Vaikka rikosprosessin perusasiat ovat kunnossa, liian moni rikos jää tutkimatta. Myös oikeudenkäynnit kaipaavat jämäkkyyttä.

Näin arvioi prosessioikeuden professori Tuula Linna Helsingin yliopistosta. Hän on myös Lakimiesliiton puheenjohtaja.

Suomen ongelmat näkyvät oikeusvaltioindeksissä, Linna huomauttaa. Se on World Justice Projectin vertailu, jossa useiden eri muuttujien avulla arvioidaan kunkin valtion tilannetta.

Suomi on tuoreimmassa indeksissä 128 maan joukossa kokonaistuloksissa kolmantena.

Rikosoikeuden tila arvioidaan Suomessa maailman toiseksi parhaaksi, ja siviilioikeudessa Suomi on sijalla seitsemän.

Heikoin osio rikosprosessissa on indeksin mukaan tutkinnan kattavuus.

”Esitutkinta ei Suomessa ole kauhean tehokas. Tietyssä vaiheessa osassa asioista luovutaan enemmistä tutkintatoimista resurssi- ja kustannussyistä”, Linna muotoilee.

HS kertoi maaliskuun puolivälissä Syyttäjälaitoksen johdon olevan huolissaan siitä, että poliisi jättää joka vuosi tutkimatta tuhansia rikoksia syyttäjien päätöksillä. Viime vuonna tutkimatta jätettiin noin 17 000 rikosta.

Kun rikoksia jätetään paljon tutkimatta, oikeusvaltion perusta voi murentua, professori Linna arvioi.

Hänen mielestään Suomessa on nyt kahdenlaista ongelmaa. Toisaalta on piilorikollisuutta eli rikoksia, jotka eivät koskaan tule ilmi. On myös piilorikosprosesseja eli prosesseja, jotka eivät koskaan mene loppuun asti.

Kokonaan ei voida välttää keskustelua resursseista, Linna sanoo. Esitutkintaan tarvitaan lisää voimavaroja, jotta voidaan yhtäältä pitää kurissa järjestäytynyttä rikollisuutta ja toisaalta siedettävällä tasolla tavallisiin ihmisiin kohdistuvia rikoksia.

Myös Syyttäjälaitos ja tuomioistuimet tarvitsevat lisäkäsiä.

”Nyt tämä juuri ja juuri natisten pysyy kasassa. Jos vain esitutkintaresursseja lisätään, tulee tulppa syyttäjille ja tuomioistuimiin. Siksi pitää resursoida tasaisesti koko ketju.”

Myös prosesseissa on Linnan mielestä tehostamisen varaa. Paljon on jo tehty. Normaalin oikeudenkäyntimenettelyn lisäksi rikosjuttu voidaan käsitellä kirjallisessa menettelyssä, syyteneuvottelussa tai sakkomenettelyssä. Myös sovittelua on kehitetty.

Aikaa ja vaivaa voisi Linnan mielestä säästää videointi jopa jo rikospaikalla. Viimeistään esitutkintakertomukset pitäisi videoida.

”Kun poliisi nykyisin kirjaa esitutkintakertomuksen, se on tutkijan käsitys siitä, mitä toinen sanoo. Kertomuksen uskottavuutta ja autenttisuutta voisi paremmin arvioida, jos se olisi videoitu.”

Videoinnin lisääminen on jo valmistelussa. Oikeusministeriö pohtii lainmuutosta, jonka mukaan asianosaisten ja todistajien kertomukset videoitaisiin käräjäoikeudessa mahdollista hovioikeuskäsittelyä varten. Kaavailuissa ei vielä ole, että videointi ulotettaisiin esitutkintaan.

Suomalaista oikeudenkäyntiä Linna kuvailee ”vähän lepsuksi”. Asianosaisia ei vastuuteta tarpeeksi, ja tämä näkyy erityisesti syytettyjen poissaoloina oikeudenkäynnistä. Usein pääkäsittely peruuntuu, koska syytetty puuttuu.

Linna ehdottaa pohdittavaksi, voitaisiinko rikostuomio antaa ehdollisena, jos paikalle haastettu syytetty on poissa. Syytetty voisi määräajassa protestoida samalle tuomioistuimelle, jos hän ei tyydy tuomioon.

”Jonkinlainen vastuu ja rooli pitäisi olla asianosaisillakin. Omalla riskillä voi olla poissa. Nämä ovat tietenkin kovia juttuja, ja nämä täytyy tarkkaan miettiä oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin kannalta.”

Toinen tyhjäkäyntiä ja kuluja aiheuttava ilmiö on tietojen ja todisteiden panttaaminen. Rikosasioissa voidaan esittää uusia väitteitä ja todisteita vielä hovioikeudessakin, ja näin tehdään myös taktisista syistä.

”Ei ole hyväksyttävää, että tärkeää todistetta pantataan ja tuodaan se esille vasta hovioikeudessa. Siinä on tavallaan mennyt ensimmäinen kierros turhaan.”

Tehokkuutta Linna ei sen sijaan lähtisi hakemaan siitä, että rajoitettaisiin uhrin oikeutta vaatia korvauksia rikosoikeudenkäynnissä. Uhrit jäävät hänen mielestään kokonaan tyhjän päälle, jos he eivät voi ratsastaa rikosasian kyljessä oman korvausvaatimuksensa kanssa.

Keskisuurissa rikosasioissa korvauspuoli voi olla se tärkein, ja siksi Linna keskittyisi siihen. Paukkuja ei kannattaisi käyttää sen pohtimiseen, onko kavallus lievä vai tavallinen, kunhan vahinko tulee korvatuksi.

”Rikos pitäisi tutkia niin pitkälle, että löydetään tekijä, mutta sen sijaan että sitä hirveästi juridisoidaan ja uhrataan resursseja rikoksen tunnusmerkistön selvittämiseen, voitaisiin keskittyä uhrin korvauksiin ja hyvityksiin.”

Kaikkiin rikoksiin tämä ei tietenkään sovi. Yhdysvaltojen viimeaikainen esimerkki osoittaa, että seksuaalirikollinen voi jatkaa rikoksiaan vuosikymmenten ajan, jos hän voi ostaa uhrit hiljaisiksi.

”Missään nimessä ei saa olla niin, että vakavissa ja henkilöön kohdistuvissa rikoksissa raha jyllää. Vahingon pitää olla sen laatuinen, että se on oikeasti rahalla korvattavissa.”

Linnan ajatukset ovat samansuuntaisia kuin rikos- ja prosessioikeuden professorin Matti Tolvasen. Tolvanen teki oikeusministeriön toimeksiannosta selvityksen rikosketjusta.

Tolvanen väläyttää vähäisten tekojen poistamista rangaistavien tekojen joukosta.

”Lainsäätäjä ei ole valitettavasti ottanut vakavasti vaatimusta siitä, että rikosoikeuden piirissä käsiteltäisiin vain sellaiset normin rikkomiset, joita ei kerta kaikkiaan voida hoitaa kevyemmissä menettelyissä. Eduskunta on päinvastoin säätänyt yhä uusia vähäisiä tekoja rangaistaviksi.”

Vaikka rikosprosessissa on ongelmia, vielä enemmän niitä on professori Tuula Linnan mukaan riitaprosessissa. Tämäkin näkyy oikeusvaltioindeksissä.

”Suomi saa luokattomat arviot riitaprosessien kustannuksista, ja prosessien kesto on samaa luokkaa kuin Pohjois-Afrikassa. On outo juttu, että Suomessa riita-asioiden kestolle ei ole kyetty tekemään yhtään mitään.”

Linnan mukaan ongelma on, että monipolvisessa prosessissa on pitkiä odotusaikoja. Toinen ongelma on, että samankokoisella lekalla isketään niin pieniä kuin suuria riitoja.

Linna ehdottaakin, että pienissä riita-asioissa pitäisi mennä yhden kosketuksen taktiikalla.

Pikaoikeudenkäynnissä enimmillään esimerkiksi 10 000 tai 15 000 euron riidat ratkaistaisiin niin, että niissä voisi esittää vain rajallisen määrän todistelua. Kulut määriteltäisiin taulukossa, jutun ratkaisisi ehkä auskultantti eikä tuomari eikä päätökseen voisi hakea muutosta.

”Jos haluaa parempaa oikeussuojaa, voisi ottaa kuluissa vastuuta itselleen. Jos haluaa oikein tuomarin ratkaisemaan 2 000 euron intressiä, saa itse vastata ylimääräisistä kuluista.”