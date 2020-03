Valmiuspäällikkö Kari Nisula. Kuva on otettu vuonna 2018, kun hän toimi Panssariprikaatin komentajana. Kuva: Aleksi Jalava

Puolustusvoimat ei ole kutsumassa reserviläisiä palvelukseen koronavirusepidemian vuoksi, sanoo Puolustusvoimien valmiuspäällikkö Kari Nisula.

”Tässä tilanteessa, missä tänään ollaan, ei katsota reserviläisten käyttöä vielä tarvittavan”, Nisula kertoi lauantaina HS:lle.

Esimerkiksi maakuntakomppaniat olisi suhteellisen helposti saatavissa käyttöön virka-apua varten, mutta Nisulan mukaan edes niitä ei nyt tarvita.

Prikaatikenraali Nisula johtaa Pääesikunnan operatiivista osastoa. Sen tehtäviin kuuluu sellaisten puolustukseen liittyvien tehtävien, kuten alueellisen koskemattomuuden turvaamisen ja puolustussuunnitelman toimeenpanon, lisäksi muiden viranomaisten tukeminen.

Koronakriisin aikana Puolustusvoimien antamasta virka-avusta päättäminen onkin poikkeuksellisesti keskitetty operatiiviselle osastolle.

Puolustusvoimat antaa parhaillaan poliisille virka-apua Uudenmaan eristämisessä muusta Suomessa. Avuksi on lähetetty noin 40 henkilökuntaan kuuluvaa sotilasta ja 750 varusmiestä.

Uudenmaan rajalla on nyt joukkoja muun muassa Karjalan prikaatista, Panssariprikaatista, Porin prikaatista, Kaartin jääkärirykmentistä, Uudenmaan prikaatista ja Rannikkoprikaatista.

Nisula kertoi kiertäneensä aamupäivän aikana tarkastamassa Uudenmaan ulos- ja sisäänajoteille edellisen yön aikana perustettuja tarkastuspisteitä.

”Niissä paikoissa, jotka aamupäivän aikana kiersin, näytti hyvin rauhalliselta, ja toiminta oli hyvin järjestetty. Täytyy todeta, että tämän tyyppinen toiminta on poliisilla hyvin ammattimaista ja maan- ja kansanläheistä toimintaa.”

Nisulan mukaan Puolustusvoimien virka-apuosastoja on sijoitettu 30 paikkaan poliisin avuksi. Jokaisella paikalla on kantahenkilökunnan johtama noin 25 varusmiehen osasto, jonka toiminta pyörii ympäri vuorokauden.

”Osa on varsinaisessa tehtävässä, osa lepää ja osa hoitaa materiaalin vartiointia ja hoitaa huolto- ja tukiasioita.”

Sotilaiden yöpyminen riippuu heidän sijainnistaan. Jos lähellä on varuskunta, kuten Riihimäellä, niin yöpyminen tapahtuu siellä. Jos varuskuntaan on pitkä matka, niin virka-apuosasto yöpyy teltoissa.

Virka-apuosastot on varustettu taistelumuonalla. Jos toiminta jatkuu pitkään, niin paikalle tuodaan lämmin ruoka.

Puolustusvoimat on poliisin kanssa pohtinut myös virka-apuosastojen suojavarusteita koronavirusta vastaan.

”Olemme lähteneet siitä, että nämä tehtävät, joissa virka-apuosastoja käytetään, eivät muodosta normaalipalvelus­tehtävää suurempaa riskiä tällä hetkellä”, Nisula sanoi.

”Toki olemme varautuneet, että jos tällaista suojautumista tarvitaan, se on mahdollista. Suojavälineitä on saatavilla, mutta ne eivät ole käytössä.”

Sotilaslääketieteen keskus on antanut Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle (THL) henkilöstöä ja laitteita.

Nisulan mukaan Puolustusvoimat on myös tarkastanut esimerkiksi kenttäsairaaloiden tilanteen sen varalta, että niitä tarvitaan.

”Olemme tietysti kartoittaneet materiaalin, mikä meillä on, mutta meillä ei ole tällä hetkellä sellaista virka-apupyyntöä, joka edellyttäisi tällaisen materiaalin käyttöä”, hän sanoi.

Suomessa on reserviin perustuva puolustuslaitos. Se tarkoittaa sitä, että terveydenhoito­henkilökunta on jo työssä siviilipuolella eikä sitä voida sieltä irrottaa jos sitä tarvitaan siellä.

”Tällaisessa tilanteessa täytyy ajatella myös niin, että käytettäväksi suunniteltu henkilöstö on reserviläispohjaista lääkintäalan henkilöstöä. Niiden ottaminen nykyisistä tehtävistä sinne telttaan voi aiheuttaa muita seurannaisvaikutuksia”, Nisula sanoi.

Nisula myönsi, että suuret virka-apuosastot sotkevat Puolustusvoimien normaalin sotilaskoulutuksen.

”Toisaalta tämän tyyppisessä toiminnassa on perussotilasosaamista eli liikenteenohjausta, alueen eristämistä, vartiointitehtäviä ja ryhmätoimintaa. Se on myös sotilaskoulutusta. Virka-aputehtävät on yksi Puolustusvoimien lakisääteisistä tehtävistä, ja jos siihen kouluttaa joukkoja, ei se tästä näkökulmasta mene hukkaan.”