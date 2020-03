Ensimmäiset suomalaisten kesälomat alkavat runsaan kahden kuukauden kuluttua, mutta koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilan päättymisestä ei ole varmuutta.

Finnair on peruuttanut kesäkuulta lähes kaikki lentonsa, joten ulkomaan lomamatkat ovat suurelta osin mahdottomia kesäkuun aikana.

Loman suunnitteleminen koronavirusepidemian aikana tuntuu ehkä turhalta haaveilulta, mutta monelle tulevaisuuden suunnitteleminen on yksi keino kestää haastavaa nykytilannetta.

”Suomalaiset luopuvat melkein viimeisenä asiana lomamatkasta. Suurten taloudellisten vaikeuksien yhteydessä on nähty, että vaikka talouskurimus olisi miten suurta, ainakin jonkinlaisesta matkasta pidetään tiukasti kiinni”, toiminnanjohtaja Hannu Komu Suomen Matkailuorganisaatioiden yhdistyksestä Suomasta sanoo.

Minkälaisia kesälomamatkoja suomalaiset tekevät koronavirustilanteen hellitettyä? Sadattuhannet suomalaiset kun ovat joko lomautettuina tai lomautusuhan alla.

”Taloudellinen tilanne on aikaisempaa tiukempi, joten lomamatkoille täytyy löytää edullisempia vaihtoehtoja. Kaikki eivät lähde matkailemaan tänä kesänä kovin kauas. Oman maakunnan sisältä löytyy kyllä paljon vaihtoehtoja, jotka ovat matkan arvoisia”, Komu neuvoo.

Suoma avaa toukokuun alussa verkkosivuston nimeltä 100 syytä matkailla Suomessa. Komu kertoo, että sivustolta löytyy neuvoja lähimatkailuun ja erilaisille budjeteille. Kotimaanmatkat ovat taatusti suosituimpia vaihtoehtoja tänä vuonna.

”Matkoista suurin osa suuntautuu varmasti aluksi kotimaahan, sillä emme tiedä miten muut matkailukohteet maailmalla kehittyvät kriisin jälkeen”, Komu toteaa.

Suomalaiset nauttivat kesästä terassilla Oravin veneilysatamassa Savonlinna-Joensuu vesireitin varrella Savonlinnassa 10. heinäkuuta 2015. Kuva: Martti Kainulainen / Lehtikuva

Suomalainen ravintola- ja matkailutoimiala on ehkä pahimman haasteensa äärellä, sillä koko toimiala on nyt käytännössä suljettu. Matkailu- ja Ravintolapalveluiden (Mara) toimitusjohtaja Timo Lappi pelkää, että alaa uhkaa konkurssiaalto ennen kesää.

”Ratkaiseva asia on se, miten valtio tukee alan yrityksiä. Koronaviruskriisi ei ole iskenyt mihinkään muuhun toimialaan niin pahasti kuin meidän toimialaamme”, Lappi sanoo.

Ongelmia on jo tullut julki. Turkulainen ravintola Hus Lindman ilmoitti hakeutuvansa konkurssiin. Yli 200 ravintolaa omistava Noho Partners on luhistumisen partaalla.

Ravintola-ala sai toissa viikolla haettavakseen yritysavustuksia. Avustuksia jakava Business Finland on saanut ravintoloilta melkein 800 rahoitushakemusta. Perjantaina kerrottiin, että Business Finlandin häiriötilanteisiin tarkoitettua avustusvaltuutta lisätään 700 miljoonaan euroon.

Kotimaanmatkailun kausi on alkanut normaalisti oikeastaan vasta juhannuksesta.

”Meidän pitää ilman muuta katsoa myös epidemian yli ja saada kotimaanmatkailu nousemaan mahdollisimman nopeasti sen jälkeen, kun se on olosuhteiden puolesta mahdollista”, Lappi sanoo.

Hän korostaa, että yrityksillä on runsaasti haasteita ennen kesää.

Esimerkiksi huvipuistojen pitäisi palkata kesätyöntekijät ennen kauden alkua, mutta aloitusaika on vielä mysteeri. Linnanmäki avautuu näillä näkymin poikkeuksellisesti vasta kesäkuun alussa. Kesäkuussa pidettävä Provinssirock ilmoittaa seuraavansa tilannetta, mutta festivaali joudutaan perumaan, jos poikkeustilanne jatkuu kesäkuussa.

Linnanmäki on siirtänyt kauden alkua kesäkuuhun. Kuva: Laura Ukkonen

Kotimaanmatkailu on ollut viime vuosina kasvussa, osittain ilmastotietoisuuden lisääntymisen takia. Vielä 2010-luvun alkuvuosina kotimaanmatkailu kehittyi selvästi huonommin kuin muissa Pohjoismaissa.

Hannu Komu arvioi, että ulkomailta Suomeen suuntautuva turismi supistuu tänä vuonna huomattavasti ja matkailuyrittäjät kärsivät isoja menetyksiä.

”Suomalaisten turismin vaikutus riippuu aika paljon siitä, minkä verran meille jää käyttökelpoista kesää jäljelle.”

Lomakautta yritetään tänä vuonna venyttää mahdollisimman pitkälle, jopa lokakuuhun asti.

”Silloin kansallispuistot ovat erinomaisia kohteita retkeilijöille”, Komu vinkkaa.

Timo Lappi kiittelee sosiaalisessa mediassa julkaistuja kirjoituksia, joissa on korostettu lomabudjetin kotimaassa käyttämisen tärkeyttä.

”Ilahduttavasti kirjoituksissa on näkynyt suomalainen yhteishenki, me-henki. Kun kriisin loputtua käytetään kotimaisia palveluita ja matkaillaan kotimaassa, no, sehän on parasta elvytystä.”

Entä, jos haluaa ehdottomasti päästä ulkomaan lomalle jo kesäkuussa? Finnairilla on aikataulutettu kesäkuulle ulkomaan lentoja vain murto-osa normaalista. Lentoyhtiö lentää kesäkuussa pääasiassa Saksan kohteisiin ja muutamaan suurkaupunkiin kuten Lontooseen, Pariisiin ja Tokioon.

Yhtiön viestinnästä kerrotaan, että lentojen määrää pystytään lisäämään tarvittaessa nopeastikin.

”Meillä on valmius lisätä lentoja nopeastikin, kun tilanne hellittää ja kysyntä palautuu”, viestinnästä kerrotaan sähköpostitse.

Finnair on saanut useita tuhansia takaisinmaksupyyntöjä perutuista lennoista, ja yrityksen mukaan niiden käsittely kestää viikkoja. Asiakkaat ovat voineet myös siirtää lentojaan veloituksetta marraskuun loppuun saakka. Siirtoja on tehty tuhansia.