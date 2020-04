Ihmiset suuntasivat mökeilleen eivätkä palanneet sieltä ennen kuin Uudenmaan rajat suljettiin lauantaina 28. maaliskuuta ja liikkuminen muutettiin luvanvaraiseksi, selviää teleoperaattori Telian tekemistä tilastoista.

Pääministeri Sanna Marin vetosi mökkiläisiin keskiviikkona 25. maaliskuuta, että nämä palaisivat mahdollisimman pian takaisin koteihinsa, mutta lauantaihin mennessä toiveeseen ei ollut vastattu.

Uudenmaan eristys kestää 19. huhtikuuta asti, ja sillä on tarkoitus hillitä koronavirustartuntoja. Suomen tehohoitokapasiteetti voi loppua, jos tauti leviäisi koko maassa yhtä pahasti kuin pääkaupunkiseudulla on tapahtunut.

Telian tiedoista voi nähdä, että ihmismäärä etenkin useissa mökkikunnissa oli lauantai-iltana 28. maaliskuuta merkittävästi suurempi kuin kaksi viikkoa aiemmin.

Prosentuaalisesti eniten kasvoi Ahvenanmaalla sijaitsevan Sottungan väkimäärä, 57 prosenttia. Ihmisiä oli kuitenkin vain 38 enemmän kuin kaksi viikkoa aiemmin.

Peräti kuusi kymmenen suurimman kasvun kunnista on Ahvenanmaalla, mutta kaikissa absoluuttinen ihmismäärä on varsin pieni verrattuna Manner-Suomen kuntiin.

Ruotsissa ja Manner-Suomessa asuvat ahvenanmaalaiset ovat palanneet joukoittain kotisaarelleen koronakriisin syvetessä.

Uudenmaan ulkopuolella sijaitsevista Manner-Suomen kunnista listan kärkipäästä löytyvät muun muassa Rautavaara, Kustavi, Taivassalo ja Merikarvia.

Listan kärjessä olevan 1 600 asukkaan Rautavaaran kunnanjohtaja Henri Ruotsalainen kertoo, että mökkiläisten määrä on lisääntynyt viime viikkoina.

”Rautavaara ei varmasti ole se tunnetuin mökkipitäjä, mutta kyllä täällä on muutamia satoja vapaa-ajan asuntoja”, Ruotsalainen sanoo.

Pohjois-Savossa sijaitsevan Rautavaaran ihmismäärä lisääntyi kahdessa viikossa yli 900:lla, mutta taustalla on enemmän yleinen mökeille lähtö kuin Uudenmaan rajan sulkeminen.

”Suurin osa mökkiläisistä tulee muualta Pohjois-Savosta ja lähialueilta. En tiedä, että olisi ketään Uudeltamaalta.”

Myös monen muun mökkikuntana tunnetun paikan, kuten Paraisten (+16%), Kemiönsaaren (+16%), Mäntyharjun (+13%) ja Naantalin (+7%) väkimäärä kasvoi merkittävästi kahden viikon takaiseen.

HS vieraili Mäntyharjulla ennen kuin hallitus päätti eristää Uudenmaan muusta Suomesta. Reportaasimatkan perusteella Uudeltamaalta tulevia mökkiläiset eivät ole juuri nyt Mäntyharjulla kovassa huudossa.

”Siellähän niiden pitää pysyä. Mitä ne tänne tulevat sitä tuomaan”, sanoi mäntyharjulainen Matias Lahtinen HS:lle Mäntyharjun terveyskeskuksen pihassa.

Kemiönsaaressa on 4 600 vakituisessa käytössä olevaa omakotitaloa ja 4 800 vapaa-ajan asuntoa. Telian tietojen mukaan paikkakunnalla oli 1 334 ihmistä enemmän 28. maaliskuuta kuin kaksi viikkoa aiemmin.

Kunnanjohtaja Anneli Pahta ei pidä lukuja lisääntyneestä ihmismäärästä yllättävinä.

”Sellainen tuntuma on, että moni vapaa-ajan asukas on jo tullut paikkakunnalle”, Pahta sanoo.

”Mökkiläiset viettävät täällä keskimäärin 80–90 päivää vuodessa, ja tämä on hyvin monelle toinen koti. Ennen liikkumisrajoituksia ymmärsin hyvin, että vetäydytään, eristäydytään ja käyttäydytään vastuullisesti. Mutta nyt kyllä kaikkien pitää noudattaa viranomaisten määräyksiä.”

Pahta kertoo, että paikkakunnalla on luotu apteekki- ja kauppakassipalvelut mökkiläisille, jossa valmiit kauppakassit voi noutaa kaupasta. Pienellä paikkakunnalla terveydenhuoltojärjestelmä ei kestäisi laajamittaista sairastumisaaltoa.

”Akuutisti sairastuvat tietysti hoidetaan, mutta muuten ihmiset pyritään ohjaamaan oman kuntansa terveydenhuoltoon.”

Lappi tyhjeni ihmisistä suurten hiihtokeskusten ilmoitettua lopettavansa toimintansa maaliskuun viimeiseen viikonloppuun. Prosentuaalisesti eniten ihmisiä menettivät Lapissa sijaitsevat Muonio (–59 prosenttia), Kittilä (–53%), Pelkosenniemi (–47%) ja Kolari (–43%).

Määrällisesti eniten ihmisiä lähti sen sijaan Helsingistä, jossa oli lähes 23 000 ihmistä vähemmän 28. maaliskuuta kuin kaksi viikkoa aiemmin.

Espoossa lisäys oli määrällisesti suurin, yli 4 300. Lukua voi selittää se, että 14. maaliskuuta useat palvelut olivat vielä auki, joten esimerkiksi Helsinkiin lähtö näkyy tilastoissa.

Vantaalla ihmismäärä väheni vertailuaikana yli 3 300:lla, ja lukuun vaikuttaa lentoliikenteen merkittävä väheneminen.

Luvut ovat laskennallisia ja ilmenevät teleyhtiö Telian kokoamista paikkatietotilastoista. Tilastoista näkyy kuntien väkimäärä mittauspäivänä yhden tunnin aikana kello 20–21.

Jos ihmiset ovat olleet saman tunnin aikana useammassa kunnassa vähintään kolmen minuutin ajan, heistä syntyy havainnot kaikkien kyseisten kuntien lukuihin.

Tietopohjana on Telian uusi palvelu, joka kertoo ihmisvirtojen liikkeestä. Yhtiö on koonnut tilastoja mobiiliverkkohavainnoista, joita syntyy kun puhelinliittymä on yhteydessä viestintäverkkoon. Näiden tilastojen perusteella vastaavat luvut on laskettu koko väestön osalta. Yksittäisten ihmisten tietoja tai liikkeitä tilastot eivät kerro.