Niko Ranta-ahon päätös tunnustaa huumeiden masinointi Suomeen tuli täytenä yllätyksenä, kertoo fitnessmallina ja Instagram-julkkiksena tunnetuksi tullut Sofia Belórf.

Belórfia syytetään oikeudenkäynnissä kahdesta rahanpesusta ja huumausainerikoksesta. Hän on kiistänyt syytteet ja sanonut, ettei tiennyt puolisonsa Ranta-ahon varallisuuden alkuperää.

Belórf kommentoi Ranta-ahon tunnustusta heti, kun tämä oli kertonut oikeussalissa masinoineensa huumeita Suomeen.

”Jotenkin hullulla tavalla mikään ei enää yllätä minua. Tuokin oli sellainen, että olisin voinut mennä johonkin sokkiin tai alkaa itkemään, mutta minulla tuli yhtäkkiä vain helpotus. Että ehkä jospa tämä prosessi ainakin lyhenisi ja toivo siitä, että tämä hänen oma selvittäminen toisi helpotusta myös siihen hänen tuomioonsa”, Belórf sanoi HS:lle.

Lue lisää: Huumeliigan pomoksi syytetyltä Niko Ranta-aholta täyskäännös: Myöntää huumekaupan ja vei poliisin 64 kilon huumekätkölle

Syyttäjien mukaan Ranta-ahon huumerahoja päätyi Belórfille muun muassa 12 000 euron arvoisena Rolexina.

Belórf puolestaan on kiistänyt tienneensä Ranta-ahon rahojen alkuperästä. Belórfin matkalaukusta lötyi käteistä, mutta ne oli pakannut sinne Belórfin puolustuksen mukaan sinne Ranta-aho.

Lue lisää: Fitnessmalli Sofia Belórf sai syyttäjän mukaan huumerahoilla ostetun 12 000 euron Rolexin – Janne Tranbergille ja Niko Ranta-aholle syytteet valtavista huumelasteista

Lue lisää: Puoliso laittoi rahat matkalaukkuun, kirjatuottoja tuli bitcoineina ja huumeet täytyi siirtää pois puolison läheltä – Näin epäillyn ison huumeliigan syytetyt vastaavat

Belórf itse sanoo, että hänen puolustukseensa Ranta-ahon tunnustus ei vaikuta.

”Ei se ainakaan minun mihinkään kertomuksiini vaikuta. Olen edelleen ollut ihan yhtä tietämätön ja yhtä suurena sokkina se tuli minulle kuin kaikille muillekin. Toivon vain, että se helpottaa minunkin tilannetta, että hän pystyy kertomaan asiat, niin kuin ne ovat oikeasti olleet”, Belórf kertoo.

Koko valtava Katiska-vyyhti lähti purkautumaan alkujaan julkisuudessa Belórfiin kohdistuvista rahanpesuepäilystä. Ranta-ahon vangitsemisoikeudenkäynnissä tuli ilmi neljän miljoonan takavarikko, joka kertoi massiivisesta huumerikosepäilystä.

Syyttäjän mukaan kyse on satojen kilojen huumejutusta. Nyt Ranta-aho on johdattanut poliisin 64 kilon huumekätkölle, jossa on ollut ensitietojen perusteella amfetamiinia ja MDMA:ta.

"Aika sokeeraavia ajatuksia. En ensinnäkään tiennyt, että jotain tuollaisia kätköjä edes on ja minulla ei ollut hajua mistään tuollaisista yksityiskohdista", Belórf sanoo.

Belórfin mukaan tunnustus tuli hänelle täytenä yllätyksenä kuten kaikille muillekin.

”Toisaalta täytyy nostaa hänelle hattua. Mutta toisaalta onhan tässä meillä paljon selvitettävää keskenäänkin. Että tämmöinen pieni juttu jäänyt mainitsematta. Mutta olen silti ylpeä hänestä, että kerran näin on, hän ottaa siitä vastuun”, Belórf sanoo.