Suomessa on todettu lähes 1450 koronavirustartuntaa. Valtaosa tartunnoista on Uudellamaalla. Kuva: Jussi Nukari

Koronavirus on levinnyt koko Suomeen pienimpiäkin kuntia myöten. Eniten todettuja tartuntoja on Uudellamaalla, jossa viruksen ilmaantuvuus on huomattavasti korkeampi kuin muualla maassa.

Valtioneuvoston tiistaina julkaiseman muistion mukaan Uudellamaalla oli maanantaina 30. maaliskuuta yhteensä 843 tartuntaa. Muistion tartuntamääriä ei kannata enää keskiviikkona tuijottaa tarkasti, mutta muistiosta käy ilmi, että koronavirus on levinnyt koko Suomeen pienempiä kuntia myöten.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) keskiviikkona julkaisemien tietojen mukaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella on todettu 931 ja koko maassa lähes 1 450 tartuntaa.

Suomi eristi viime viikonloppuna Uudenmaan muusta Suomesta. Sen jälkeen liikkumista Uudeltamaalta ja Uudellemaalle on rajoitettu poikkeuksellisen järein toimin.

HS uutisoi maanantaina, että tartuntatautien leviämistä tutkineen matemaatikon ja epidemologin mielestä Uudenmaan eristykselle on perusteita, sillä Uusimaa näyttäytyy nyt viruksen keskuksena, josta se voi levitä muualle Suomeen. Uutisen mukaan koronavirustilanne näyttää pahalta etenkin Suomen tiheimmin asutuilla alueilla. Onkin mahdollista tai jopa todennäköistä, että kaupungistuminen edesauttaa tartuntatautien leviämistä.

Uudenmaan jälkeen toiseksi eniten tartuntoja on Pirkanmaalla, jossa on yhteensä sata todettua tartuntaa seitsemän kunnan alueella. Useita tapauksia on havaittu Kangasalla, Orivedellä, Pirkkalassa, Tampereella ja Valkeakoskella. THL:n mukaan Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä on 109 tartuntaa.

Maakunnista vähäisimmällä todettujen tartuntojen määrällä on selvinnyt Kainuu. Maakunnassa on todettu yhden kunnan alueelta neljä tartuntaa. Muistiosta ei käy ilmi, mistä kunnasta on kyse.

THL:n keskiviikkoisten lukujen mukaan Itä-Savon sairaanhoitopiirissä on toistaiseksi todettu vain yksi koronavirustartunta. Sairaanhoitopiirin omien tietojen mukaan tartuntoja on kaksi.

Itä-Savon sairaanhoitopiiriin kuuluu neljä kuntaa. Alueen isoin kunta on Savonlinna. Itä-Savo ei muodosta omaa maakuntaa ja esimerkiksi Savonlinna on osa Etelä-Savon maakuntaa.

Itä-Savon sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Jaana Luukkonen Savonlinnan keskussairaalasta selittää alueen alhaista tartuntamäärää muun muassa väestön ikärakenteella.

”Meillä on Suomen iäkkäin väestö ja liikkuvuus on aika vähäistä. Siksi esimerkiksi Keski-Euroopan matkailun vaikutus ei ole näkynyt täällä samalla tavalla kuin muualla”, Luukkonen kertoo.

Lisäksi rajoitukset koronaviruksen leviämisen estämiseksi on otettu tosissaan.

”Rajoittamistoimet ovat purreet. Myös influenssatapausten määrä on ollut täällä selvästi pienempi kuin tavallisesti”, Luukkonen sanoo.

Pohjois-Pohjanmaalla on toistaiseksi 56 todettua tapausta kuuden kunnan alueella. Useita tartuntoja on Oulussa.

Kanta-Hämeessä tartuntoja on eniten Forssassa, Hämeenlinnassa ja Riihimäellä. Etelä-Savossa koronatapauksia on etenkin Mikkelissä ja Pieksämäellä.

Keski-Suomessa useita tartuntoja on Jyväskylässä, Jämsässä ja Muuramessa. Pohjanmaalla useita tapauksia on havaittu Vaasassa.

Pohjois-Savossa eniten tartuntoja on Kuopiossa, Etelä-Pohjanmaalla Seinäjoella.

Lapissa useampia tapauksia on Kemissä, Kittilässä, Kolarissa ja Rovaniemellä.

Satakunnassa useita tapauksia on todettu Porissa ja Raumalla, Päijät-Hämeessä Lahdessa.

Kymenlaaksossa useita tapauksia on Kouvolassa, Etelä-Karjalassa Lappeenrannassa.

Pohjois-Karjalassa useita tartuntoja on Joensuussa, Keski-Pohjanmaalla Kokkolassa.

Ahvenanmaalla on todettu viisi koronavirustartuntaa, useita Maarianhaminassa.

Todettujen tartuntalukujen perusteella ei ole mahdollista ennustaa miten tai millä nopeudella virus leviää maakunnassa, muistiossa korostetaan. Siksi kaikissa maakunnissa on välttämätöntä rajoittaa ihmisten sosiaalisia lähikontakteja ja kokoontumisia.