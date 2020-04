Suomen maatiloilla ja puutarha-alan yrityksissä eletään juuri nyt pelonsekaisissa tunnelmissa. Istutustyöt pitäisi etenkin Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa aloittaa jo huhtikuussa, mutta alaa uhkaa suuri työvoimapula.

Koronaviruskriisi estää käytännössä kaikkien ulkomaisten kausityöntekijöiden pääsyn Suomeen. Nyt alalla jännitetäänkin, miten yli 16 000 ulkomaalaisen kausityöntekijän työpanos saadaan korvattua tulevalla satokaudella.

Alkutuotannon alat tarvitsevat maa- ja metsätalousministeriön ja huoltovarmuuskeskuksen mukaan pikaisesti Suomeen 1 500 kausityöntekijää. Vihannesten, juurikkaiden ja marjojen tuotannon turvaaminen on tärkeää, koska koronakriisin edetessä ei voida olla varmoja, jatkuuko maatalous- ja puutarhatuotteiden tuonti samaan tapaan kuin aiemmin.

Työvoiman tarve on Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliiton (MTK) mukaan suurin puutarha-alalla ja erikoiskasvien viljelyssä. MTK:n kyselyn mukaan juuri tällä erää tilat tarvitsevat 350 kausityöläistä Varsinais-Suomessa. Kova pula tekijöistä on myös Uudellamaalla ja Pohjanmaalla sekä maakunnissa, joissa on paljon marjatiloja.

Jos tilat eivät löydä kausityöntekijöitä Suomesta, osa sadosta jää istuttamatta tai korjaamatta. Lisäksi moni yritys lopettaa pysyvästi, ja esimerkiksi vihanneksista saattaa tulla niukkuutta, mikä johtaa hintojen nousuun.

Parinkymmenen ulkomaisen kausityöntekijän piti tulla jo tällä viikolla Suomen suurimmalle taimitarhalle Puutarha Tahvoset Oy:lle Pohjankuruun Länsi-Uudellemaalle. Työntekijöille oli jo myönnetty työ- ja oleskeluluvat kahdeksaksi tai yhdeksäksi kuukaudeksi.

”Lentoliput olivat valmiina, mutta lennothan on peruutettu. Työntekijöitä oli tulossa Thaimaasta, Filippiineiltä, Ukrainasta ja Puolasta. He ovat olleet meillä töissä kymmenenä vuotena peräkkäin ja osaavat hommansa”, kertoo toimitusjohtaja Tomi Tahvonen.

Perheyritys työllistää ympäri vuoden noin 50 paikallista työntekijää. Istutus- ja satokautena yli 100 hehtaarin alueella puurtaa jopa toista sataa työntekijää.

”Meidän on todella vaikeaa löytää työntekijöitä pieneltä paikkakunnalta. Vuokratyöfirmojen kanssa on etsitty väkeä 50 kilometrin säteeltä. Onpa yksi Finnairin lomautettu lentoemäntäkin hakenut töihin”, Tahvonen kertoo.

Puutarha Tahvoset myy muun muassa Korona- nimistä mansikkalajiketta. Kuva: Kimmo Penttinen

Apua on kyllä luvassa.

”Rajavartiolaitokselle on välitetty tieto siitä, että 1 500 kausityöntekijää voidaan ottaa ulkomailta vastaan. Ulkoministeriön kanssa ollaan kartoittamassa, miten he pääsevät omasta maastaan liikkeelle”, kertoo työ- ja elinkeinoministeriön maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen.

Työ- ja elinkeinoministeriö on Hämäläisen mukaan jo valmistelemassa poikkeussäännöstä, että lomautetut ja irtisanotut ulkomaalaiset työntekijät voivat siirtyä uuden työnantajan palkkalistoille. Nykyisen lain mukaan työlupa koskee vain yhtä työnantajaa, jonka töihin lupaa on haettu.

Myös maan vastaanottokeskukset ovat saaneet TEM:tä tiedon siitä, että puutarha- ja maatilat voivat ottaa turvapaikanhakijoita töihin. Tätä vaati esimerkiksi oppositiopuolue perusuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho jo viime viikonloppuna.

”Näistä pienistä puroista meidän täytyy etsiä työvoimaa”, maahanmuuttojohtaja Hämäläinen kuvaa.

Hallituksessa istuvan vasemmistoliiton kansanedustaja Jari Myllykoski taas ehti ehdottaa, että lomautetut työntekijät olisivat oikeutetut lomautuksen aikaiseen työttömyyspäivärahaan toiselta työnantajalta saamansa palkan lisäksi.

”Samaan aikaan kun joudumme lomauttamaan tuhansittain työntekijöitä koronaviruspandemian takia, meillä on Suomessa tärkeitä aloja, joita uhkaa työvoimapula samasta syystä”, Myllykoski sanoo hallitukselle tekemässään toimenpidealoitteessa.

”Houkuttelevuutta lisäisi, jos kokonaisansio vastaisi paremmin lomautusta edeltänyttä ansiotasoa. Tällä korjataan yhtä aikaa lomautetun työntekijän henkilökohtainen talous ja hetkellisestä työvoimapulasta kärsivien yritysten toimintaedellytykset.”

Maatalouden edunvalvojan MTK:n mielestä nyt pitäisi haravoida kaikki mahdollisuudet, jotta 16 000 kausityöntekijää voidaan korvata.

”TE- keskuksilla ja MTK:lla on yhteinen hanke, jolla kartoitetaan työvoiman tarvetta ja paikallista tarjontaa kuten esimerkiksi löytyykö turkistarhoilta tiloille tekijöitä”, sanoo MTK:n elinkeinojohtaja Marko Mäki-Hakola.

Myös maatalous- ja puutarha-alan oppilaitoksiin on oltu eri ministeriöistä yhteyksissä.

”Opiskelijoille on tarjottu mahdollisuutta lähteä tiloille suorittamaan osaa opiskeluista. Opiskelijat ovat perustaneet myös osuuskunta Tähkän, jolta tilat voivat ostaa työvoimapalveluja”, kertoo ylitarkastaja Vesa-Pekka Reskola maa- ja metsätalousministeriöstä.

Maatalouden työnhakuun on tarkoitus luoda myös oma Töitä Suomesta -nimeä kantava verkkopalvelu. Apuna etsinnöissä ovat monet toimintaryhmät kuten Suomen kylät-verkosto.

Varsinkin marjatiloille pitää Mäki-Hakolan mukaan saada pian tietoa mahdollisuuksista saada työvoimaa, jotta ne voivat tehdä päätöksiä kesän tuotannosta.

Suomen suurimmalla taimitarhalla Länsi-Uudenmaan Pohjankurussa kevään ja kesän tulo askarruttaa tavallista enemmän. Tahvosten tila tuottaa miljoona mansikan tainta vuodessa. Toimitusjohtaja Tomi Tahvosta huolettaa, miten taimia saadaan puutarhaliikkeille ympäri maata.

”On myös tärkeää, että myymälät pysyvät auki. Näin puutarhaharrastus voi jatkua, ja lisätä ihmisten viihtymistä kotipuuhissa.”

Tahvosta mietityttää, minkä verran omalle taimitarhalle heruu luonnonvara-alalle luvatusta 1 500 ulkomaalaisesta työntekijästä. Loppukesästä pitäisi poimia isot määrät omenoita ja pensasmustikoita puutarhatilan omilta viljelyksiltä.

”Kyllä nyt pitäisi pystyä löytämään ja ehkä jopa velvoittamaan myös suomalaisia töihin.”