Eduskunta on päättänyt sulkea ravintolat, kahvilat ja pubit koronavirustartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi.

Hallituksen alkuperäinen tavoite oli sulkea ravintolat jo lauantaina, mutta aikataulu petti, kun eduskunta vaati hallitukselta tarkennuksia ravintoloiden sulkemista koskevan lain kohdentamiseen eri alueille Suomessa.

Vajaat 70 prosenttia Suomen todetuista koronavirustartunnoista on Uudellamaalla. Vähiten tartuntoja on Kainuun, Itä-Savon, Ahvenanmaan, Pohjois-Karjalan ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiireissä.

Talousvaliokunnan mietinnön mukaan ravintoloiden toimintaan liittyviä rajoituksia pitäisi tehdä pääasiassa sellaisilla alueille, joilla se on epidemian leviämisen estämiseksi välttämätöntä.

Eduskunta piti ylimääräisen täysistunnon asiasta lauantaina ja hyväksyi lakiesityksen täysistunnon päätteeksi. Pääministeri Sanna Marinin (sd) mukaan laki on määrä saada voimaan maanantaina, jolloin presidentti Sauli Niinistö päättää lain vahvistamisesta.

Matkailu- ja ravintola-alan yrityksiä edustavan Maran toimitusjohtaja Timo Lappi ei usko, että alueelliset erot olisivat matkailu- ja ravintola-alan kriisissä merkittäviä.

”Kyllä kaikki ovat lirissä”, Lappi sanoo.

Lapin mukaan alalla ei pystytty sopeutumaan yllättävän kriisin aiheuttamiin muutoksiin. ”Kysyntä loppui kuin seinään kaikkialla Suomessa, mutta kustannukset juoksivat.”

Massatyöttömyyden ja -konkurssien välttämiseksi yritykset tarvitsevat Lapin mukaan konkreettista rahallista tukea valtiolta sekä vuokrien merkittävää alentamista tai jopa poistamista kriisin ajaksi. Pelkkä vuokranmaksun siirtäminen ei Lapin mukaan tässä tapauksessa riitä.

Lapin mukaan suuri osa isoista vuokranantajista ei tilanteesta huolimatta ole valmiita alentamaan vuokria. Lappi arvioi, että sillä on suuri negatiivinen vaikutus alan yritysten ja työpaikkojen säilymiseen.

Yritysten kasvava taloudellinen ahdinko on hänen mukaansa näkynyt Marassa lisääntyneinä puhelinsoittoina.

Lappi arvioi, että isot yritykset, joilla on suuret henkilöstökulut ja isot vuokrat kärsivät eniten. Pienet yksityiset yritykset, jotka eivät ole yhteistoimintamenettelylain piirissä, pystyivät aluksi sopeuttamaan kulunsa paremmin vähentyneeseen kysyntään, hän sanoo.

Lapin mukaan kaikilla toimialan yrityksillä on koosta riippumatta rahat nyt lopussa.

Kajaanilaisen Casa Bianca -ravintolan yrittäjä Olli Kolehmainen sanoo, että yritys on onnistunut mukauttamaan toimintaansa nopeasti poikkeusoloista johtuvaan asiakaskatoon nähden. Tilanteeseen on reagoitu Kolehmaisen ravintolassa lomautuksin ja työvuoroja vähentämällä. Ravintola on tarjonnut ruokaa ainoastaan mukaan haettavaksi ja kotiin kuljetettavaksi keskiviikosta lähtien. Lisäksi ravintolan aukioloaikoja on lyhennetty.

”Lisämyynti ja alkoholikauppa ovat kuolleet täysin”, Kolehmainen sanoo.

Hänen mukaansa hallituksen päätös sulkea ravintolat on ”kaksipiippuinen”. Kolehmainen uskoo tilanteen käyvän monen ravintolan kohtaloksi, mutta ymmärtää silti hallituksen linjausta tartuntatilanteen hillitsemiseksi.

Niin ikään kajaanilaisen Gastrobar3-ravintolan yrittäjä Kirsi Keskitalo sanoo, että hallituksen esitys ravintoloiden sulkemiseksi koko maassa ei ole tuntunut liialliselta, vaikka Kainuussa onkin toistaiseksi todettu vain kaksi tartuntaa.

”Vaikka vielä ei ole ollut pakko sulkea, haluamme silti osoittaa kajaanilaisille, että olemme vastuullinen toimija ja että nyt kannattaa totella suosituksia ja pysytellä kotona”, Keskitalo sanoo.

Gastrobar3 lopetti iltaruokatarjoilun lauantaina 14. maaliskuuta. Keskitalon mukaan tuolloin tapahtui käänne, kun asiakkaat jäivät koteihinsa ja ravintolatoiminnan ohessa pitopalvelua tarjoavan yrityksen kalenteri tyhjeni.

Lounastarjoilua ravintola jatkoi vielä toissa viikolla, mutta asiakaskunta väheni Keskitalon mukaan neljännekseen aikaisemmasta.

Nyt ravintola on toiminut viikon ajan ainoastaan nouto- ja kuljetusperiaatteella.

”Halutaan viedä ruokaa sinne, missä ihmiset haluavat ja uskaltavat olla”, Keskitalo sanoo. Ravintola tarjoaa esimerkiksi kotiin kuljetettuja ”koululounaita”.

Lisäksi Keskitalon mukaan asiakkailta on tullut kysyntää riskiryhmään kuuluvien vanhempien tai isovanhempien ruokatarjoilusta. Ravintolasta voi esimerkiksi järjestää kotona olevalle vanhemmalle muutaman päivän tai viikon ateriatilaukset kerrallaan.

Lääkintöneuvos Katri Makkonen sosiaali- ja terveysministeriöstä sanoi HS:lle viime torstaina, että ravintoloiden sulkeminen myös sellaisilla paikkakunnilla, joissa ei toistaiseksi ole yhtäkään tartuntaa, on perusteltua.

Makkosen mukaan ”kontaktien vähentäminen sielläkin, missä tautia ei vielä ole, auttaa hillitsemään epidemian leviämistä.”

Aluerajaus pitää määritellä lääketieteellisin perustein eli tiedolla tartuntojen leviämisvauhdista tai -todennäköisyydestä.

Käytännössä laki kieltää ravintoloissa ruokailun ja muun istuskelun. Ruokaa saa noutaa ja keittiö saa toimia, mutta yhdessä istuskelu on kielletty, sanoi työministeri Tuula Haatainen HS:lle viime tiistaina.

Laki pitää ravintolat kiinni 31. toukokuuta saakka. Hallitus kuitenkin korostaa, että rajoitus on mahdollista purkaa aikaisemmin esimerkiksi portaittain, jos tilanne sen sallii.