Presidentti Martti Ahtisaarella on todettu koronavirustartunta.

HS:n tiedon mukaan Ahtisaari on ollut heikossa kunnossa koronavirustartunnan seurauksena. Tasavallan presidentin kanslia kertoo, että tartunta varmistui maanantaina ja Ahtisaari voi olosuhteisiin nähden hyvin.

Ahtisaari on syntynyt vuonna 1937, ja hän on meritoitunut ennen kaikkea kansainvälisten rauhanvälityshankkeiden suurvaikuttajana. Vuonna 2008 hän sai toistaiseksi ainoana suomalaisena Nobelin rauhanpalkinnon työstään Kosovon ja Acehin rauhansopimusten hyväksi.

Lue Ahtisaaren Nobelista lisää täältä: Martti Ahtisaaren Nobel-taival alkoi poikkeuksellisesta puhelin­soitosta

Ahtisaari toimi Suomen tasavallan presidenttinä yhden kauden ajan vuosina 1994–2000.

Ahtisaari on ehtinyt tehdä mittavan uran virkamiehenä, diplomaattina ja rauhanvälittäjänä. Virkauransa valtiolla hän aloitti vuonna 1965 ulkoministeriön kansainvälisessä kehitysaputoimistossa.

Vuonna 2000 Ahtisaari perusti rauhanvälitys- ja konfliktinratkaisujärjestö Crisis Management Intiativen, jonka johdosta hän vetäytyi vuonna 2017.

Vuonna 2009 Ahtisaari liittyi arvovaltaiseen The Elders -rauhanvälitysryhmään, jonka Etelä-Afrikan edesmennyt presidentti ja vapaustaistelija Nelson Mandela perusti vuonna 2007. Ahtisaari jätti aktiivijäsenyytensä ryhmässä vuonna 2018.

Muita emeritusjäseniä The Eldersissä ovat olleet muun muassa Yhdysvaltojen presidentti Jimmy Carter ja Etelä-Afrikan entinen arkkipiispa Desmond Tutu.

Viime viikolla tasavallan presidentin kanslia kertoi, että Martti Ahtisaaren puolisolla Eeva Ahtisaarella on todettu koronavirus. Tuolloin kanslia kertoi, että Eeva Ahtisaaren kunto on tartunnasta huolimatta hyvä.

Eeva Ahtisaari oli paikalla Helsingin Musiikkitalossa naistenpäivän konsertissa, jonka useilla kävijöillä on todettu koronavirusta.

Paikalla konsertissa oli myös presidentti Tarja Halonen. Viime viikon lopulla Halonen ja hänen puolisonsa Pentti Arajärvi kertoivat olevansa terveitä.

Kaikkiaan konsertissa oli 1400 ihmistä.

Suomessa oli raportoitu maanantai-iltapäivään mennessä 700 koronavirustartuntaa. Todettujen tartuntojen määrä ei kuitenkaan enää kuvaa todellista tilannetta, koska kaikkia mahdollisesti tautiin sairastuneita ei enää testata.

Erityisen vaarallinen koronavirus on ikäihmisille ja potilaille, joilla on ennestään jokin perussairaus. Toistaiseksi yksi potilas on menehtynyt tautiin Suomessa.

Oikaisu 24.3. klo 9.40. Jutussa oli vanha tieto 686 tartunnasta, vaikka maanantai-iltapäivään mennessä raportoituja tapauksia oli jo 700.