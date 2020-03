Mehiläisen lääkärit ovat diagnosoineet jo yli 1 030 koronavirusepäilyä suomalaisille potilailleen. Luvut eivät näy Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) luvuissa, joiden mukaan Suomessa oli tiistaiaamuun mennessä todettu 700 koronavirustartuntaa.

”Epäily on kirjattu Covid-19-diagnoosilla, kun lääkärillä on ollut epäilys koronaviruksen mahdollisuudesta”, kertoo Mehiläisen toimialajohtaja Anssi Hartiala.

Mehiläisen koronavirustietoihin voit tutustua täältä.

THL:n luvut perustuvat laboratoriovarmennettuihin positiivisiin tuloksiin. Mehiläisen lääkäreiden kirjaukset taas perustuvat THL:n ohjeisiin Covid-19-virusinfektion kirjaamisesta potilasasiakirjoihin.

”Ohjeiden mukaan epäily kirjataan perustuen oireisiin ja altistukseen”, sanoo Hartiala.

Kaikki Mehiläisen Covid-19-epäilyinä kirjatut potilaat eivät ole Hartialan mukaan päätyneet laboratoriotesteihin, koska testauskapasiteetti on Suomessa riittämätön.

”Pullonkaula, ja sen poistamiseksi pitäisi kaikkien tehdä töitä”, vetoaa Hartiala.

Miten THL:n virallisiin tartuntalukuihin pitäisi suhtautua, jos pelkästään Mehiläisen lääkäreiden tekemiä diagnooseja on tuhatkunta?

Hartialan mielestä luvut ovat ymmärrettävässä suhteessa toisiinsa.

”THL arvioi jo viime viikolla, että todellinen tartuntamäärä on koko maassa 20–30-kertainen todettuihin tapauksiin verrattuna. Nyt kerroin olisi vielä suurempi, koska testauskapasiteetti on pysynyt samana, vaikka tauti on edennyt”, Hartiala kuvaa.

THL lopetti tartuntatapausten julkaisun sairaanhoitopiireittäin viime viikolla toistaiseksi. Mehiläinen alkaa Hartialan mukaan julkaista karttaa, johon merkitään kunnat, joissa on laboratoriovarmennettuja tapauksia. Tiedot kohdentuvat potilaan kotikunnan mukaan.

”Nyt on tärkeää, että ihmiset noudattavat ohjeita, pysyvät kotona ja välttävät kokoontumisia. Sen takia haluamme julkaista karttaa kuntatasolla, ja jos saamme dataa THL:ltä, voimme lisätä nekin siihen”, Hartiala kertoo.

Mehiläisessä on otettu näytteitä koronavirusepäilyn vuoksi tähän mennessä noin 2 000. Positiivisia tuloksia on löydetty muutama kymmenen.

Koronaviruksen testaaminen on Suomessa tällä hetkellä suurelta osin terveydenhuollon henkilöstön testaamista. On tärkeää, että työntekijät voivat negatiivisen testin jälkeen palata töihin, kun hengitystieinfektion oireet ovat helpottaneet.

Myös Mehiläisessä testattavat ovat Hartialan mukaan suurelta osin sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökuntaa.

THL:n kriteerien mukaan terveydenhuollon toimijoiden on otettava näytteitä ensisijaisesti potilailta, joilla on vakavia hengitystieinfektion oireita sekä terveyden- ja sosiaalihuollon henkilökunnalta.

Kuka tahansa ei siis voi tulla ostamaan koronavirustestiä yksityiseltä toimijaltakaan. ”Lääkäri tekee arvion ja käyttää siihen THL:n voimassa olevaa ohjetta.”

Laboratoriokapasiteettia puuttuu ja se on iso ongelma. Sama ongelma on monessa muussakin maassa, ja näytteenottoa on rajoitettu eri puolilla Eurooppaa samaan tapaan kuin Suomessa.

”Mekin Mehiläisessä teemme töitä analyysikapasiteetin kasvattamisen eteen. Ongelmana on saatavuus eli laitteita ei saada nopeasti Suomeen”, Hartiala sanoo.

Testit otetaan Suomessa nenä-nielunäytteinä, yleensä näytteenottotikulla nenästä. Esimerkiksi Mehiläinen on pystyttänyt yhdeksän drive in -näytteenottoasemaa eri puolille maata.

Hartialan mukaan asemia voitaisiin lisätä nopeallakin aikataululla, mutta analysoinnin ”vakavan riittämättömyyden” takia se on turhaa.

Pelkällä näytteellä kun ei tee mitään, vaan näyte on analysoitava laboratoriossa monimutkaisella teknologialla.

Laitteita löytyy tällä hetkellä ainakin THL:n, HUS:n, Tys:n, Fimlabin ja Synlabin laboratorioista.

Mehiläinen on tähän asti käyttänyt pääasiassa THL:n laboratoriota. Esimerkiksi Terveystalo käyttää yksityistä toimijaa, Synlabia.

”THL ei ota meiltä nyt lisää näytteitä kapasiteettisyistä ja näin käytämme tästä päivästä eteenpäin muita yhteistyölaboratorioita”, Hartiala kertoo.

Testin hinta analyyseineen on molemmissa 195 euroa.

”Terveystalossa testituloksen saamiseen menee keskimäärin 1,4 päivää”, korostaa Terveystalon johtava ylilääkäri Petri Bono.

Terveystalossa näytteitä on otettu noin 1 700. Positiivisia tuloksia on alle neljä prosenttia.

”Varma koronadiagnoosi vaatii aina laboratoriovarmennuksen”, Bono korostaa. ”Meillä on Suomessa tiukat testauskriteerit ja sen mukaan toimimme.”

Nenä-nielu-testiä pidetään varmimpana tapana todeta tartunta. Sen arvioidaan olevan positiivinen 1-3 päivää oireiden alkamisesta tai jopa kolme päivää ennen oireiden alkamista.

”PCR (polymerase chain reaction) -testin ajatellaan olevan herkin oireiden alkuvaiheessa”, sanoo THL:n johtava asiantuntija Carita Savolainen-Kopra.

Veritestissä tutkitaan veren vasta-aineita. Niiden arvioidaan olevan nähtävissä vasta yhdeksän vuorokautta oireiden alkamisesta.

Vasta-ainetestit ovat juuri nyt kehitteillä. Ne eivät ole pikatestejä.

Vasta-aineisiin perustuvia pikaveritestejä on silti maailmalla jo paljon markkinoilla.

”Tällä hetkellä meillä ei ole kattavaa arviota niistä eli emme tiedä, kuinka hyviä ne ovat. Valmistajia on useita kymmeniä jos ei satoja, ja niiden validioiminen on tähän mennessä ollut mahdotonta”, Savolainen-Kopra sanoo.