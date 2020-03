Oikeudenkäynnit

Asianajajaliiton valvontalautakunnan olisi pitänyt tutkia kantelu oikeustieteen tohtori Kari Uotin räväkistä blogikirjoituksista. Helsingin hovioikeus on palauttanut asian valvontalautakunnan käsittelyyn.

Useita syytettyjä avustanut Uoti kirjoitti Kittilä-oikeudenkäynnin aikana poleemisia blogeja nettisivuilleen. Niissä hän puolusti voimakkaasti päämiehiään ”Kittiläsaagassa”.

Hänen mukaansa kyse oli ”ääliömäisestä” ajojahdista, jossa kunnanjohtaja yritti ”demarimafiosojen” kanssa lahdata Levi Ski Resortin toimitusjohtajaa Jouni Palosaarta.

Blogeissaan Uoti käytti värikästä kieltä ja nimitteli todistajia. Hän muun muassa luonnehti yhtä todistajana kuultua tutkinnanjohtajaa nollaksi ja käytti hänestä tätä nimitystä koko blogin läpi.

Blogeista tehtiin kantelu Asianajajaliiton valvontalautakunnalle.

Uoti ei ole asianajaja vaan luvan saanut lakimies. Valvontalautakunta valvoo kuitenkin myös lupalakimiehiä, mutta rajoitetusti. Asianajaja voi joutua lautakunnassa vastuuseen jopa yksityiselämänsä töppäilyistä, mutta lupalakimiehet vastaavat vain toiminnastaan oikeudenkäyntiasiamiehenä tai -avustaja.

Tämä rajaus oli nyt kiistan keskiössä: oliko Uoti kirjoittanut blogit oikeudenkäyntiasiamiehenä vai kuuluivatko ne sellaiseen toimintaan, johon valvontalautakunnan koura ei yllä?

Lautakunta itse oli sitä mieltä, etteivät blogit kuuluneet sille. Samaa mieltä oli Uoti. Hän ei kertomansa mukaan ollut saanut päämiehiltään toimeksiantoa blogien kirjoittamiseen, vaan kyse oli puhtaasti vapaa-ajan harrastuksesta.

Oikeuskanslerinvirasto vei päätöksen hovioikeuden tutkittavaksi. Sen mielestä blogit olivat epäasiallisia, koska Uoti oli muun muassa nimitellyt todistajia ja tehnyt heidät naurunalaisiksi. Monet todistajat olivat saattaneet kokea kirjoitukset painostavina, virasto totesi.

Valtakunnansyyttäjän toimisto yhtyi lausunnossaan oikeuskanslerinviraston käsitykseen. Se korosti, että jo päätös kantelun tutkimatta jättämisestä oli merkittävä linjaus.

Hovioikeus huomautti, että asianajajien tapaohjeiden mukaan asianajaja saa tiedottaa asiakkaansa asiasta julkisuudessa vain, jos asiakas sen hyväksyy.

Tiedotuksen on tällöinkin oltava asiallista eikä sillä saa pyrkiä vaikuttamaan tuomioistuimeen epäasiallisin keinoin. Asianajaja ei myöskään saa pyrkiä sopimattomasti vaikuttamaan todistajaan.

Hovioikeus päätyi siihen, että tapaohjeet ilmentävät sellaisia hyvään asianajajatapaan liittyviä periaatteita, jotka ovat yleisemminkin voimassa, kun arvioidaan oikeudenkäyntiavustajien toimintaa.

Uotin blogeja voidaan pitää toimintana, jota on tavattu kutsua nimityksillä ”trial by newspaper” tai ”trial by media”, hovioikeus huomautti.

Hovioikeus ei pitänyt kirjoituksia puhtaana vapaa-ajan harrastuksena. Uoti itsekin kirjoitti eräässä blogissaan, että kirjoitusten tarkoituksena on puolustaa asiakasta.

Tämän takia hovioikeus katsoi, että Uoti oli kirjoittanut blogit oikedenkäyntiavustajan tehtävässään ja siten valvontalautakunnalla oli toimivalta arvioida niitä.

Hovioikeus palautti asian valvontalautakunnalle. Sen on nyt tutkittava kantelu ja arvioitava, ovatko blogikirjoitukset asianajajien tapaohjeiden vastaisia.