Suomeen lentoteitse palaavilla matkustajilla on ollut koronavirusepidemian leviämisessä suuri rooli.

Suomen ensimmäinen koronavirustartunta vahvistettiin tammikuun lopulla. Maaliskuun alussa Suomeen alkoi toden teolla tulla tartuntoja ulkomailta palaavien mukana.

Koronavirustilanteen takia ulkomailta palaavia on ohjeistettu pysymään karanteenia vastaavissa oloissa kaksi viikkoa. Kuitenkaan epidemian alettua kaikkia ulkomailta Suomeen saapuvia ei onnistu ohjeistamaan selkeästi.

Helsingin Sanomat uutisoi keskiviikkona, että hiihtolomaviikoilla 10 ja 11 ehti arvioiden mukaan saapua Suomeen noin 200 000 riskialueilla, muun muassa Italiassa, ollutta suomalaista.

Myös hiihtolomaviikon jälkeen on käynyt ilmi tapauksia, joissa saapuville ei ole annettu selkeitä karanteeniin liittyviä toimintaohjeita ajoissa.

Torstaina pääministeri Sanna Marin (sd) myönsi, ettei hallitus ole täysin onnistunut ohjeistaessaan ulkomailta palaavia matkustajia koronaviruksen leviämisen estämiseksi.

Kuinka pitkään lentokentällä sai jatkua tilanne, jossa maahan palanneita matkustajia ei tiedotettu karanteenista ja siitä, ettei julkisilla saa siirtyä karanteeniin, eritysasiantuntija Krista Lyyra sosiaali- ja terveysministeriöstä (STM)?

”Tiedottaminen aloitettiin matkustussuositusten myötä. Maanantaina 16. maaliskuuta tuli myös valtioneuvoston suositus siitä, että kaikkien [ulkomailta saapuvien] matkustajien tulee hakeutua karanteeniin.

Asiasta on tiedotettu lentokentällä viime viikon torstaista [19. maaliskuuta] lähtien.”

Entä suositus julkisten kulkuvälineiden välttämisestä, miksei siitä kerrottu?

”Suositukset siitä, että älä käytä julkista liikennettä on saatu lisättyä tämän viikon alussa kuulutuksiin.”

”Tarve kuulutuksen lisäämiseen tuli, kun saimme tiedon siitä, että viikonloppuna oli saapunut [Helsinki-Vantaalle] useita kaupallisia lentoja etelän lomakohteista.”

Mistä viivyttely johtui? Kenen olisi pitänyt toimia ripeämmin?

”En koe, että tiedottamisessa oltaisiin millään tavalla viivytelty. Aina kun on tullut uusi linjaus tai ohjeistus, tiedotusta on lisätty ja asia on saatettu Finavian tietoon.

Pitää huomioida se, että tilanne on muuttunut hyvin nopeasti. Maaliskuun alussa meillä oli käsitys siitä, että Euroopassa on tiettyjä epidemia-alueita. Ei meillä ollut käsitystä siitä, kuinka voimakkaasti tämä tulee vaikuttamaan Suomen matkustajaliikenteeseen.

En näe, että tässä oltaisiin voitu toimia ripeämmin. Pääministeri totesi muistaakseni 16. maaliskuuta, että tiedonsaamisesta tämä ei tule jäämään kiinni. Tämän jälkeen tiedottamista lisättiin entisestään.”

Mikä on THL:n rooli ohjeistamisessa?

”STM välittää yhteistyössä THL:n kanssa valtioneuvoston viestiä. THL toimii materiaalintuottajana.

Tilanteen alusta asti THL on ollut se asiantuntijataho, joka on tuottanut erilaista materiaalia liittyen esimerkiksi käsienpesuun tai yskimishygieniaan. Kaiken taustalla on kuitenkin valtioneuvoston päätökset.”

Kenen vastuulla nyt on Suomeen palaavien riittävä ohjeistaminen karanteenista?

”Me olemme lähettäneet tekstiviestejä kaikille ulkomailla oleville, joilla on käytössä suomalainen operaattori [Elisa, Telia ja DNA]. Viestien lähettäminen on tehty yhteistyössä operaattoreiden kanssa.

Ulkoministeriö on viestinyt myös heille, jotka ovat tehneet matkustusilmoituksen. Lisäksi jaamme tietoa Twitterissä.

Myös lennoilla lentoyhtiöt kuuluttavat tietoa ja jakavat tietoa lennoilla.

Olemme pyrkineet siihen, että kaikilla olisi tieto [karanteenista], ja että he pystyvät varautumaan Suomeen tullessaan siihen.”

Tekstiviestit eivät kuitenkaan ole tavoittaneet heitä, joilla ei ole käytössä suomalaista operaattoria. Miten tälle ryhmälle on viestitty?

”Tiedotuksen pääasiallinen kohderyhmä on työ- ja lomamatkailijat, kuten ulkoministeri torstaina totesi.

Meille on tullut yllätyksenä liikenne Suomeen niiden ihmisten kohdalta, kenellä on pysyvä koti ulkomailla. Olemme jälkeenpäin saaneet tietää, että myös pysyvästi ulkomailla asuvat palaavat Suomeen. Mikäli on pysyvä koti ulkomailla, ei sieltä Suomeen palaaminen ole välttämätöntä.”

Miten palaajia käytännössä tiedotetaan asiasta lentokentällä, ja miten varmistutaan siitä, että he eivät lähde karanteeniin julkisilla kulkuvälineillä?

”Lentoasemalla koronaviruksesta tiedotettu jo pidemmän aikaa. Ensimmäistä kertaa 4. maaliskuuta Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) aloitti lentokentällä virallisten infotekstien jakamisen. Myös infopisteet pystytettiin.

Pikkuhiljaa tiedotusta on lisätty, kun uutta tietoa on tullut. On kuulutuksia ja lentokentillä on nyt myös henkilökohtaisia neuvojia.

Lisäksi lentoasemalla ollut omia toimia esimerkiksi odotustilojen väljentämiseen liittyen.

Yksin viranomaisten toimilla ei kuitenkaan pysty virusta torjumaan. Olemme tähdänneet siihen, että ihmisillä olisi tieto ja vastuu.”

Onko lentokentän viranomaisten mahdollista ottaa nykyistä järeämpiä keinoja käyttöön, jos ihmiset ohjeista huolimatta hakeutuvat bussiin ja junaan? Voitaisiinko esimerkiksi pääsy laiturialueelle kokonaan kieltää?

”Ihmistä ei voi kieltää nousemasta junaan tai bussiin. Tarvittaessa toimenpiteitä toki kiristetään.

Meillä on paljon vahvoja suosituksia, joista yksi on suositus olla käyttämättä julkista liikennettä matkoilta palatessa. Koska suoranaista kieltoa ei ole annettu, toimitaan suosituksen pohjalta.”

Onko suoranaiselle kiellolle tarvetta?

”Tätä arvioidaan koko ajan.”

Mikä on tämän kuvaillun informaatioketjun heikon lenkki?

”Heikoimpia lenkkejä ketjussa olemme me kaikki ihmiset.”

Kotiutuslennoilla lentokentän johdolla vastuu ohjeista

Ulkoministeriö järjestää perjantaina ensimmäiset kotiutuslennot Suomeen palaaville matkailijoille. Tarkoitus on auttaa tuhansia suomalaisia palaamaan maailmalta Suomeen.

Torstaina ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) on painottanut, että lentokentän johdon olisi otettava vastuuta asiassa. Kotiutuslentojen aikana matkustajille annetaan ohjeet, miten toimia Suomeen tullessa.