sieltä kuuluu sitten, kun he ovat sitä mieltä, että yökerhot, yöravintolat, pubit ja kaikki muu pannaan kiinni.”

Auki ovat toistaiseksi myös esimerkiksi NoHon Ilona-yökerhot eri puolilla Suomea.

"Arvioimme joka päivä tilannetta ja sitä, mitkä ravintolat voimme pitää auki turvallisesti. Arviointi tehdään yhdessä henkilökunnan kanssa ja viranomaisohjeistusten mukaisesti”, kertoo viihderavintoloiden liiketoimintajohtaja Paul Meli NoHo Partnersilta.

”Ravintoloita auki pitämällä voimme turvata henkilöstömme toimeentuloa. Ravintoloissa on minimimiehitys, ja hygieniataso on viety huippuunsa. Rajoitamme myös sisään otettavien asiakkaiden määrää.”

Vastakkaiseen ratkaisuun sen sijaan päätyi Turun Oopperaravintolat, joka pyörittää kahta yöpaikkaa, Fortea ja Apollo Live Clubia. Ne suljettiin torstaina.

”Ensisijainen huoli meillä on omista työntekijöistä. Emme halua, että työntekijät altistuvat meidän toimiemme takia. Toisaalta näemme niin, että mitä nopeammin kaikki ryhtyvät toimiin, sitä nopeammin me pystymme todennäköisesti taltuttamaan tämän viruksen”, sanoo toimitusjohtaja Sami Suominen Oopperaravintoloista.

”Tosi vaikea tilanne tämä on. Kun liiketoiminta pysähtyy, niin maksukyky pysähtyy”, Suominen sanoo.

”Selviämme tästä kyllä, jos tämä on lyhytkestoista. Toivomme, että ihmiset pääsisivät liikkumaan taas normaalisti mahdollisimman pian.”

Myös esimerkiksi Tampereella yksi tunnetuimmista yökerhoista, hotelli Ilveksen yökerho suljettiin torstaina. Sen sijaan auki pysyy toinen tunnettu yökerho, Doris.

”Yökerhoihin ei kuulu luontaisesti sosiaalinen etäisyys.”

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi sanoo, että tilanne on nyt todella vaikea yökerhotyyppiselle toiminnalle.

”Hallitus tai terveysviranomaiset eivät ole tällä hetkellä kieltäneet yökerhojen aukipitämistä. Se on lain mukaan ja viranomaisten päätösten mukaan sallittua. Se on lähtökohta”, Lappi sanoo.

Korona iskee Lapin mukaan pahasti alalle, joka on muutenkin kärsinyt viime vuosina paljon muun muassa alkoholin matkustajatuonnin ja ihmisten muuttuneiden elintapojen vuoksi.

”Ala tekee tuloksensa perjantain ja lauantain sekä lauantain ja sunnuntain välisenä yönä kello 23–5 välillä. Ala on todella hankalassa asemassa kaikkinensa.”

Lappi sanoo, että toiminta on nyt taiteilua työpaikkojen, terveyden ja yrityksen säilymisen välillä. Kysyntä on muutenkin pudonnut. Hänen mukaansa ne, jotka pitävät nyt paikat auki, tekevät kaikkensa, että toiminta on terveyden kannalta turvallista.

”Yökerhoihin ei kuulu luontaisesti sosiaalinen etäisyys, ja siinä onkin asiakkailla vastuu ottaa tämä tilanne huomioon.”