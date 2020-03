Husin alueella puolestaan sairaalahoidossa on arvion mukaan viikon päästä vähimmillään 126 ihmistä ja enimmillään 390. Kuva: Heikki Saukkomaa / Lehtikuva

Aalto-yliopiston tutkijat ovat laskeneet viime päivinä koronavirusepidemian vaikutuksia Suomen terveydenhuoltoon.

Tutkijoiden viesti on selvä: jos rajoitteita ei noudateta, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) tehokapasiteetti voi ylittyä jo lähiviikkoina.

”Tämä on iso vetoomus ihmisille. Mitä paremmin rajoituksia ja ohjeita nyt noudatetaan, sitä alemmas luvuissa päästään. Havaittujen tartuntojen kasvu ei ole aivan yhtä räjähtävää kuin alussa, mutta se on yhä räjähtävää”, sanoo Aalto-yliopiston tilastotieteen apulaisprofessori Pauliina Ilmonen.

Pauliina Ilmonen Kuva: Aalto-yliopisto

Perjantaina Suomen sairaaloissa oli 108 koronaviruspotilasta, joista tehohoidossa oli 32. Valtaosa tehohoitopotilaista on Husin alueella. Ensimmäinen koronapotilas joutui Husissa tehohoitoon 16. maaliskuuta.

Hus ilmoitti torstaina valmistautuvansa lisäämään tehohoitokapasiteetin yli kaksinkertaiseksi. Tällä hetkellä Husissa on noin 70 raskaan tehohoidon paikkaa.

Ilman kapasiteetin lisäämistä tehohoitopaikat olisivat Aalto-yliopiston tutkimusryhmän arvion mukaan voineet Husissa loppua kesken jo kolmen viikon kuluttua, rajoituksista huolimatta. Kapasiteetin nosto helpottaa tilannetta.

”Kun uutinen siitä tuli, tutkimusryhmässämme kyllä tuuletettiin”, Ilmonen sanoo.

Ilmosen johtama Aalto-yliopiston tutkimusryhmä on laskenut koronaviruspotilaiden määriä Husin ja koko Suomen alueella tulevina viikkoina. Mallinnukset on tehty yhden ja kahden viikon päähän.

Yksittäinen vuodepaikka Meilahden tornisairaalan teho-osastolla. Kuva: Anni Reenpää / Lehtikuva

Aiemmin vastaavia laskelmia on julkaissut Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.

Aalto-yliopiston tutkimusryhmä on käyttänyt aineistonaan tietoa sairaalahoidossa olevista potilaista ja tartuntamäärien kehityksestä. Niiden ohella on käytetty kansainvälistä tutkimustietoa esimerkiksi siitä, kuinka iso osa tartunnan saaneista joutuu sairaalahoitoon.

Selvästi eniten koronaviruspotilaita tulee olemaan Husin alueella, jossa epidemia nyt leviää nopeimmin.

Koska aineistoa on vain lyhyeltä ajalta, ennusteisiin liittyy yhä paljon epävarmuustekijöitä.

Tutkijat ovat siksi arvioineet melko suuren vaihteluvälin, jolle potilaiden määrä sijoittuu. Yläraja tarkoittaa, että mitään rajoitteita ei olisi otettu käyttöön. Alarajassa taas oletus on, että testeillä löydettäisiin kaikki mahdolliset tapaukset. Tähän ei päästä, koska Suomessa testataan vain osa tapauksista.

Todellinen määrä siis sijoittuu jonnekin niiden välille.

Arvion mukaan ensi viikon perjantaina 3. huhtikuuta Suomessa on koronaviruksen vuoksi sairaalahoidossa vähimmillään 154 ihmistä ja enimmillään 500 ihmistä.

Tehohoidossa olevien potilaiden määrä olisi tuolloin vähimmillään 39 ja korkeimmillaan 159.

Kahden viikon päästä 10. huhtikuuta koronaviruspotilaita on koko Suomessa alimmillaan 386 ja enimmillään 2303. Tehohoidossa heistä olisi vähimmillään 101 ja korkeimmillaan 719 potilasta.

Husin alueella puolestaan sairaalahoidossa on arvion mukaan viikon päästä vähimmillään 126 ihmistä ja enimmillään 390. Teholla heistä olisi vähintään 32 ihmistä ja enintään 120.

Kahden viikon päästä koronaviruspotilaita Husissa olisi vähintään 304 ja enintään 1734. Tehohoidossa heistä olisi vähintään 78 ja korkeintaan 540.

Kuva tarkentuu jatkuvasti, kun aineistoa ja sairaalapäiviä kertyy lisää.

Pauliina Ilmosen mukaan potilaiden määrä riippuu pitkälti siitä, miten hyvin ihmiset noudattavat ohjeistuksia.

”Yhdelläkin toteutumatta jääneellä tartuntaketjulla on iso vaikutus lukuihin”, hän sanoo.

Jos rajoituksia noudatetaan kunnolla, Ilmonen arvioi tämän hetken tietojen perusteella Suomen sairaanhoitojärjestelmän selviävän koronaepidemiasta.

”Mutta tilastot kertovat karua kieltä siitä, että ilman rajoituksia ja kapasiteetin nostoa olisimme pulassa”, hän sanoo.

Ilmosen mukaan kapasiteetin lisäyskään ei auta pitkään, jos hoidettavien määrä kasvaa kovin jyrkästi.

”Uudenmaan sisäinen tartuntakäyrä on saatava loiventumaan. Meillä on vielä mahdollisuus siihen, mutta ikkuna ei ole auki pitkään. Se on tehtävä viikon sisällä.”

Tartunnan saamisesta sairaalahoitoon joutumiseen menee runsas viikko, ja taudin kehittyminen kriittiseen vaiheeseen kestää yleensä pari viikkoa.

Siksi rajoitusten vaikutukset alkavat näkyä vasta tulevina päivinä ja viikkoina. Nyt syntyvät tartunnat näkyvät tehohoidon tarpeessa viiveellä.

”Emme voi vaikuttaa siihen, mikä tilanne on viikon päästä. Mutta se, riittävätkö tehohoitopaikat kahden viikon päästä, on meistä itsestämme kiinni”, Ilmonen sanoo.

Hallituksen määräämien rajoitusten on tarkoitus vähentää ihmisten kontakteja toisiinsa ja estää virusta leviämästä. Ilmosen mukaan arviot tehohoitoa tarvitsevien määrästä ovat niin suuria, että niiden ”pitäisi vakuuttaa viimeisetkin epäilijät rajoitusten tarpeesta”.

Kuva: Anni Reenpää / Lehtikuva

Lukujen valossa Uudenmaan sulkeminen on tarpeellista, Ilmonen sanoo. Taudin leviäminen on kuitenkin ehdottomasti saatava hidastumaan erityisesti Uudenmaan sisällä. Siksi hän pitää oikeana päätöstä sulkea myös ravintolat, baarit ja kahvilat.

Kaikkien uusimaalaisten tulee nyt tehdä kaikkensa kontaktien välttämiseksi, tutkija sanoo.

”Jotkut sanovat, että ei saa pelotella ihmisiä, mutta nyt on se hetki, kun pitää pelotella. Kuukauden päästä ottaisin mielelläni vastaan syytökset siitä, että maalasin lopun ajan näkymiä ja eihän se sitten niin paha ollutkaan.”

THL ennakoi äskettäin, että Suomessa kaikkiaan 11 300–15 500 ihmistä tulee tarvitsemaan sairaalahoitoa ja heistä 3 600–5 000 tehohoitoa koronaepidemian aikana. THL arvioi myös, miten sairaalassa ja tehohoidossa olevien potilaiden määrä kehittyy viikoittain epidemian aikana.

”THL:n arviot osuvat meidän intervalleille, mutta koska vaihteluvälit ovat niin laajat, sinne osuu pari norsua ja kolme kirahvia myös. Se kuvastaa arvioinnin äärimmäistä vaikeutta”, Ilmonen sanoo.

Käytännössä THL:n arviot ovat lähempänä Aalto-yliopiston tutkijoiden haarukan ala- kuin yläpäätä.

Aalto-yliopiston tutkijoiden käyttämät oletukset taudin vaarallisuudesta poikkeavat selvästi luvuista, joita THL on käyttänyt. Aalto-yliopiston mallissa arvioidaan, että 15 prosenttia koronatartunnoista johtaisi sairaalahoitoon, ja kolmannes tästä ryhmästä tarvitsisi tehohoitoa.

Luvut vastaavat Maailman terveysjärjestön WHO:n käyttämiä arvioita.

Ilmonen sanoo, että Aalto-yliopiston tutkijat eivät ole halunnut nojata mihinkään yksittäiseen tutkimukseen. Ryhmä on käynyt läpi monia tutkimuksia eri maista ja täsmentänyt niiden pohjalta arviotaan.

Koska Suomessa ei testata läheskään kaikkia epäiltyjä tapauksia, tutkijat ovat arvioineet todellisia tartuntamääriä kehitystä sairaalahoitoon joutuneiden perusteella.

THL:n viime viikolla julkaisemissa skenaarioissa arvioitiin, että 0,4-1 prosenttia tartunnan saaneista tarvitsisi sairaalahoitoa, ja näistä 25 prosenttia tehohoitoa. Uusimmissa THL:n arvioissa ei ole kerrottu vastaavia prosenttiosuuksia.

Luvut poikkeavat kansainvälisistä arvioista, esimerkiksi brittiläisen Imperial Collegen tai WHO:n luvuista.

Ilmonen korostaa, ettei hän halua arvostella THL:ää, vaikka hänen ryhmänsä onkin päätynyt hyvin erilaiseen arvioon.

”En missään nimessä kyseenalaista THL:n osaamista, ja käytämme sinänsä aika samanlaisia mallinnuksia kuin he.”

Oleellista on hänen mielestään nyt se, että Suomessa varaudutaan riittävän hyvin, jotta sairaalahoidon kapasiteetti ei ylity.

”Jos katsoo vain THL:n lukuja, niin joku voisi kysyä, onko näiden valossa ollut aihetta ryhtyä näin massiivisiin toimenpiteisiin. Mutta minä en uskaltaisi lähteä siitä olettamuksesta, että ne pitävät paikkansa”, Ilmonen sanoo.

”Se on hirveä riski. Jos olemme väärässä, hinta voi olla tosi iso.”

Ilmonen sanoo kuitenkin olevansa tyytyväinen siihen, että Suomessa suhtaudutaan virukseen nyt vakavasti ja kovia rajoituksia on pantu voimaan.

Aalto-yliopiston ryhmä tarjoaa laskelmansa avoimesti kaikkien käyttöön. Niitä on pyytänyt muun muassa Helsingin kaupunki.

Ilmonen on seurannut koronavirusepidemian kehittymistä siitä saakka, kun virus alkoi levitä Kiinan Wuhanissa. Hän on aiemmin tehnyt yhteistyötä esimerkiksi Ugandan virusinstituutin kanssa ja seurannut ebolaviruksen kehittymistä.

Toistaiseksi ryhmä on tehnyt ennusteita potilasmäärien kehityksestä ainoastaan kahden viikon päähän. Seuraavaksi tarkoitus on tehdä pidemmän aikavälin ennusteita.

Pian ryhmän pitäisi pystyä esittämään arvio siitäkin, paljonko tartunnan saaneita Suomessa on.