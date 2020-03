Satojen kilojen huumekaupan junailusta syytetty Niko Ranta-aho on päättänyt myöntää syyllisyytensä huumekaupasta. Hän on myös vienyt poliisin 64 kilon huumekätkölle, jota poliisi ei ollut aiemmin löytänyt.

Huumekätköstä löytyi ensitietojen perusteella amfetamiinia ja MDMA:ta, joskin tekninen tutkinta on yhä käynnissä.

Ranta-aho sanoi oikeudessa, että hän aikoo kertoa tekemisensä alusta loppuun. Hän pyysi, että häntä kuultaisi ensi viikolla, koska hän on kertomansa mukaan ainoa, joka tietää huumeiden kokonaismääristä.

”Minähän olen tuotteet lähettänyt ja tehnyt tietyt toimenpiteet.”

Kyseessä on oikeudenkäynnin kannalta täysin keskeinen käänne. Ranta-aho on tähän saakka kiistänyt syyllistyneensä törkeisiin huume- ja dopingrikoksiin.

Puheenjohtaja totesi oikeussalissa, että hän on ollut kauan mukana ja istunut isoja huumejuttuja, mutta ei ole ollut täysin vastaavassa tilanteessa.

Oikeus vetäytyikin tunnustuksen jälkeen puolen tunnin tuumaustauolle siitä, kuinka oikeudenkäynti jatkuu. Tuumaustauon jälkeen oikeus tuli siihen tulokseen, että oikeudenkäyntiä on mahdotonta jatkaa enää keskiviikkona näin keskeisen muutoksen jälkeen.

Ennen tunnustusta Ranta-ahoa puolustava Hannu Kaitaluoma kertoi, että kyseessä on Ranta-aholta aivan tuore päätös.

”Ranta-aho tuli maanantaina siihen tulokseen, että hän haluaa selvittää tämän asian”, Kaitaluoma sanoi.

Oikeudenkäynnin perusasetelman voi tiivistää Ranta-ahon kannalta siihen, oliko hän satojen kilojen huumekauppaa masinoinut nimimerkki Cobra vai ei. Syyttäjän mukaan näin on ja Ranta-aho masinoi huumekauppaa ”agenttipuhelimiksi” nimitetyillä Aquaris-puhelimilla.

Tähän saakka Ranta-aho on kiistänyt olevansa huumeliigan pomo ja kertonut muun muassa, että hän kauppasi tietoturvallisia puhelimia Suomeen. Oman dopingin käyttämisen ja pienen kokaiinimäärän käyttämisen Ranta-aho on myöntänyt.

Toinen huumeliigan pomo on syyttäjien mukaan Janne ”Nacci” Tranberg, joka kuului aiemmin moottoripyöräjengi Cannonballin johtajistoon. Tranberg on kiistänyt, että hän on olisi pyörittänyt huumeliigaa Ranta-ahon kanssa.

Tranbergilta takavarikoiduilta laitteilta on löytynyt muun muassa kuvia huumausaineista sekä merkintöjä, jotka näyttävät muistiinpanoilta huumekauppiaan elämästä. Tällaisia kirjoituksia löytyi myös häneltä takavarikoidusta vihosta.

Lue lisää: Esitutkintamateriaali: Tällainen oli huumeliigan pomoksi syytetyn Janne ”Nacci” Tranbergin elämä – ”Huumepoliisi pyörtyisi jos tietäisi”

Tranbergin puolustuksen mukaan tunnustus ei vaikuta Tranbergin puolustuksen perusasetelmaan eli siihen, että Tranberg kiistää osallisuutensa huumekaupassa.

Helsingin Sanomat kertoi tiistaina, että Ranta-aho oli järjestellyt erilaisia toimintaohjeita vankilasta yhteydenpitorajoituksista huolimatta. Poliisi löysi Ranta-ahon siskon hallusta kaksi käsinkirjoitettua arkkia, joissa Niko Ranta-aho ohjeisti siskoaan hoitelemaan asioita.

Poliisi uskoo, että huumeliigan syytettyjen on ollut tarkoitus koordinoida puheita oikeussalissa viestien avulla. Helsingin poliisi on aloittanut tutkinnan asiasta.

Epäilynä on, että Ranta-ahon toisena oikeusavustajana toiminut nainen olisi kuljettanut viestit Ranta-aholta.

”En missään tapauksessa, en, en”, avustaja kommentoi asiaa Helsingin Sanomille tiistaina.

Lue lisää: Katiska-huumevyyhdin syytetyt koordinoivat puolustustaan selleistä kuskattujen paperilappujen avulla – oikeusavustajaa epäillään viestien kuljettamisesta

Oikaisu 25.3. klo 11.44. Ranta-ahon toinen avustaja kommentoi rikosepäilyä HS:lle tiistaina 24.3. Tekstin mukaan näin olisi tapahtunut jo maananantaina.