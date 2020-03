Kymenlaaksossa Vekaranjärven varuskunnassa on runsaasti Uudellamaalla asuvia varusmiehiä, jotka eivät liikkumisrajoitusten aikana pääse kotiinsa lomalle. Arkistokuva vuodelta 2011. Kuva: Lauri Rotko

Uudenmaan sulkeminen vaikuttaa myös tuhansien sellaisten varusmiesten lomiin, joiden pitäisi kotiin päästäkseen ylittää maakuntaraja.

Valtioneuvoston keskiviikkona antaman asetuksen mukaan liikkumisrajoitukset eivät koske lakisääteisiä velvollisuuksia. Asetuksen perusteluissa kuitenkin mainitaan erikseen, että varusmiehen lomamatka kotipaikkakunnalle ei ole syy poiketa rajoituksista.

”Kyllä nyt vaikuttaa siltä, että Uudellamaalla olevat varusmiehet pysyvät Uudellamaalla ja muualla olevat Uudenmaan ulkopuolella. Vaikea tämän asetuksen perusteluja on lukea muulla tavoin”, kommentoi tiedotuspäällikkö Max Arhippainen Puolustusvoimien pääesikunnasta.

”Selvittelemme vielä yksityiskohtia, miten tämä järjestetään. Kysymys on useista tuhansista varusmiehistä.”

Asetuksen mukaan Uudeltamaalta poistuminen ja sinne saapuminen on kielletty sunnuntaihin 19. huhtikuuta asti. Poikkeuksia ovat muun muassa välttämättömät työasiat, lakisääteisen velvollisuuden täyttäminen ja kotipaikkakunnalle palaaminen.

Varusmiesten lomamatkustaminen ei kuitenkaan näyttäisi olevan tällainen poikkeus. Näin hallituksen muistiossa sanotaan:

”Henkilöllä, joka on asetuksen voimaan tullessa esimerkiksi loma- tai työmatkalla ulkomailla, on säännöksen mukaisesti oikeus palata koti- tai asuinpaikkakunnalleen. Momentin tarkoittamaa oikeutta palata koti- tai asuinpaikkakunnalleen ei kuitenkaan olisi esimerkiksi varusmiesten loman ajaksi 'kotipaikkakunnalle palaaminen'.”

Yli 4 000 Uudellamaalla asuvaa varusmiestä palvelee tällä hetkellä muissa maakunnissa. Suuri osa heistä palvelee Karjalan prikaatissa Vekaranjärvellä.

Samoin Uudenmaan prikaatissa ja muualla Uudellamaalla on yli 500 varusmiestä, jotka ovat kotoisin jostain toisesta maakunnasta. Esimerkiksi Dragsvikin varuskunnassa on runsaasti länsirannikolla asuvia ruotsinkielisiä varusmiehiä.

Varusmiehiä tarvittaneen myös maakuntarajan valvonnassa. Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk) kertoi torstaina Ylen mukaan, että Uudenmaan rajalle on tulossa satoja varusmiehiä poliisin avuksi.

Arhippainen ei vahvista tietoa HS:lle, mutta hänen mukaansa poliisilta on saatu virka-apupyyntö ja avun yksityiskohtia pohditaan parhaillaan.

Tarkoittaako virka-avun antaminen käytännössä sitä, että varusmiesten lomia perutaan tai lykätään?

”En pysty tässä vaiheessa vastaamaan. Meillä on paljon varusmiehiä. Se, miten ja mistä varuskunnista käsin apua järjestetään, selviää sitten kun virka-apupyyntöön vastataan ja näitä asioita suunnitellaan.”

Liikkumisrajoitukset tulevat mahdollisesti voimaan jo perjantaina. Eduskunnan on vielä hyväksyttävä asetus.

Varusmiesten lomia oli jo aiemmin järjestelty uudelleen koronavirus­tilanteen vuoksi.

Torstaina Puolustusvoimat tiedotti, että lomamallia muutetaan taas: varusmiehet on jaettu kolmeen erilliseen ryhmään, joista kukin lomailee tästä lähtien kaksi viikkoa kerrallaan. Tämän jälkeen vuorossa on neljä viikkoa palvelusta. Tavoitteena on vähentää asevelvollisten liikkumista varuskuntien ja kotipaikkojen välillä.

Puolustusministeri Kaikkonen kertoi torstaina Twitterissä, että arkipäivinä lomailevat varusmiehet ovat saamassa ylimääräisen ruokarahan, jonka suuruus on 13,50 euroa arkilomapäivältä.