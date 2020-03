Päätös eristää Uusimaa muusta Suomesta näkyy selvästi liikennemäärissä. Uudeltamaalta muualle Suomeen tehdyt matkat putosivat lauantaina 28. maaliskuuta 82 prosenttia verrattuna kahden viikon takaiseen.

Yhteensä Uudeltamaalta tehtiin teleoperaattori Telian keräämien tietojen mukaan reilut 15 000 matkaa, kun kaksi viikkoa aiemmin määrä oli lähes 83 000.

Perustuslakivaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen Uudenmaan eristämisestä perjantai-iltana, ja rajoitukset tulivat voimaan lauantain vastaisena yönä. Uudeltamaalta poistuminen ja sinne saapuminen on kielletty sunnuntaihin 19. huhtikuuta asti.

Poliisi on perustanut 30 valvontapistettä maakunnan rajalle. Niillä on poliisien lisäksi Puolustusvoimien henkilökuntaa ja varusmiehiä, jotka toimivat poliisin alaisuudessa.

Rajan yli saa kulkea työn, elinkeinon tai luottamustoimen takia sekä painavasta henkilökohtaisesta syystä.

Poliisi tarkasti lauantain aikana rajalla yhteensä 16 555 ajoneuvoa ja käännytti 853 ihmistä.

Päätöksen voimaantulon jälkeisenä päivänä matkat vähenivät suhteessa eniten Lappiin, sillä pudotus oli peräti 96 prosenttia vertailuajankohtaan. Lapin hiihtokeskukset ilmoittivat 20. maaliskuuta päättävänsä toimintansa maaliskuun viimeisenä viikonloppuna.

Lapin lisäksi matkat vähenivät vähintään 90 prosenttia myös Etelä-Karjalaan (92), Etelä-Savoon (91), Kainuun (91) ja Pohjois-Pohjanmaalle (90).

Eniten matkoja tehtiin edelleen Kanta-Hämeeseen, yli 4 347. Kaksi viikkoa aiemmin matkoja tehtiin 18 056, joten pudotusta tuli 76 prosenttia.

Yli tuhat matkaa tehtiin myös Varsinais-Suomeen (3 413), Päijät-Hämeeseen (2 523) ja Kymenlaaksoon (2 092).

Luvut ovat laskennallisia ja ilmenevät teleyhtiö Telian kokoamista paikkatietotilastoista. Todellinen matkamäärä on todennäköisesti vielä suurempi, sillä mukaan on laskettu vain ne matkat, joilla ei ole tehty yli 20 minuutin pysähdyksiä.

Tietopohjana on Telian uusi palvelu, joka kertoo ihmisvirtojen liikkeestä. Yhtiö on koonnut tilastoja mobiiliverkkohavainnoista, joita syntyy kun puhelinliittymä on yhteydessä viestintäverkkoon. Näiden tilastojen perusteella vastaavat luvut on laskettu koko väestön osalta. Yksittäisten ihmisten tietoja tai liikkeitä tilastot eivät kerro.

Suomi otti koronaviruksen takia poikkeusolot käyttöön 18. maaliskuuta. Liikenne on vähentynyt sen jälkeen myös kaupungeissa ja se näkyy kaupunkien ilmanlaadussa.

Lue lisää: Liikenteen vähentyminen on parantanut kaupunki-ilman laatua Suomessa – Helsingissä vilkkaiden katujen ilma tuntuvasti tavallista puhtaampaa

Maaliskuun viimeisen perjantain ja lauantain välisenä yönä voimaan astunut liikkumisen rajoitus Uudenmaan ja muun Suomen välillä voi edelleen laskea typpidioksidipitoisuuksia Helsingin alueella.