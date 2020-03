”Tulee heti ensimmäisen päivän aikana tutuksi tämä homma”, sanoi riihimäkeläinen Jari Rekola, joka joutui lauantaina kertomaan poliisille, millä asialla hän ylitti Uudenmaan rajan.

Rekola oli matkalla Mäntsälän Sälinkäälle korjaamaan kuorma-auton kauhaa. Myöhemmin lauantaina hän ajaa sen Tampereelle.

”Määräys on määräys, hyvää tällä tarkoitetaan. Virus on näkymätön, hajuton ja mauton, eli se kannattaa ottaa vakavasti”, kaivinkoneenkuljettajana työskentelevä Rekola sanoi.

Virallista dokumenttia hänellä ei vielä ollut rajan ylitykseen, mutta työasiat riittivät perusteeksi poliiseille. Muutkin ajoneuvot pääsivät aamulla Hyvinkäällä Sälinkääntien ja Kuruntien risteyksessä jatkamaan matkaansa. Liikennevalvontaa suoritti kaksi poliisia ja neljä varusmiestä.

Koronavirusepidemian takia toteutettava historiallinen Uudenmaan sulku sai luvan alkaa myöhään perjantaina, kun perustuslakivaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen Uudenmaan eristämisestä.

Eduskunta puolestaan hyväksyi eristämisen myöhään perjantai-iltana. Hallitus päätti istunnossaan käyttöönottoasetuksen soveltamisasetuksista, ja rajoitukset tulivat voimaan keskiyöllä.

Poliisi on perustanut 30–40 tiesulkua maakuntarajoille. Niillä on poliisien lisäksi Puolustusvoimien henkilökuntaa ja varusmiehiä, jotka toimivat poliisin alaisuudessa. Tiesulkujen rakenteet ja niiden henkilömäärä vaihtelevat muun muassa liikennemäärien perusteella.

Turuntie oli aamulla hiljainen. Kuva: Outi Pyhäranta / HS

Turuntiellä tarkastuspisteelle Uudenmaan rajalle kerääntyi aamulla pientä jonoa. Kuva: Outi Pyhäranta / HS

Poliisi aloitti rajojen sulkemisen puoliltaöin lauantain vastaisena yönä. Ensimmäinen yö sujui rajapaikoilla rauhallisesti.

Tarkastuspisteille oli saapunut lauantaihin aamuyhdeksään mennessä kaikkiaan 3 152 ajoneuvoa, joista 121 poliisi kertoi joutuneensa käännyttämään. Valmiuslain rikkomisesta oli yhdeksään mennessä annettu yksi sakko.

”Ihmisten suhtautuminen sulkupisteillä on ollut ymmärtäväinen eikä erityisiä kiistatilanteita ole ollut”, kertoo operaation yleisjohtaja ylikomisario Seppo Uudenmaan liikenteen sulkemista johtaa Helsingin poliisilaitos ja sen päällikkö Lasse Aapio. Itä- ja Länsi-Uudenmaan poliisilaitokset on alistettu hänen komentoonsa. Samoin osittain myös Kaakkois-Suomen, Hämeen ja Lounais-Suomen poliisilaitokset.

Myös Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen apulaispoliisipäällikkö Ari Karvonen sanoi aamulla, että toiminta on lähtenyt käyntiin suunnitellusti. Hänen mukaansa liikennemäärät ovat vähentyneet huomattavasti jo ennen rajan sulkemista.

”Maanantain ja tiistaina nähdään, miten työmatkaliikenne eli normaali arki lähtee tässä tilanteessa sujumaan.”

Puolustusvoimat valvoo valtatie 7:llä. Kuva: Juha Metso

Tarkastuksia Uudenmaan ja Kymenlaakson rajalla valtatie 7:llä. Kuva: Juha Metso

Miten poliisi hoitaa pienten teiden valvonnan?

”Se on operatiivista tietoa, mutta meillä on siihen oma taktiikka ja tekniikka. Toinen juttu on se, että emme me tätä pullotiiviiksi saa”, Karvonen sanoi.

”Pääjuttuhan on se, että ihmiset ihan oikeasti katsovat ja miettivät, mitä maailmalla tapahtuu. Jokaisen ihmisen pitää kantaa oma kansalaisvastuunsa ja kortensa kekoon ja pysyä kotona ja välttää lähikontakteja. Se on se asia, mitä tässä haetaan, ei se, miten kierretään tai päästään ohittamaan tiesulut.”

Karvosen mukaan pysäytykset pyritään pitämään hyvin selkeästi poliisijohtoisina: poliisit tekevät ihmisten puhutukset ja päätökset siitä, kuka saa jatkaa matkaa ja kuka ei. Avuksi kutsutut varusmiehet pidetään avustavissa tehtävissä eli käytännössä he johtavat liikennettä.

Hyvinkään koillisosassa Uudenmaan ja Kanta-Hämeen rajalla poliisille virka-apua antavat Parolan panssariprikaatin varusmiehet. He majoittuvat muutaman sadan metrin päässä tarkastuspisteestä autiotalon tontilla.

Pihassa on kolme armeijatelttaa ja kolme maastokuorma-autoa. Hyrräävä aggregaatti antaa sähköä.

Sotilaita Parolan varuskunnasta on leiriytynyt aution talon pihaan Ridasjärvellä Hyvinkään koillispuolella. Kuva: Kalle Koponen / HS

”Hautajaisia ja lasten tapaamisia”, kuvaili ylikonstaapeli Jari Alarotu aamulla Hyvinkään Sahanmäen liittymässä ihmisten syitä ylittää maakuntaraja.

Hallitus on linjannut, että rajan yli saa kulkea työn, elinkeinon tai luottamustoimen takia sekä painavasta henkilökohtaisesta syystä. Sellaisia voivat olla lapsen tapaamisoikeus tai lähiomaisen kuolema. Poikkeukseksi katsotaan myös esimerkiksi lähisukulaisen sairastuminen ja välttämättömän hoivan tai avun antaminen hänelle.

Jokaisella on myös oikeus palata koti- tai asuinpaikkakunnalleen. Myöskään tavaraliikenteen kulkua ei estetä. Liikkuminen on sallittua lisäksi viranomaistoiminnassa tai lakisääteisen velvollisuuden täyttämiseksi.

Lomalle lähtevät ja lomalta palaavat varusmiehet saavat ylittää Uudenmaan maakuntarajan yöllä voimaan tulleesta eristyksestä huolimatta, tiedotti Puolustusvoimat lauantaina. Liikkumisrajoitukset eivät siis koske varusmiesten lomamatkustamista Uudellemaalle ja Uudeltamaalta muihin maakuntiin.

Ne varusmiehet, joiden on tarpeen ylittää maakuntaraja lomalle lähtiessään, saavat joukko-osastostaan erillisen lupalapun. Pelkkä varusmieskortti ei oikeuta maakuntarajan ylittämiseen.

Operaatio veti lauantaina aamulla puoleensa myös historiallisen hetken todistajia.

Uudenmaan rajalla asuvat Raakel ja Ari Kortelaita ajoivat Turuntien laitaan varhain lauantaiaamuna.

”Tämä on ihan ihmeellistä. Tulee aivan talvisodan ajat mieleen”, sanoi Raakel Kortelaita. Ari Kortelaita aikoi tulla myöhemmin kuvaamaan poikkeuksellista tilannetta.

Ari ja Rakel Kortelaita tulivat katsomaan historiallista tapahtumaa. Kuva: Outi Pyhäranta / HS

Kasvihuoneilmiö -sisustustavaratalon pihalla puolustusvoimien autoja. Kuva: Outi Pyhäranta / HS

HS oli aamulla varhain paikalla myös Mäntsälässä Nelostien tarkastuspisteellä. Uudeltamaalta Lahden suuntaan saapuvaa liikennettä valvoi kolme poliisia ja neljä varusmiestä. Enimmillään tarkastuspisteelle muodostui muutaman auton jono.

Kaikki HS:n havainnoinnin aikana tarkastetut matkustajat saivat jatkaa matkaansa Lahden suuntaan. Ajoneuvoja saapui tarkastuspisteelle harvakseltaan mutta tasaisesti. Jokainen niistä tarkastettiin.

Lehdistön ei annettu tarkkailla tilannetta tarkastuspisteellä vaan määrätyllä lehdistöalueella noin 100 metrin päässä. ”Eikä metriäkään lähempänä”, poliisi totesi.

Poliisi perusteli määräystä sillä, että operatiivinen toiminta on käynnissä, ja tarkastuspisteillä käsitellään ihmisten henkilötietoja.

Lahden moottoritien tuntumassa pyöräilijä Aarne Yli-Rotiala halusi omin silmin todistaa tapahtumaa. Kuva: Kalle Koponen / HS

Rajan sulkeminen näkyy myös junaliikenteessä.

Junaliikenne maakuntien välillä jatkuu, mutta Uudenmaan rajan yli ei voi matkustaa ilman perusteltua syytä. Juna-asemilla kuulutetaan, että poliisi valvoo ja tarkastaa ihmisten matkustusoikeuksia. Poliisin mukaan matkustajia on ollut junissa lauantaina vähän.

Perjantaina HSL:n paikallisliikenteen I- ja P-junat lakkasivat pysähtymästä Helsinki-Vantaan juna-asemalla.

Helsinki-Vantaalla puolestaan tarkastetaan kotimaan matkustajien tiedot ja matkan tarkoitus samalla tavalla kuin tiesuluilla. Maakuntien kentillä Uudellemaalle tulevat matkustajat tarkistaa paikallinen poliisi.

Itä-Uudenmaan poliisin Ari Karvosen mukaan junamatkustajat pyritään tarkistamaan lentoasemilla ennen matkalle lähtöä ja poliisin junapartioin.

Kyltti kehotti valmistautumaan pysähtymään ennen Ahvenkosken siltaa valtatie 7:llä Uudenmaan ja Kymenlaakson rajalla. Kuva: Juha Metso