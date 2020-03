Poikkeuksellisen runsasluminen talvi aiheuttaa haasteita kevään tulvatilanteeseen eri puolille Lappia, kertoo Lapin ely-keskus. Lumitilanne Ivalojoen vesistöalueella on ajankohtaan nähden ennätyksellinen.

Tulvatilanteen kehittymistä ja varoituksia voi seurata Tulvakeskuksen sivuilla osoitteessa www.tulvakeskus.fi.

Viranomaiset tiedostavat tulvariskin ja ovat ryhtyneet varautumis­toimenpiteisiin.

Lumen vesiarvo on hieman yli 250 millimetriä, kun vastaavan ajankohdan suurin arvo on aikaisempien vuosien mittauksissa ollut hieman yli 200 millimetriä. Tämä siis tarkoittaa, että lunta on maastossa keskimäärin 250 kiloa neliömetrillä. Ennusteiden mukaan lumen vesiarvon arvioidaan nousevan ennen sulamisen alkamista hieman yli 300 millimetrin.

Tässä vaiheessa kevättä ei vielä pystytä arvioimaan, mikä tulvan lopullinen suuruus on, sillä tulvan suuruuteen vaikuttaa kevään eteneminen ja tulevien sateiden määrä.

Sulamisen ajankohdan lämpötila vaikuttaa myös merkittävästi tulvan suuruuteen. Jos lumen sulaminen tapahtuu vähitellen, voi suurista lumimääristä huolimatta tulla tavanomaisen suuruinen tulva.