Helsingin Sanomien ja Futuricen perjantaina julkistama Oiretutka-palvelu on kerännyt viikonlopun aikana yli 60 000 vastausta suomalaisilta.

Oiretutka kysyy vastaajilta, minkälaisia oireita he kokevat ja missä päin Suomea he asuvat. Tarkoituksena on kerätä tietoa, jonka avulla selvitetään koronaviruksen leviämistä.

Kaikista vastanneista viidennes epäilee, että he ovat altistuneet koronavirukselle. Koska koronaviruksen oireita ei pysty erottamaan muista kausi-influenssoista ja taudeista, tämä tulos ei tarkoita, että tartuntojen määrä olisi näin suuri, vaan että etenkin oireiset ovat vastanneet.

Alla olevassa grafiikassa näytetään ne kunnat, joissa vastaajia on yli prosentti väestöstä. Pääkaupunkiseudulla on eniten oireista ilmoittavia.

Helsingin yliopiston kansanterveystieteen professori Jaakko Kaprio arvioi, että vastauksissa korostuvat vahvasti ne vastaajat, jotka epäilevät että he ovat altistuneet koronavirukselle.

Kaprion mukaan vastausmäärä kertoo myös siitä, että tautia on väestössä liikkeellä enemmän kuin julkisista tilastoista voidaan päätellä. HS kävi Kaprion kanssa läpi ensimmäisiä vastauksia Oiretutkasta.

”Mitä nähdään nyt saatujen vastausten perusteella on se, että ihmiset tuntevat oireet hyvin. Karkeasti ottaen yli puolet heistä joilla on yskää, epäilee että on altistunut koronavirukselle. Samoin on hengitysvaikeuksien kanssa. Mutta tämä menee kahteen suuntaan: kun on tietoisuus oireista, ihmiset päättelevät helpommin, että heillä saattaa olla koronavirus, ja toisinpäin”, sanoo Kaprio.

Kaprio pitää tällaista tiedonkeruuta tärkeänä, jotta sairastumisprofiilia saadaan esiin.

”On mielenkiintoista nähdä, miten ihmisten oireyhdistelmät muuttuvat pidemmällä aikavälillä, mitkä oireyhtälöt voimistuvat ja miten tämä kaikki sijoittuu maantieteellisesti.”

Voit käyttää Oiretutkaa vastaamalla tämän artikkelin lopussa olevaan kyselyyn

Oiretutkan kysely on tehty yhteistyössä Helsingin yliopiston kansanterveystieteen osaston kanssa. Tarkoituksena ei ole diagnosoida oireita, vaan kerätä niistä tietoa artikkeleita varten sekä näyttää, missä päin Suomea oireillaan.

Kysymme vastaajilta oireista, joita voi esiintyä nuhakuumeen, influenssan tai muun viruksen, kuten koronaviruksen yhteydessä. Lisäksi kysymme tekijöistä, jotka voivat altistaa koronaviruksen aiheuttamalle sairaudelle.

Kerättyjä tietoja julkistetaan lähipäivien aikana artikkeleina ja grafiikoina. Niitä myös käydään läpi terveydenhuollon ammattilaisten kanssa.

Palveluun kerättävät tiedot ovat anonyymejä, ja Oiretutka ei tallenna tietoja niin, että ne olisivat yhdistettävissä yksittäiseen käyttäjään. Tiedot jäävät nimettöminä talteen niin, että samalla laitteella voit päivittää niitä kahden viikon sisällä. Päivitykset auttavat seuraamaan taudin etenemistä.

HS ja Futurice julkaisevat käyttäjien nimettömät vastaukset avoimeksi dataksi, jotta terveysviranomaiset, tiedotusvälineet ja kaikki muut pysyisivät paremmin tilanteen tasalla. Tämä mahdollistaa tarkemmat analyysit siitä, miten suomalaiset nyt sairastavat.