Lapissa on todettu koronavirustartuntoja, jotka liittyvät työmatka­liikenteeseen Suomen ja Ruotsin välillä.

”Tapauksia on muutamia”, sanoo Lapin keskussairaalan infektiolääkäri Markku Broas.

Hänen mukaansa tapauksien joukossa on sekä sellaisia, joissa koronavirustartunnan saanut asuu Suomessa ja käy Ruotsissa töissä että sellaisia, joissa tartunnan saanut asuu Ruotsissa ja käy Suomessa töissä.

Markku Broas Kuva: Timo Lindholm

”Olisi syytä keskustella samasta asiasta kuin Suomen ja Viron välisessä työmatka­liikenteessä. Tässä on riski, että infektiotartuntoja tulee Ruotsin puolelta.”

Torstaina Suomi päätti, että töissä käynti Virosta Suomeen on kielletty. Ruotsi taas on koronaviruksen torjunnassa omalla tiellään, joka poikkeaa muista Pohjoismaista ja Euroopasta.

Rajavartiolaitoksen arvion mukaan päivittäin noin tuhat ihmistä matkustaa Ruotsin ja Suomen rajan yli töihin.

Suurin osa näistä rajanylityksistä tapahtuu Tornion ja Haaparannan rajalla, kahden rajan yli yhteen kasvaneen kaupungin välillä.

Tornio kuuluu Lapin maakuntaan, mutta ei Lapin sairaanhoitopiiriin. Tornio ja sen lähikunnat kuuluvat Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiriin, jossa työmatkaliikenteen aiheuttamat tartunnat eivät ylilääkäri Jyrki J. Taskilan mukaan vielä näy.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä oli sunnuntaihin mennessä vahvistettu yhteensä seitsemän koronavirukseen sairastunutta, joista kaikki ovat kotihoidossa.

”Mutta tämä on aiheellinen ja todellinen huoli. Kun liikenne Uudeltamaalta on nyt laitettu poikki ja hiihtokeskusten tilanne on korjaantunut, niin meillä tällä alueella suurin tartuntariski tulee Ruotsin puolelta työmatkaliikenteen kautta”, hän sanoo.

Tornion kaupungin johtava lääkäri Pertti Sakaranaho kuitenkin kertoo, että viikonloppuna on tullut ilmi, että Ruotsissa työskentelevä suomalainen terveydenhuollon ammattilainen on saanut koronavirustartunnan töissä.

”Testitulos ei ole vielä käytettävissä, mutta hänellä on tyypillisiä oireita ja selkeä altistus olemassa.”

Sakaranaho on sitä mieltä, että pendelöinti rajan yli pitäisi lopettaa. Hän kertoo sanoneensa saman viestin sunnuntaina myös Aluehallintavirastoon ja sosiaali- ja terveysministeriöön.

Tilanne ei kuitenkaan ole ihan niin yksinkertainen, että laitetaan vain raja kiinni, sanovat niin Broas, Taskila kuin Tornion kaupunginjohtaja Timo Nousiainen.

”Pohjois-Ruotsin terveydenhuoltojärjestelmän toimivuus varmasti jollakin tavalla muuttuu ja vaikeutuu, jos suomalaiset työntekijät jäävät sieltä pois”, Taskila kertoo. ”Asioista on syytä neuvotella maiden välillä ennen toimenpiteitä.”

”Kyllähän se [rajan laittaminen kiinni] tosi vaikeaa on. Elintärkeitä terveydenhuollon työntekijöitä käy Ruotsissa töissä Haaparannan puolella, Kalixissa ja Luulajassa asti. Myös muualla kuin terveydenhuollon alalla on kriittisiä työntekijöitä, esimerkiksi pelastuslaitos ja Outokummun tehtaat”, Nousiainen pohtii.

”Täällä on myös lapsia, jotka asuvat kahdessa kodissa rajan molemmin puolin. Varmaan varautumissuunnitelmien pohjalta pitäisi antaa luvat niille ihmisille, jotka voivat kulkea rajan yli.”

Suomi sulki rajansa 19. maaliskuuta. Lapin rajavartioston mukaan rajan ylittävän liikenteen määrä on laskenut sen jälkeen noin 90 prosenttia ja se koostuu suurimmaksi osaksi rahti- ja tavaraliikenteestä.

Lapissa on tällä hetkellä käytössä yhteensä kuusi rajanylityspaikkaa, joista yksi on Tornio–Haaparannalla.

”Käytännössä siellä ei ole ollut minkäänlaista sisärajaa olemassakaan, kaikki ovat kulkeneet miten sattuu. Haaparannan ja Tornion välillä se on suorastaan tori, missä se raja menee”, sanoo Rajavartiolaitoksen esikunnan yksikönpäällikkö, komentaja Ismo Siikaluoma.

Tornion ja Haaparannan rajan on voinut aiemmin ylittää luvallisesti vaikka hiihtämällä. Nyt torniolaiset eivät myöskään pääse enää Haaparannan Ikeaan ostoksille. Kuva: ANTTI J. LEINONEN

Nyt toiminnassa on kuitenkin pitkästä aikaa rajanylityspaikka, josta pääsee yli enää välttämättömästä syystä.

Viime kädessä rajanylitykset käsitellään rajalla tapauskohtaisesti, Siikaluoma kertoo. ”Olisi kyllä syytä harkita todella vakavasti kaikkea ylimääräistä liikkumista tässä tilanteessa.”

Ruotsista saapuvat saavat rajavartijoilta kahden viikon suosituksen pysyä karanteeninomaisissa olosuhteissa, siis esimerkiksi kotona.

”Se ei taida sitten koskea näitä työssäkäyntialueella kulkevia”, Siikaluoma sanoo.

Sekä Broas että Sakaranaho pohtivat, voisiko Ruotsissa työskenteleville suomalaisille järjestää myös asunnon sieltä, jotta heidän ei tarvitsisi ylittää rajaa.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) kertoi viikonloppuna Ylen haastattelussa, että Lapin tilannetta on seurattu, mutta välttämättömän liikkumisen mahdollisuudesta on toistaiseksi haluttu pitää kiinni.

Maria Ohisalo Kuva: Mikko Stig / Lehtikuva

”Totta kai asia on meillä asialistalla sen takia, että meidän on pian ilmoitettava eduskunnalle, mitä rajoituksia mahdollisesti tullaan jatkamaan. EU:n sisärajoista hallitus voi päättää itse. Tämän osalta tullaan kyllä tämänkin viikonlopun aikana käymään keskusteluja yhdessä”, hän sanoi Ylelle.

Taskilan mukaan Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin näkökulmasta ”ei ole kohtalonkysymys”, jos Ruotsissa asuvien työntekijöiden pääsemistä Suomeen töihin aletaan rajoittaa. Heidän osuutensa henkilökunnasta on sen verran pieni.

Tilanne aiheuttaa kuitenkin työntekijöille melkoista hämmennystä, koska suhtautuminen tilanteeseen on niin erilainen Ruotsissa, Taskila kertoo.

”Jos Ruotsissa on altistunut koronapositiiviselle henkilölle, siihen ei reagoida millään tavalla, jatkat töitä samalla tavalla. Vasta jos sairastut, lähdet kotiin. Se on aika merkittävä ero Suomeen.”

Taskilan mukaan tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että Ruotsissa ei pyritä rajaamaan epidemiaa ja tartuntariski on siksi siellä suurempi kuin Suomessa. Ruotsalaiskollegoidensa tekemän arvion mukaan Pohjois-Ruotsissa voi olla 3 000–5 000 koronavirukseen sairastunutta.

Tornion kaupungin johtava lääkäri Pertti Sakaranaho sanoo suoraan, että hän on huolissaan Ruotsissa työskentelevistä suomalaisista terveydenhuollon työntekijöistä.

Myös Broas on seurannut tarkkaan Ruotsin tilannetta ja kertoo, että vahvistettuja tapauksia vertaillessa Ruotsissa on väestömäärään nähden noin kaksinkertainen määrä tartuntoja Suomen Lappiin verrattuna.

Lapin sairaanhoitopiirissä oli sunnuntaihin iltapäivään mennessä vahvistettu 17 koronavirustartuntaa, alkaen ensimmäisestä Suomessa todetusta tapauksesta tammikuussa.

”Niistä 13 on tullut noin viikon sisällä, eli tapausmäärät ovat nousussa. Tartunnan saaneista yksi on tehohoidossa, yksi osastolla, loput kotona tai jo parantuneita”, Broas kertoo.

Tehohoidon kapasiteetti Lapin sairaanhoitopiirissä on Broasin mukaan hyvä. ”Normaalisti tehohoidossa on yhdeksän paikkaa, ja meillä on mahdollisuus lisätä sitä aika nopeastikin viidellätoista, jolloin määrä nousee 24:ään. Jos leikkaussalin heräämö otetaan käyttöön, voidaan mennä edelleen yli 30:een.”

Lapin sairaanhoitopiirin alueella monissa kunnissa kolmasosa asukkaista on yli 70-vuotiaita, Broas muistuttaa. Hänen mukaansa tilanne on toistaiseksi rauhallinen eikä varsinaista epidemiaa vielä nähdä Lapissa.

”Pitää silti pyrkiä siihen, että tapahtuu mahdollisimman vähän kontakteja ihmisten välillä. Mitä enemmän niitä tapahtuu työmatkaliikenteen takia ja muuten, sitä enemmän se lisää riskiä epidemian nopealle etenemiselle.”