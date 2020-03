Useista mökkivaltaisista paikkakunnista on kuulunut huolia siitä, kestääkö terveydenhuollon kantokyky, jos kuntiin matkustaa paljon mökkiläisiä muista maakunnista. Liikennettä valtatie 3:lla Janakkalassa 4. maaliskuuta 2020. Kuva: Emmi Korhonen / Lehtikuva

Koronavirus ja sen leviämistä hidastavat varotoimet näyttävät vähentäneen liikkumista pääkaupunki­seudulta muualle Suomeen – mutta vain hieman.

Pelkästään viiteentoista isoimpaan mökkikuntaan matkusti viime viikonloppuna lähes 22 600 ihmistä Helsingistä, Espoosta ja Vantaalta. Lisäksi laskettelukohteistaan tunnettuihin Kittilään ja Kolariin matkusti 558 ihmistä.

Luvut ovat laskennallisia ja ilmenevät teleyhtiö Telian kokoamista paikkatiedoista. Todellinen matkamäärä on todennäköisesti vielä suurempi, sillä mukaan on laskettu vain ne matkat, joilla ei ole tehty yli 20 minuutin pysähdyksiä.

Tietopohjana on Telian uusi palvelu, joka kertoo ihmisvirtojen liikkeestä. Yhtiö on koonnut omista asiakkaistaan mobiiliverkkohavaintoja, joiden perusteella vastaavat luvut on laskettu koko väestön osalta. Yksittäisten ihmisten tietoja tai liikkeitä tilastot eivät kerro.

Matkat pääkaupunkiseudulta suurimpiin mökkikuntiin vähenivät viikonloppuna noin 30 prosentilla, kun vertailukohteena ovat edellisen viikonlopun matkat.

Liikennevirta Pohjois-Suomen merkittävimpiin hiihtokeskus­kuntiin – Kittilään, Kolariin ja Kuusamoon – hiljeni tätä enemmän. Matkojen määrä näihin kolmeen kuntaan väheni keskimäärin kolmasosaan viikon takaisesta.

Muun muassa Levi, Ylläs ja Ruka ilmoittivat perjantaina, että ne lopettavat laskettelukauden etuajassa.

Myös toiseen suuntaan – pohjoisen hiihtokohteista pääkaupunkiseudulle – liikuttiin viime viikonloppuna vähemmän kuin viikkoa aiemmin.

Varsinaisesta ruuhkasta pohjoisen hiihtokeskuksiin ei siis voi puhua. Silti kyse on huomattavasta määrästä ihmisiä.

Monilla pienillä mökki­paikkakunnilla, varsinkin Lapissa, on esitetty huolia terveydenhuollon kantokyvystä. Ruuhkia voi tulla, jos harvaan asutulle alueelle saapuu muista maakunnista paljon mökkiläisiä, jotka tuovat koronaviruksen mukanaan tai sairastuvat perillä.

Hallitus ilmoitti tällä viikolla, että se valmistelee liikkumisrajoituksia Uudeltamaalta muualle Suomeen.

Se, kuinka paljon matkojen määrä on vähentynyt viikossa, vaihtelee eri kuntien välillä.

Liikenne Kuusamoon väheni lähes kahdella kolmanneksella, mitä Rukan matkailun hiljeneminen selittänee ainakin osaksi. Myös matkat Kemiönsaareen vähenivät yli puolella.

Sen sijaan matkat Saloon ja Naantaliin vähenivät vain kymmenisen prosenttia. Salo on maanteitse noin 119 kilometrin ja Naantali noin 182 kilometrin päässä Helsingistä.

Määrällisesti pääkaupunki­seudulta matkustettiin eniten Lohjalle. Uudenmaan ulkopuolella eniten matkoja tehtiin Saloon ja Hämeenlinnaan. Matkamäärien vertailussa on tosin otettava huomioon, että pitkiä matkoja – joilla ainakin autoilijat tyypillisesti tekevät yli 20 minuutin pysähdyksiä – on todennäköisesti jäänyt enemmän tilastosta pois kuin lyhyitä matkoja.

Kaikki tilaston matkat eivät myöskään ole mökki- tai lomamatkoja, vaan mukana on myös muista syistä matkustavia ja pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuvia.

Äänenpainot tarpeettoman matkustamisen välttämisestä koventuivat kahden vertailuviikonlopun välillä.

Toissa viikonloppuna tarpeetonta ulkomaille matkustamista oli jo kehotettu välttämään, mutta kotimaan matkailu ei ollut juuri noussut puheenaiheeksi.

Viime viikolla myös kotimaan matkailusta alettiin puhua kriittisempään sävyyn, kun kansalaisia oli kehotettu välttämään kokoontumisia ja tarpeetonta julkisilla paikoilla oleilua.

Mökille lähtemisestä ei ollut varsinaisia ohjeita, mutta esimerkiksi sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila kehotti torstaina hallituksen tiedotustilaisuudessa harkitsemaan lähtöpäätöstä oman tilanteensa mukaan.

”Aina, kun liikutaan paikasta toiseen, taudin leviämisen riski kasvaa”, sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas) puolestaan muistutti samassa yhteydessä.