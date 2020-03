Koronaviruksen leviäminen aiheuttaa paljon huolta perheissä. Niin myös uusperheissä, joiden elämä linkittyy tiiviisti toisiinsa, koska yhteiset lapset liikkuvat säännöllisesti eri osoitteissa asuvien vanhempiensa välillä.

Esimerkiksi Britanniassa etävanhemmat ehtivät tällä viikolla säikähtää, että koronaviruksen vuoksi asetetut rajoitukset estäisivät eroperheiden lapsia liikkumista vanhempien perheiden välillä. Myöhemmin hallitus korjasi ja täsmensi asiaa: alaikäiset lapset, joiden vanhemmat asuvat eri osoitteissa, voivat yhä liikkua vanhempiensa kotien välillä. Asiasta uutisoi muun muassa BBC.

Myös suomalaiset uusperheet ovat olleet huolissaan liikkumisrajoitusten vaikutuksista lasten vuoroasumiseen tai etävanhempien tapaamisiin.

Perjantaista alkaen Uudenmaan asukkaat eivät saa lähteä pois maakunnasta eivätkä muiden maakuntien asukkaat käydä Uudellamaalla.

Hallitus kuitenkin totesi heti keskiviikkoiltaisessa tiedotustilaisuudessa, että liikkumista ei rajoiteta, jos siihen on painava henkilökohtainen syy. Tällaiseksi lasketaan myös lapsen tapaamisoikeuden toteuttaminen.

Lue lisää: Mitä hallituksen päätös Uudenmaan sulkemisesta tarkoittaa käytännössä? HS kokoaa vastauksia keskeisiin kysymyksiin

Sosiaali- ja terveysministeriön sosiaalineuvos Marjo Maljan mukaan lapsen asumis- ja tapaamisjärjestelyissä noudatetaan sovittuja käytäntöjä.

”Vanhempien sopimukset ja päätökset ovat voimassa nyt tässä tilanteessakin. Jos kaikki osapuolet ovat terveitä, ei ole syytä olla toimimatta lapsen tapaamisen tai vuoroasumisen suhteen ihan niin kuin tähänkin asti”, Malja sanoo.

Tilanne muuttuu, jos perhepiirissä on sairastumisia tai koronavirukselle altistumisia.

”Karanteeni täytyy ottaa huomioon. Jos karanteenipäätös tulee niin, että lapsi on perheessä, ei hän tietenkään voi lähteä perheestä pois tai toisin päin”, Malja sanoo.

Koronaviruksen levitessä monissa uusperheissä mietitään käytännön järjestelyitä. käytännön järjestelyt kuitenkin mietityttävät monissa uusperheissä. Terveydenhuollon asiantuntijoiden mukaan koronaviruksen leviämistä on vaikea ehkäistä saman perheen sisällä. Lasten oireet ovat usein lieviä.

Uusperheet ovat usein ketjuuntuneet: Lapsen molemmissa kodeissa saattaa asua lapsia vanhempien uusien puolisoiden edellisistä liitoista. Ja näidenkin lasten toisessa kodissa voi asua lapsia toisen vanhemman uuden kumppanin edellisestä liitosta. Ja niin edelleen.

Lasten liikkuminen perheiden välillä aiheuttaa huolta etenkin, jos perheissä on riskiryhmään kuuluvia ihmisiä.

Suomen Uusperheiden liiton toiminnanjohtaja Kirsi Heikinheimo sanoo keskustelleensa koronaviruksen aiheuttamista huolista ja järjestelyistä niin liitossa kuin psykoterapeutin vastanotollaan.

Lakiin on kirjattu lapsen oikeus pitää yhteyttä molempiin vanhempiinsa, mutta Heikinheimon mukaan koronaviruksen levitessä korostuu kuitenkin turvallisuus. Pyrkimys viruksen torjumiseen koskettaa kaikkia.

Voi tulla tilanteita, että sovittuja tapaamisia ei voida toteuttaa koronavirusriskin takia. Sairasta lasta ei voida siirtää, vaikka sairastuminen osuisi vaihtopäiväksi. Lasta ei myöskään voida siirtää perheeseen, jossa sairastetaan.

”Silloin rakennetaan elämä sen mukaan. Yhteisvanhemmuuden taidot tulevat todella vahvasti esille tässä ajassa. Se, että vanhemmat kykenevät laittamaan omat harminsa sivuun ja toimimaan yhdessä lapsen parhaaksi”, Heikinheimo sanoo.

Joskus vanhemmat ovat järjestäneet myös työntekonsa lapsen asumisjärjestelyiden mukaan, joten poikkeustilanteet voivat aiheuttaa ongelmia työn hoitamisessa. Silloin tarvitaan työnantajankin joustoa.

Heikinheimon mukaan koronavirusepidemia nostaa esiin myös taloudellisia kysymyksiä. Esimerkiksi jos lapsi sairastuu, onko etävanhemmalla oikeutta saada sairaan lapsen hoitotukea.

”Näihin ei ole vielä käytänteitä. Tämän kevän aikana tullaan testaamaan, miten ne saadaan sovittua ja hoidettua”, Heikinheimo sanoo.

Ensi- ja turvakotien liitossa työskennellään jatkuvasti myös lasten tapaamisiin liittyvien vaikeiden kysymysten äärellä. Osassa perheitä on esimerkiksi väkivaltaa, päihteitä tai mielenterveysongelmia, joiden vuoksi lapsen ja etävanhemman tapaamiset järjestetään valvotusti ja tuetusti. Tätä tapaamispaikkatoimintaa on jatkettu myös koronavirusaikaan.

”Lähtökohtana on, että olosuhteet ovat turvalliset kaikin puolin, koska muulloinkin on kysymys poikkeuksellisesta tilanteesta. Kyse on lapsen edusta ja oikeudesta. Koronavirusasia on otettu nyt huomioon. Ennen tapaamiseen tuloa varmistetaan oireettomuus ja ettei ole ollut ulkomaan tai muilla matkoilla, joilla on ollut potentiaalista altistumista”, sanoo Ensi- ja turvakotien liiton pääsihteeri Riitta Särkelä.

”On vaikea ennakoida, mikä on jatko, mutta tällä hetkellä tapaamispaikkatoiminta on jatkunut. Nämä sosiaalipalveluiden puolella tehtävät toimet niin järjestöissä kuin kunnissa ovat toimia sen ehkäisemiseksi, ettei terveydenhuollon puolella kuorma kasva muista syistä erityisesti. Niillä ehkäistään myös perheiden tilanteiden vaikeutumista.”

Jos koronavirusrajoitukset estävät lasta tapaamasta toista vanhempaansa fyysisesti, yhteyttä voi pitää yllä videopuheluiden tai muiden etäyhteyksien kautta. Kirsi Heikinheimo kannustaa perheitä hyödyntämään etäyhteyksiä kuten työelämässäkin on tehty. Etäyhteyden välityksellä onnistuvat tarvittaessa niin kuulumisten vaihdot kuin iltasadutkin.

Heikinheimo muistuttaa, että koronavirusepidemian aikaiset poikkeusjärjestelyt ovat määräaikaisia. Ne eivät tarkoita sitä, että tapaamissopimuksia muutetaan.

Marjo Maljan mukaan kaikkien täytyy nyt miettiä, kuinka viruksen leviämistä ehkäistään. Mutta hän toivoo, että poikkeusaikanakin vaalittaisiin lapsen oikeutta pitää yhteyttä läheisiinsä.

”Kovasti kannustaisin vanhempien yhteistyöhön ja sopimiseen, jos tarvitsee jotain poikkeavia järjestelyitä tehdä. Ja miettimään myös sitä liikkumista, että miten tehdä se turvallisesti. Toivomme, että vanhemmat ymmärtävät, että tämä, jos mikä tilanne vaatii sitä yhteistyötä”, Malja sanoo.

Uusperheiden suhteet voivat olla kimurantteja. Kirsi Heikinheimo näkee kuitenkin, että uusperheillä voi olla myös jopa ensiperheitä enemmän valmiuksia luovia poikkeuksellisessa tilanteessa.

”Uusperheiden arjessa joutuu neuvottelemaan ja tekemään asioita, jotka ovat pois omalta mukavuusalueelta. Joutuu etsimään kompromissiratkaisuja. Näitä uusperheissä on opeteltu koko ajan, sillä ilman kykyä kompromisseihin, uusperhe on pulassa”, Heikinheimo sanoo.

”Tässä ajassa haastan kyllä kaikkia kaikkia vanhempia ajattelemaan kokonaiskuvan kautta tilannetta. Se on kaikkien etu, että virus saataisiin pysäytettyä.”