Kimmo ja Henna Kyttälän kodissa Espanjan Torreviejassa pitää kiirettä. On selviteltävä matkustajia, aikatauluja ja lupia, sillä koronavirus on käynnistänyt suuren pakomatkan Espanjan rannikolta.

”Tänään on tullut 1 500 sähköpostia pelkästään minun koneelleni”, Kimmo Kyttälä kertoi HS:lle tiistaina.

Torreviejassa ja sen lähialueilla majailee satoja suomalaisia, jotka haluaisivat nyt takaisin kotimaahansa – lentoja vain ei ole.

Aiemmin Finnair järjesti suomalaisille paluulentoja neljän tunnin ajomatkan päästä Málagasta, mutta ne on lopetettu. Torreviejaa lähinnä sijaitsevan Alicanten lentoaseman lentoliikenne väheni edelleen alkuviikosta, ja monen suomalaisenkin käyttämät suuret lentoyhtiöt ilmoittivat lentojen peruutuksista.

Kyttälät ottivat tehtäväkseen järjestää halukkaille kyydin Suomeen. Keskiviikkona Espanjan Alicantesta suuntaa Helsinki-Vantaalle ensimmäinen yksityisesti järjestetty suomalaisten kuljetuslento, torstaina toinen. Kaksi täyttä Boeing 737:ää tarkoittaa yhteensä lähes 400:aa matkustajaa.

”Molemmat lennot ovat täynnä, ja selkeästi avuntarvetta on lisää. Aloimme kerätä nimilistaa kolmanteen”, Kyttälä kertoo.

Suurin osa kyytiin tulevista on eläkeläisiä, yli 70-vuotiaita. Moni viettää talvikautta Torreviejan-mökeillään.

”Täällä on tosi paljon suomalaisia vanhuksia, joilla on ollut iso hätä lentojen peruutuksista. Kukaan ei vastaa heille”, Kyttälä sanoo.

”Sellaisetkin, jotka asuvat täällä pääsääntöisesti, haluavat enemmän ja enemmän palata.”

Normaalioloissa Kyttälät pyörittävät kahdestaan matkatoimistoa, joka järjestää erilaisille ryhmille aktiivi- ja urheilulomia Torreviejassa. Koronavirus on kuitenkin tyhjentänyt kalenterin kevätkaudelta, joten pariskunta päätti vastata kysyntään.

”Lauantaina huomasin, että Facebook-ryhmässä voivoteltiin, ettei kotiin pääse. Kysyin vaimolta, että otetaanko tästä koppi.”

Kyttälät kiittelevät saaneensa runsaasti apua paikallisilta ja Pilar de la Horadadassa toimivasta kunniakonsulaatista. Kunniakonsulaatti on esimerkiksi lähettänyt lupalappuja, joiden turvin suomalaiset voivat matkata yhdessä lentokentälle. Muuten liikkumista vahditaan tarkasti sakon uhalla.

Ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) mukaan Suomella ei ole tarkkaa tietoa siitä, kuinka monta suomalaista maailmalla on jumissa. Euroopan unionin ulkoministerit koordinoivat EU-kansalaisten paluuta kotimaahansa maanantaina pidetyssä etäkokouksessa.

Matkustusilmoituksen on jättänyt noin 42 000 suomalaista, joista noin puolet on ministeriön arvion mukaan turisteja. Suomalaisten suosituin kohdemaa on Espanja, jonne on tehty 8 500 matkustusilmoitusta. Matkustusilmoituksen teko on kuitenkin vapaaehtoista, eikä niiden määrä välttämättä anna oikeaa kuvaa tilanteesta, huomauttaa ulkoministeriön lähetystöneuvos René Söderman.

Turistit halutaan nyt kotiin joka maassa, mutta matkailijan tulee selvittää ensisijaisesti itse nopeutettu paluu lentoyhtiönsä tai matkanjärjestäjän kanssa. Södermanin mukaan myös Espanjassa oleilevia suomalaisia kehotetaan toimimaan näin, sillä Espanjasta Suomeen on yhä joitakin lentoyhteyksiä.

Sen sijaan Suomen Pietarin-pääkonsulaatti kertoi HS:lle maanantaina, että kotimaahan palaavia autottomia suomalaisia varten on perustettu kuljetuslinja, sillä julkinen liikenne on käytännössä loppunut.

Södermanin mukaan maailmalta on kotiutunut viime päivien aikana tuhansia suomalaisia, ja tuhansia lisää odotetaan tulevien päivien aikana.

”Suomalaisia on ympäri maailmaa, ja ulkoministeriöön on tullut satoja yhteydenottoja päivittäin.”