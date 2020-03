Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (Hus) ilmoitti maanantaina lisänneensä merkittävästi koronavirustestauksen kapasiteettia ja ottavansa huhtikuussa käyttöön aiemmasta koronavirustartunnasta kertovat vasta-ainetestit.

Huslabin virologian ja immunologian laboratorio analysoi tästä lähtien koronavirusnäytteitä ympärivuorokautisesti kaikkina viikonpäivinä. Lisäksi Hus ostaa jonkin verran testauskapasiteettia yksityiseltä sektorilta, kerrotaan tiedotteessa.

”Koronavirustestauksen kapasiteettia on lisätty epidemian edetessä merkittävästi. Helmikuussa maksimi oli 250 näytettä vuorokaudessa. Maaliskuun alkupuolella pystyimme analysoimaan 500 näytettä vuorokaudessa ja nyt yli 1 000”, kertoo diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen Husin diagnostiikka­keskuksesta tiedotteessa.

Hus ottaa parin viikon kuluessa käyttöön myös vasta-ainetestit jo sairastetun koronavirusinfektion toteamiseksi. Verinäytteestä tehtävä vasta-ainetesti kertoo, onko hengitystieinfektion sairastaneella koronaviruksen vasta-aineita, eli onko hän jo sairastanut koronavirusinfektion vai ei. Vasta-ainetestejä pystytään tekemään Huslabissa arviolta satoja vuorokaudessa, ja niiden määrää voidaan kasvattaa tarpeen mukaan, kerrotaan tiedotteessa.

Mihin uutta kapasiteettia sitten käytetään? Lehtosen mukaan testiinpääsyn kriteerejä löysennetään heti ainakin jonkin verran.

”Tavoitteena on suurin piirtein hyödyntää se kapasiteetti, joka on olemassa. Nyt näytteitä on otettu vähemmän kuin laboratoriossa voitaisiin analysoida”, Lehtonen sanoo HS:lle.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtaja Mika Salminen totesi kuitenkin viime viikolla HS:n haastattelussa, että vaikka testauskapasiteetti nousisi, testauskriteereitä ei merkittävästi muuteta. Esimerkiksi lieväoireiset eivät siis vieläkään pääsisi testeihin. Lehtosen mukaan tämä pitänee edelleen paikkansa.

”Pääsääntöisesti on näin. Testaamme luultavasti alkuun enemmän terveydenhuollon henkilökuntaa”, Lehtonen sanoo.

Epidemian edetessä yhä suurempi joukko ihmisiä tulee myös tarvitsemaan sairaalahoitoa, ja heidät täytyy voida testata.

”Varaudumme nyt siihen tilanteeseen.”

Testauskapasiteetin nostaminen tarkoittaa käytännössä sitä, että Suomessa itse rakennettujen, pcr-tekniikalla toimivien testien tuotantoa on saatu lisättyä. Hus on siis saanut hankittua lisää resursseja kaikkiin testaamisen pullonkauloihin: Lisää henkilökuntaa, lisää testikittejä ja lisää laitteistoja.

Pullonkauloja on paljon käsityötä vaativassa testauksessa muodostunut vuoroin prosessin eri kohtiin, Lehtonen kertoo. Välillä näytteenotossa on ollut henkilökuntavajetta, välillä itse näytteenottotikut ovat loppuneet. Näytteitä analysoivat laitteet puolestaan tarvitsevat monia aineita ja osia, joista on ollut pulaa valtavan kansainvälisen kysynnän vuoksi.

Vaikka testejä pystytään nyt tekemään enemmän, loputtomasti kapasiteettia ei edelleenkään ole.

”Tietyt rajat tulevat vastaan, koska testaaminen on hidasta ja työvoimavaltaista. Siihen tarvittaisiin lisää automaatiota, kuten Etelä-Koreassa”, Lehtonen sanoo.

”Mutta suoraan sanoen Suomessa on saatu aika hyvin nyt rakennettua kapasiteettia.”

Jo sairastetusta taudista kertovat vasta-ainetestit kohdistetaan nekin ensin terveydenhuollon henkilökuntaan, sillä immuunit työntekijät ovat sairaaloissa kullan arvoisia, Lehtonen kertoo.

”Ainakin julkisessa terveydenhuollossa asiat tehdään terveydenhuollon tarpeet edellä.”

Lisäksi THL on aloittamassa Suomessa vasta-ainetestien pohjalta tutkimusprojektin, jonka tarkoitus on selvittää koronaviruksen levinneisyyttä ja tukea muun muassa poliittista päätöksentekoa.

Samoilla markkinoilla Suomen julkisen terveydenhuollon kanssa vasta-ainetestejä kärkkyvät kuitenkin myös yksityiset terveydenhuollon toimijat. Lehtonen arvelee, että testit tulevat sitä kautta tarjolle maksukykyisille asiakkaille heti, kun joku saa niitä ostettua Suomeen. Esimerkiksi monet yritykset saattavat haluta testata työntekijöitään.

”Haaste syntyy, jos julkiset ja yksityiset toimijat kilpailevat keskenään. Jos tätä hommaa ei koordinoida, riski on, ettei testejä käytetä yhteiskunnan kannalta hyödyllisimmällä tavalla.”