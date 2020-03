Tiistaina Suomeen alkaa virrata lämmintä ilmaa, ja myös aurinko paistaa lähipäivinä monin paikoin. Luvassa on siis hyvää ulkoilusäätä – mutta minne koronavirus­epidemian aikaan uskaltaa mennä, kun kaikki muutkin ovat ulkona?

Olennainen asia on tämä: muihin ihmisiin tulee pitää turvallinen etäisyys.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on suositellut vähintään metrin turvaväliä. Turun yliopiston virusopin professori Ilkka Julkunen neuvoo pitämään vielä pidempää, puolentoista tai parin metrin väliä.

”Pisaratartunnassa pisaroita lentää yleensä metrin, puolentoista päähän. Sanoisin, että ulkotiloissa tartunta on hyvin epätodennäköinen, jos ihmisten välillä on turvaväli”, Julkunen sanoo.

”Luonnossa ei ole mitään sellaista, joka saisi aikaan infektiovaaran. Koronavirustartunnan lähde on ihminen joko pisara- tai kosketustartunnan kautta.”

Kosketustartunnan riskiä voi vähentää pesemällä kädet huolellisesti heti ulkoa tulon jälkeen. Omia silmiä, nenää tai suuta ei pidä koskea, ellei ole juuri pessyt käsiään – ja jos täytyy itse yskiä tai aivastaa, se kannattaa tehdä nenäliinaan tai hihaan.

HS pyysi Julkusta vastaamaan muutamiin ulkoiluun liittyviin kysymyksiin.

Voiko virus tarttua lenkkipolulla, jos vastaantulija aivastaa?

”Jos väliä on ainakin pari metriä, tartunnan todennäköisyys on äärimmäisen pieni, vaikka joku sattuisi yskimään tai aivastamaan. Ulkoilmassa tuulikin vie usein pärskeet pois.

Ohitettaessa on epäkorrektia aivastaa tai yskiä. Kannattaa yskiä rauhassa sitten, kun on väljempää. Ja jos on flunssainen tai muuten sairas, ei pitäisi missään tapauksessa lähteä lenkille.”

Voiko lenkille lähteä kavereiden kanssa, ja pitääkö ruuhkapaikkoja välttää?

”Tässä kannattaa mielestäni käyttää järkeä. Jos polulla on kauhean ahdasta ja paljon ihmisiä, en näe mitään järkeä siinä, että sinne mentäisiin tässä tilanteessa nahisemaan ahtaasti. Jätetään riittävästi väliä ihmisten välille.

Hallituksen ohjeena on ollut, että yli kymmenen hengen tapaamisia ei pidä järjestää. Sama koskee lenkkeilyä, ja lenkillä pitäisi muutenkin jättää turvaetäisyys toisiin. Kylki kyljessä ei tarvitse juosta.”

Voiko retkeilyreittien taukopaikoilla käydä?

”Samat säännöt välimatkojen suhteen pätevät tässäkin. Jos taukopaikalla on tungosta, sinne ei kannata mennä muiden lähelle. Esimerkiksi makkaraa paistaessa tulisi odotella rauhassa omaa vuoroa, niin etteivät kaikki änkeä tulen ääreen samaan aikaan.”

Pitääkö leikkipuistoja karttaa? Voiko tauti tarttua hiekkalaatikosta tai kiipeilytelineestä?

”Jos lapset leikkivät vieri vieressä ja yskivät toistensa päälle, niin kyllähän siinä tartunnan mahdollisuus on. Tosin leikkipuisto on huomattavasti vähemmän riskialtis paikka kuin esimerkiksi päiväkodin sisätilat, kun ottaa huomioon että lapset saavat edelleen mennä päiväkotiin.

Koronaviruksen tarttumista leikkivälineiden kautta pidän hyvin epätodennäköisenä. Ei se pois suljettua ole, jos joku lapsi nyt sattuu vaikka nuolaisemaan laitetta ja toinen tulee siinä perässä, mutta pitäisin sitä aika teoreettisena vaihtoehtona. Hanskat tietysti suojaavat käsiä, kun kosketellaan leikkipuistossa olevia asioita.”

Porukalla pelattavia pallo- ja muita pelejä on kehotettu välttämään. Voiko rauhallisia pihapelejä pelata vaikkapa naapuriperheen kanssa?

”Oleellista on minimoida tartuntariski pitämällä etäisyyksiä. Kun tästä huolehtii, en näe mitään syytä, miksi elämää pitäisi valtavan paljon rajoittaa.

Pelatessa hansikkaat ovat hyvä tapa suojata käsiä, tosin niihinkin voi joutua räkää, jos pyyhitään nenää. Ulkona ei laiteta sormia suuhun tai nenään, ja kotiin tullessa pestään kädet ihan normaalisti.”

Yli 70-vuotiaita on ohjeistettu välttämään kodin ulkopuolella liikkumista. Voivatko he ulkoilla?

”Kyllä, terveinä ja ihmiskontakteja vältellen. Yli seitsenkymppisille tekee hyvää ulkoilla, mutta silloinkin on huomioitava varoetäisyys.”