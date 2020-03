Kausityöntekijät Joona Piesanen ja Jesse Eerikäinen viettivät lauantaina vapaailtaansa Bar Kaapissa. ”Fiilis on erikoinen. Tämä on sellainen homma, joka vain tapahtuu, eikä se ole kenenkään syy eikä siitä voi ketään syyttää”, Piesanen sanoo.Eerikäisen työpaikka hotelli Ylläshumina ja Humina Pub ovat jo sulkeneet ovensa. Eerikäisen mielestä se on hyvä asia.”Se on mun mielestä hyvä, että suljetaan näitä palveluita, että ei tule ihmisiä niin paljon, vaikka se on bisnekselle huono”, hän sanoo.”Suomalaisia on nyt tulossa tänne tavallaan pakoon koronaa. Meilläkin on puhelin soinut koko viikon siihen asti, että ilmoitettiin, että suljetaan. Yritetään vuokrata mökkiä, mutta vuokraajilla on sellainen filis, ettei mielellään tahdota vuokrata. Koska aina on riski, että jollain on koronatartunta, ja se levittää sitä sitten ladulla ja kaupoissa.” Kuva: ANTTI J. LEINONEN