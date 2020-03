Oikeudenkäynnit

”Nyt on hetki sanoa ne jotta koko velka anteeksi annetaan sekä autetaan linna-aikana. Maanantain jälkeen häntä ei enää kuulla, joten nyt on se aika. (...) Asiat yksinkertaisia eikä vaikuta häneen negatiivisesti. Jos hänelle ok, lauantaina saa ohjeet.”

Tämä on yksi toimintaohjeista kaksisivuisessa, käsin kirjoitetussa lapussa, jonka on kirjoittanut Katiska-huumejutun pääsyytettyihin kuuluva Niko Ranta-aho. Tavalla tai toisella hän onnistui toimittamaan ohjeet siskolleen, kaikista yhteydenpitorajoituksista huolimatta.

Helsingin poliisi on nyt aloittanut esitutkinnan siitä, miten tämä onnistui.

Syyttäjät epäilevät, että välittäjä on ollut Ranta-ahon toinen avustaja. Nainen kiistää jyrkästi, että hänellä olisi tekemistä asian kanssa.

”En missään tapauksessa, en, en”, hän kommentoi Helsingin Sanomille.

Nainen ei ole asianajaja, vaan hän on luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja. Luvan hän sai viime syksynä.

Osa Niko Ranta-ahon siskolleen kirjoittamasta viestistä.

Katiska-huumejuttu koskee epäilyjä, joiden mukaan pääsyytetyt masinoivat satojen kilojen huume- ja dopinglähetykset Espanjasta Suomeen muun muassa kukkarekoissa. Syyttäjien epäilyjen mukaan toiminnan johtohahmot ovat olleet Niko Ranta-aho ja Janne Tranberg.

Molemmat ovat kiistäneet rikosepäilyt. Ranta-ahon mukaan hänen taloudellinen tilanteensa on niin hyvä, ettei hänellä ole tarvetta tehdä huumerikoksia.

Ranta-ahon taloudellisesta tilanteesta on jutun käsittelyn aikana liikkunut toisenlaistakin tietoa. Esimerkiksi hänen puolisonsa, fitnessmalli Sofia Belórf kertoi poliisikuulusteluissa, että Ranta-aho oli lainannut isältään tuntuvia rahasummia.

Viestien liikkuminen alkoi selvitä torstaina illalla, kun poliisi tarkasti Ranta-ahon siskon Pasilan poliisitalolla.

Myös sisko on Katiska-huumejutussa epäiltynä, mutta hän on vapaalla jalalla. Yhteydenpitokiellon takia nainen ei saa tavata veljeään, mutta naisen mukaan hän oli vain tuomassa veljelleen vaihtovaatteita.

Poliisi löysi siskon hallusta kaksi käsinkirjoitettua arkkia, joissa Niko Ranta-aho ohjeisti siskoaan hoitelemaan erilaisia asioita.

”Soita omasta luurista Whatsapp, kerro että Niko tulee lisäämään joitain Nikon + Caritan välisiä viestejä todisteiksi sekä lisätään Carita kuultavaksi niistä. Jos hän voisi niihin liittyen keroa sovitulla tavalla, Niko auttaa Sakaria vielä asioissa sekä kertoo oikeudessa että Carita ei liittynyt Madrid rahoihin. Jos ei halua sovitulla tavalla kertoa niin en auta enää Sakkea vaan päinvastoin. Niko lähetti sen lantti rahan ja lähettää jatkossakin. Asia mitä pitäisi sanoa ei vaikuta Caritan tai Saken tuomioihin tilanteeseen, mutta auttaisi Nikoa.”

Osa Niko Ranta-ahon siskolleen kirjoittamasta viestistä.

Siskon epäillään välittäneen ohjeistusta ainakin toiselle syytetylle.

Paperiarkkien lisäksi poliisi nimittäin takavarikoi Ranta-ahon siskon hallusta kännykän. Sieltä löytyi Whatsapp-viestittelyä. Epäilyjen mukaan viestittelyn toinen osapuoli oli Ranta-ahon avustaja.

Myös tämä viestittely sisältää yksityiskohtaista ohjeistusta:

”...kirjoituksen saat huomenna sulle sähköpostiin, tulosta se kaksipuoliseksi että menee yhteen paperiin ja suht pienellä fontilla. sano outille että vie sen pikkareissa ja että ei puhu siellä huoneessa tosta asiasta jos olisi mikit siellä, antaa lapun sille ja henkka saa pistää sen housujen sisälle jemmaan että saa sen sellinsä ja saa rauhassa siellä lukea.”

Nyt epäillään, että avustaja olisi vastoin oikeuden määräämiä yhteydenpitorajoituksia välittänyt viestejä epäiltyjen välillä.

Viime torstaina avustaja oli tavannut siskon heti käräjäoikeuden istunnon päätyttyä. Istunto päättyi kello 16, ja avustaja lähti oikeustalolta suoraan siskon luo Mechelininkadulle.

Hän meni sisään kello 16.21 ja poistui sieltä yhdessä siskon kanssa kello 17.34. Sisko lähti Pasilaan viemään veljelleen vaihtovaatteita, mutta tällä reissulla poliisi tutki hänet ja löysi viestittelyn.

Avustaja myöntää HS:lle, että hän kävi torstaina siskon luona. Hänen mukaansa kyse oli kuitenkin siitä, että sisko korvasi hänelle kuluja Niko Ranta-aholle toimitetuista tavaroista. Avustaja kertoo, että hän on hankkinut Ranta-aholle muun muassa nuuskaa ja kirjoitusvälineitä.

Whatsapp-viestittelystä hän sanoo olevansa täysin tietämätön.

”Minullekin on sanottu, että viestittelyä on löytynyt, mutta minä en ole tällaista viestittelyä hänen [siskon] kanssaan harrastanut. Minulla ei ole mitään tietoa, mistä nämä syytökset johtuvat.”

Syyttäjä toi tapahtumat esille käräjäoikeuden istunnossa maanantaina. Hän vaati, että oikeus peruuttaa avustajan määräyksen toimia Ranta-ahon avustajana.

Kun syyttäjä oli esitellyt viestittelyä, avustaja pyysi itse vapautusta tehtävästään. Hänen mukaansa kaikki oli tapahtunut hänen selkänsä takana, eikä hän voi enää toimia avustajana luottamuspulan takia.

Oikeus vapautti avustajan tehtävästään.

Poliisi on aloittanut esitutkinnan viestittelystä, vahvistaa tutkinnanjohtaja Jari Nikonen Helsingin poliisista. Hän ei kuitenkaan suostu kommentoimaan tapausta tarkemmin.

Esitutkintaa Nikonen pitää hyvin epätavallisena. Aiemminkin on hänen mukaansa ollut epäilyjä, että avustajat saattaisivat välittää epäiltyjen välillä tietoja, mutta esitutkintaa niistä ei ole aloitettu.

”On epätavallista, että olemme nyt tässä tilanteessa. Tämä on erittäin poikkeuksellinen tutkinta”, Nikonen sanoo.

Hän ei halua arvioida sitä, kuinka paljon haittaa tietovuodoista on ollut tutkinnalle.

Tutkinta pyritään Nikosen mukaan saamaan valmiiksi mahdollisimman pian huolimatta maassa vallitsevasta poikkeuksellisesta koronavirustilanteesta. Tavoitteena on saada tutkinta valmiiksi kevään kuluessa.

HS:n tietojen mukaan myös kahta muuta avustajaa epäillään salassapitomääräysten rikkomisesta. Nikonen ei halua kommentoida tätä millään tavalla eikä kertoa, tutkiiko poliisi myös näitä asioita.

Ranta-ahon toinen avustaja, asianajaja Hannu Kaitaluoma kertoo, että hänellä ei ole mitään tietoa papereiden liikkumisesta syytettyjen välillä.

Myös Kaitaluoma pitää tilannetta poikkeuksellisena. Hänen mukaansa avustajia on joskus ollut epäilty viestien välittämisestä epäiltyjen välillä, mutta silloin ei ole ryhdytty esitutkintaan, vaan avustaja on vain vaihtunut.

”Tämä [alkanut esitutkinta] osoittaa, että poliisi on ollut erityisen tarkkana. Tämä on iso juttu ja poikkeuksellinen asia.”