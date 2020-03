”Siellähän niiden pitää pysyä. Mitä ne tänne tulevat sitä tuomaan”, sanoo mäntyharjulainen Matias Lahtinen Mäntyharjun terveyskeskuksen pihassa.

Puhe on koronaviruksesta, joka on edennyt jo epidemian mittoihin Uudellamaalla. Koko Etelä-Savossa ja Mäntyharjulla koronavirustilanne on selvästi hiljaisempi.

Mutta mäntyharjulaiset ovat huolissaan. Mäntyharju on yksi Suomen mökkivaltaisimmista kunnista. Vajaan 6 000 asukkaan kunnassa on viitisentuhatta kesämökkiä.

Valtaosa mökkiläisistä on kotoisin Uudeltamaalta.

Paikalliset asukkaat pelkäävät, että koronavirusta pääkaupunkiseudulta mökilleen pakenevat ihmiset tuovat viruksen mukanaan myös Mäntyharjulle.

Mäntyharjulla ja Etelä-Savossa ollaan huolissaan siitä, että koronaviruksen levitessä terveydenhuollon voimavarat eivät riitä hoitamaan sekä vakituisia asukkaita että mökkiläisiä.

Mäntyharjulla puhutaan parkkipaikkaindeksistä. Keskustan markettien parkkipaikoille pysäköityjen autojen määrästä pystyy päättelemään, onko mökkeilykausi käynnissä vai ei. Viikonlopun automäärän mukaan mökkiläisiä on jo paljon liikenteessä.

Myös Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymässä (Essote) on huomattu, että maakuntaan on alkanut matkustaa mökkiläisiä koronavirusta pakoon.

”Viikonloppuna maakuntaan saapui varsinkin Uudeltamaalta tietojemme mukaan tuhansia ihmisiä”, sanoo terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä.

Mökkeilijöiden määrän kasvu koronaviruspandemian aikana ja siitä mahdollisesti seuraava terveydenhuollon kuormittuminen aiheuttaa maakunnassa suurta huolta.

Uudenmaan asukkaiden virtaa Etelä-Savoon on käsitellyt tällä viikolla aiemmin esimerkiksi Länsi-Savo.

Essoteen kuuluu yhdeksän kuntaa. Niiden alueella asuu yhteensä noin 100 000 ihmistä. Kesäisin kunnat ovat varautuneet siihen, että asukasmäärä voi kausiväestön takia jopa kaksinkertaistua. Maaliskuussa vastaavaa kasvua ei yleensä tapahdu.

Vaikka sairaanhoitopiiri on valmiustilassa ja varasuunnitelmia tehty, henkilöstön määrä ei riitä loputtomiin.

”Emme me ole varautuneet väestön tuplaantumiseen sen takia, että tänne tultaisiin epidemiaevakkoon”, Seppälä sanoo.

”Toivomme, että tänne ei muilta alueilta tultaisi merkittävästi, koska se aiheuttaa kuormitusta terveydenhoidollemme”, hän jatkaa.

Mökkiläisten vaikutukset näkyvät jo. Sairaanhoitopiirin puhelinneuvonta on ruuhkautunut.

”Sinne soitetaan, jos on vaikkapa koronavirusepäilyjä. On näitä tapauksia, että ollaan lähdetty pääkaupunkiseudulta ja alettu oireilla matkalla tai alettu oireilla, kun on päästy mökille.”

Tämänhetkisen tiedon perusteella yli 70-vuotiaat ovat muita alttiimpia saamaan vakavan koronavirusinfektion, joten sairaanhoitopiirin on otettava huomioon myös mökkeilijöiden ikä. Iäkkäät mökkiläiset voivat kuormittaa terveydenhoitoa erityisen paljon.

”Paljon on pääkaupunkiseudulta tullut eläkeläisiä ikäihmisten karanteeniin mökilleen”, Seppälä sanoo.

Koska Etelä-Savon maakunnan oma väestörakenne on huomattavasti ikääntynyt, on Seppälän mukaan erityisen tärkeää, että normaalin kiireellisen hoidon saatavuus turvataan myös koronaviruspandemian aikana.

Maakunnassa on kahdeksan Essoten hyvinvointikeskusta tai -asemaa. Lisäksi Mikkelissä on keskussairaala ja Moisiossa psykiatrinen sairaala. Tällä hetkellä valtaosa infektiopotilaista on ohjattu Mikkelin keskussairaalaan.

Jos esimerkiksi Uudeltamaalta alueelle mökkeilemään tulleella todettaisiin korona, lieväoireisena hän voisi jäädä parantumaan mökilleen. Voimakasoireisena hänet hoidettaisiin joko Mikkelin keskussairaalassa tai siirrettäisiin kotikuntansa sairaalaan.

”Toki pyrimme välttämään turhia siirtoja, jos henkilö on koronapositiivinen. Jos potilas on voimakasoireinen ja huonokuntoinen, ei siirto aina tule edes kysymykseen”, Seppälä sanoo.

Maakunnan pienempien kuntien terveyskeskuksissa, kuten Mäntyharjussa, tehtiin maanantaina mökkiläisten määrän kasvamisen takia jako sekä henkilöstön että tilojen osalta kahteen ryhmään. Potilaat, joilla on hengitystietulehduksen oireita, ohjataan hoidettavaksi terveyskeskuksessa eri alueelle kuin muut.

Mäntyharjulainen Matias Lahtinen pelkää paikallisten terveyspalvelujen ylikuormittuvan. Kuva: Akseli Muraja

Mökkiläiset ovat toivottuja ja tärkeitä tulijoita Mäntyharjun elinkeinoelämän kannalta, sillä he käyttävät paljon paikallisia palveluja ja tuovat näin kuntaan rahaa. Nyt mäntyharjulaisten huoli kohdistuu kuitenkin viruksen leviämiseen ja terveydenhuollon kantokykyyn.

”Liiketoiminnan kannalta se [mökkiläisten tulo] on hyvä asia, mutta siinä voi olla se kääntöpuoli, että kun tauti leviää, se saattaa lyödä kovempaa takaisin”, K-market Mäntyharjun kauppias Hannu Tuononen sanoo.

Mäntyharjun kunnanjohtaja Jukka Ollikainen muistuttaa, että Etelä-Savon väestön ikärakenne on vanhuspainotteinen ja sairastavuus suurta, minkä vuoksi terveydenhuollon resurssit ovat jo valmiiksi koetuksella. Mökkiläistenkin joukossa on paljon eläkeikäisiä.

”Tässä tilanteessa kyllä minä painavasti suosittelen harkitsemaan tänne tulemista”, Ollikainen sanoo.

Ihmisten harkinnan sijaan hallitus saattaa ratkaista asian rajoittamalla Uudeltamaalta pois suuntautuvaa liikennettä. Hallitus kertoi tiistaina pohtivansa ratkaisun mahdollisuutta.

”Kunta ei voi kieltää ketään tulemasta mökeille. Jos tämän tyyppinen laki astuu voimaan, se kyllä selkiinnyttää tilannetta. Meidän ei tarvitse miettiä, että tuleeko tänne isoa vyöryä. Lainsäädäntö estäisi tänne tulemisen”, Ollikainen sanoo.

Puumalassa hengitystietulehduksen oireista kärsivät on ohjeistettu saapumaan terveysasemille eri aikaan kuin muut.

Puumalan kunnanjohtaja Matias Hilden kertoo, että yleinen tunnelma terveyskeskuksessa on ollut rauhallinen. Mökkiläisiä on näkynyt lähinnä kaupoissa ja katukuvassa.

”Emme patista ihmisiä olemaan tulematta mökille”, Hilden sanoo.

Hän kertoo, että iso osa kunnan loma-asunnoista on lähikaupungeissa asuvien mökkejä. He eivät kuormita terveydenhuoltoa sen enempää kuin kotonaan ollessaan.

”Pääkaupunkiseudun osalta asia on tietenkin toinen. Heidän kohdallaan on taudin leviämisen riski, joka on sairaalakapasiteetin kannalta ongelmallinen. Haluamme korostaa, että pitäisi muutenkin välttää maan sisäistä liikkumista”, Hilden sanoo.

Hallitus valmistelee Uudenmaan eristämistä muusta maasta koronaviruksen takia. Tartuntoja on Suomessa ollut etenkin Uudellamaalla.

Essoten Santeri Seppälä ei halua ottaa kantaa poliittiseen päätöksentekoon.

”Toiveenamme on, että maakuntien välistä vapaa-ajan matkustamista ei varsinkaan oireisena tehtäisi”, hän sanoo.

Mäntyharjun marketeissa näkyy vajautta etenkin broilerhyllyillä ja vessapaperihyllyillä. Kuva Mäntyharjun S-marketista. Kuva: Akseli Muraja

Mäntyharjun kaupoissa asioivat paikalliset asukkaat kertovat välttävänsä nyt kirkonkylässä liikkumista. Kaupassa on kuitenkin käytävä, he sanovat. Niin mökkiläistenkin. Tiistaina HS ei kuitenkaan tavannut Mäntyharjun kirkonkylällä ainuttakaan mökkiläistä.

Mäntyharjulaiset Elina Rantanen ja Marjo-Kaisa Kuhanen toivovat, että mökkiläiset pysyisivät nyt kotipaikkakunnillaan. Naiset muistuttavat, että ihmiset saattavat kantaa virusta tietämättään. He voivat lähteä mökille oireettomina mutta sairastuvat perillä.

”Ei meidän terveydenhuoltomme kestä sitä. Minullakin on tuttuja Helsingissä, ja sanoin heille, että pysykää nyt siellä”, Rantanen huokaa.