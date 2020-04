Perheväkivalta ja sen uhka näyttävät lisääntyneen Suomessa, kun monet ihmiset viettävät selvästi aiempaa enemmän aikaa asunnoissaan koronaviruksen takia.

”Seuraukset alkavat jo näkyä”, sanoo Ensi- ja turvakotien liiton pääsihteeri Riitta Särkelä.

Poliisin kotihälytystehtävät lisääntyivät maaliskuussa verrattuna sekä alkuvuoteen että viime vuoden maaliskuuhun. Poliisille tuli aiempaa enemmän hälytyksiä kodeissa tapahtuvasta väkivallasta, häiriökäyttäytymisestä ja metelöinnistä.

Poliisihallituksen poliisitarkastaja Pekka Heikkisen mukaan kotihälytysten lisääntyminen voi johtua ainakin osittain koronavirukseen liittyvistä rajoituksista.

”Samaan aikaan maaliskuussa väkivaltarikosten kokonaismäärä väheni. Se kertoo siitä, että koti on joillekin tällä hetkellä vaarallinen paikka”, Heikkinen sanoo.

Ensi- ja turvakotien liiton mukaan useat eri asiat viittaavat siihen, että perheväkivalta ja uhkaavat tilanteet ovat lisääntyneet koronavirukseen liittyvien rajoitusten voimaantulon jälkeen.

Liiton jäsenyhdistysten turvakodeissa oli viime viikolla 243 asiakasta, kun viime vuoden vastaavalla viikolla määrä oli 209. Asiakasmäärä kasvoi siten yli kolmellakymmenellä.

”Lisäys viime vuoden vastaavaan aikaan ei ole kauhean iso mutta se on silti selkeä”, Särkelä sanoo.

Kotiolojen kriisiytyminen näkyy Särkelän mukaan erityisesti Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistysten väkivaltatyön avopalveluissa.

Avopalveluiden yksilötyössä oli viime viikolla yhteensä 1 840 asiakasta. Määrä oli 589 suurempi kuin viime vuoden vastaavana aikana.

Yksilötyöhön osallistuu erikseen väkivallan kohteeksi joutuneita, tekijöitä ja perheiden lapsia.

”Väkivalta ja sen uhka on noussut esiin myös chat-palveluissamme”, Särkelä sanoo.

Ensi- ja turvakotien liiton chateissa on mahdollista keskustella esimerkiksi väkivallasta, päihdeongelmista, vaikeista erotilanteista ja vauvaperheiden haasteista liiton ja sen jäsenyhdistysten työntekijöiden kanssa.

Ensi- ja turvakotien liiton pääsihteeri Riitta Särkelä. Kuva: Mikko Stig / Lehtikuva

Pääsihteeri Särkelän mukaan perheväkivallan mahdollisen lisääntymisen taustalla voi olla hyvinkin erilaisia tilanteita.

”Osassa perheistä on ollut jännittynyt tilanne jo ennestään. Nyt kun perhe on pitkiä aikoja yhdessä neljän seinän sisällä, väkivallan riski voi kasvaa”, hän sanoo.

Särkelä huomauttaa, että tilanteet voivat kriisiytyä myös sellaisissa perheissä, joissa ei ole aiemmin ilmennyt väkivaltaa tai sen uhkaa. Koronaviruksen aiheuttamat taloushuolet ja työttömyyden uhka saattavat laukaista vaikeita tilanteita perheissä.

Jos sopeutumiskeinona käytetään päihteitä, se voi lisätä väkivallan riskiä entisestään.

”Väkivallan tai uhkailun kohteeksi joutuvien on tärkeää muistaa, että ihmisellä on aina oikeus elää ilman väkivaltaa. Väkivalta ei ole oikeutettua missään tilanteessa”, Särkelä sanoo.

Poliisia huolettaa, että monissa kodeissa tilanne voi vaikeutua erityisesti tulevana pääsiäisenä.

”Aikuisten kannattaa keskustella näistä asioista jo ennakkoon ja ehkä sopia, että pullot pidetään pääsiäisenä piilossa. Jokainen voi miettiä ennakolta, miten voisi estää vaikeat tilanteet”, poliisitarkastaja Heikkinen sanoo.

Ensi- ja turvakotien liiton Särkelä muistuttaa, että apua on tarjolla myös nyt poikkeusaikana.

Turvakodit ovat auki ympäri vuorokauden, avopalvelut toimivat, auttavat puhelimet päivystävät ja liiton chat-palveluiden aukioloaikoja on koronaviruksen vuoksi pidennetty.

”Jos tilanne vaikeutuu, apua kannattaa hakea nopeasti”, Särkelä sanoo.

Ilmiö ei suinkaan rajoitu Suomeen. Sitä mukaa kun maat ja kaupungit eri puolilla maailmaa ovat määränneet ihmisiä pysymään kodeissaan koronapandemian vuoksi, perheväkivaltatapauksissa on havaittu silmiinpistävää kasvua.

Esimerkiksi pandemian alkulähteillä Kiinassa raportoitiin tammi-helmikuussa jopa kaksi tai kolme kertaa enemmän kotiväkivaltatapauksia kuin samoina ajankohtina vuosi sitten, kertoo verkkolehti Sixth Tone.

”Epidemialla on ollut valtava vaikutus kotiväkivaltaan”, kotiväkivaltaa vastustavan järjestön perustaja ja eläkkeellä oleva poliisi Wan Fei kertoi lehdelle. ”Tilastojemme mukaan 90 prosenttia väkivaltatapauksista liittyy covid-19-epidemiaan.”

Kiinassa määrättiin tiukkoja eristystoimia ensimmäisenä maailmassa jo tammikuun lopussa.

Yhdysvalloissa Seattlen poliisi sai maaliskuussa 22 prosenttia enemmän ilmoituksia kotiväkivallasta kuin vuosi sitten, kertoo Mother Jones -lehti. Yhdysvaltain epidemian keskuksessa New Yorkissa kasvua on havaittu seitsemän prosenttia.

Euroopassa epidemiasta pahiten ovat kärsineet tähän mennessä Italia ja Espanja. Molemmissa maissa ihmisiä on määrätty neljän seinän sisälle, mikä on näkynyt yhteydenottoina auttaviin puhelimiin.

Espanjassa Katalonian aluehallinto kertoi, että yhteydenotot kotiväkivallan hätälinjoille ovat kasvaneet 20 prosenttia epidemian aikana. Italiassa soitot ovat vähentyneet, mutta samaan aikaan avustusjärjestöt saavat kotiväkivallan uhreilta epätoivoisia viestejä, kertoo brittilehti The Guardian.

Joissakin maissa poliitikot ovat jo vaatineet erityistoimenpiteitä, jotta epidemian vuoksi entistä suurempia vaikeuksia kohtaavat perheet saisivat apua.

Britanniassa naisten tasa-arvo -puoleen johtaja Mandu Reid on vaatinut, että poliisille myönnettäisiin erityisvaltuudet häätää väkivaltaiset häiriköt pois kodeistaan eristyksen ajaksi. Saksassa vihreän puolueen johtaja Katrin Göring-Eckardt vaati tällä viikolla lisärahoitusta turvakodeille.

Kotiväkivallan kasvu näyttäisi kaikkialla seuraavan samaa kaavaa, ja myös selitykset ovat samankaltaisia:

Koteihin sulkeutuminen on kuin ansa niille perheille, joissa on väkivaltainen ihminen. Pandemian on myös lisännyt taloudellisia huolia, mikä on voinut entisestään kiristää tunnelmia.

Yhdysvalloissa toimiva kotiväkivallan uhrien auttava linja The Hotline jakaa pandemian oloihin liittyviä erityisneuvoja.

Järjestö muistuttaa verkkosivuillaan, että perheen eristäminen muusta maailmasta on tavanomainen taktiikkaa perheväkivaltaan taipuvaisille ihmisille, jotka yrittävät pitää lähiomaisiaan tiukassa kontrollissa. Nyt samat henkilöt käyttävät pandemian aikana määrättyjä rajoituksia hyväkseen.

He saattavat liioitellen pelotella uhrejaan virustartunnalla tai levittää siitä vääriä tietoja. He saattavat pantata tarpeellisia hygieniatarvikkeita uhreiltaan tai estää heitä hakeutumasta terveyspalveluihin. Pandemiaa saatetaan käyttää tekosyynä sille, miksi toinen vanhempi ei saa tavata lapsiaan, sivusto kertoo.

Ohjeet kotiväkivallan uhreille ovat samat kaikkialla maailmassa: eristyksestä huolimatta apua pitää hakea.