Koko 2010-luvun jatkunut syntyvyyden väheneminen tasoittui vuodenvaihteessa, ja uusimpien lukujen perusteella voidaan puhua jo selvästä noususta.

Helmikuussa Suomessa syntyi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 3 617 lasta. Se on 329 vauvaa enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.

”Näyttää siltä, että viime vuoden pohja on saavutettu ja nyt lasten lukumäärä alkaa nousta”, kommentoi tutkimusprofessori Mika Gissler Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.

”Nyt ollaan [lähes] vuoden 2018 tasolla, joten tässä on ollut aika äkkikäännös.”

Edellisen kerran saman mittaluokan muutos nähtiin vuoden 2015 marraskuussa, mutta se jäi yksittäiseksi tilastopiikiksi keskellä muutoin laskevaa trendiä. Nyt vauvamäärä on kasvanut vuoden takaisesta jo kolmena peräkkäisenä kuukautena.

”Tietysti nyt on karkausvuosi, joten kolmasosa noususta johtuu siitä, että helmikuussa oli yksi päivä enemmän. Kaksi kolmannesta johtuu siitä, että lapsia on syntynyt enemmän.”

Tänä vuonna helmikuun loppuun mennessä oli syntynyt yhteensä 7 510 lasta. Alla olevasta grafiikasta voit katsoa, kuinka syntyneiden määrässä tapahtunut muutos suhteutuu kahden viime vuoden kehitykseen.

Helmikuussa syntyneet vauvat saivat alkunsa toukokuun 2019 tienoilla. Onko jollain yksittäisellä asialla tai tapahtumalla voinut olla vaikutusta asiaan?

”Viime kevään iso asia olivat varmaan vaalit, mutta luulen, että taloustilanne on vaikuttanut enemmän. Talous on mennyt parempaan suuntaan ja työllisyys kasvanut. Se on ehkä antanut enemmän suuntaa tulevaisuuteen”, Gissler arvelee.

Yleensä syntyvyys pienenee nousukaudella. Gisslerin mukaan tilanne voi nyt kuitenkin olla poikkeuksellinen, sillä 2010-luvun alkupuolella talous oli heikoilla harvinaisen pitkään. Yksi mahdollinen selitys on siis se, että epävarmaan talouteen liittynyt lastensaannin lykkääminen on vasta nyt alkanut purkautua.

Nyt meneillään oleva poikkeustilanne on kiinnostava ilmiö myös syntyvyyden näkökulmasta. Koronavirus on rajoittanut ihmisten liikkumista merkittävästi, ja kotioloissa vietetään aiempaa enemmän aikaa.

”Koronakriisi voi tuoda mukanaan myös vauvabuumin. Nyt ihmisillä on ainakin aikaa tehdä lapsia”, Gissler pohtii.

”Tätähän ei tiedetä vielä, mutta yleensä lapsimäärät ovat alkaneet kasvaa kriisien jälkeen.”

HS kysyi asiasta viime viikolla myös Väestöliiton parisuhdekeskuksen johtavalta asiantuntijalta Heli Vaaraselta.

”Se jää nähtäväksi”, Vaaranen kommentoi tuolloin. ”Kyllähän ihmiskunta pyrkii elpymään niin kuin mikä tahansa eläväinen olento aina kriisin jälkeen.”

Toisin kuin joissain muissa maissa, isot urheiluvoitot tai esimerkiksi vuoden 2006 euroviisuvoitto eivät Gisslerin mukaan ole Suomessa vaikuttaneet syntyneiden lasten määrään.

Suuret talous- ja muut kriisit ovat toinen asia. Ne ovat usein näkyneet syntyvyysluvuissa.

Merkittävin esimerkki ovat sotien jälkeiset suuret ikäluokat, mutta Gisslerin mukaan syntyneiden määrässä näkyi kasvua myös lama-aikaan vuosina 1992–93. Myös viimeisin syntyvyyskäyrien nousu ennen 2010-luvun pudotusta sijoittui osittain vuoden 2008 finanssikriisin jälkeiselle ajalle.

”Voi myös olla, että lapsia ruvetaan hankkimaan, kun tämä [koronaepidemia] on ohi. Jos ajatellaan, että kriisillä on syvemmät vaikutukset, lapsi voi olla yksi keino orientoitua tulevaisuuteen.”

2010-luvulla pienentynyt syntyvyys on herättänyt huolta etenkin siksi, että ikäihmisiä ennustetaan olevan tulevaisuudessa entistä enemmän ja heidän hoivansa rahoittavia työikäisiä vähemmän.

Ilmiöön on tuskin ollut vain yhtä syytä, mutta yhtenä taustatekijänä on pidetty arvojen muutosta. Nuorilla aikuisilla on usein erilaisia odotuksia elämältä kuin aiemmilla sukupolvilla, eikä lasten saaminen enää ole itsestäänselvyys.

”En ihmettelisi, vaikka myös elämänarvoja mietittäisiin uudestaan nyt kriisiaikana. Mutta se nähdään sitten vuoden tai kahden päästä tilastoissa”, Gissler pohtii.