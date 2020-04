Ruotsissa ja Manner-Suomessa asuvat ahvenanmaalaiset ovat palanneet joukoittain kotisaarelleen koronakriisin syvetessä.

”Moni palasi jo ennen kuin kriisi eskaloitui”, sanoo Ahvenanmaan kansanedustaja Mats Löfström.

Teleyhtiö Telian kokoaman tilaston perusteella väkimäärä kasvoi monissa Ahvenanmaan pienemmissä kunnissa kymmeniä prosentteja torstaista 12. maaliskuuta torstaihin 19. maaliskuuta.

Maarianhaminan mastoihin yhteyttä ottavien puhelimien määrä sen sijaan pysyi melko lailla ennallaan. Se voi olla seurausta siitä, että paluumuutto ja turismin romahdus kumoavat toistensa vaikutusta.

Palaaminen ei ole helppoa, kun yhteydet harvenevat.

”Olen saanut paljon yhteydenottoja ahvenanmaalaisilta, jotka yrittävät takaisin esimerkiksi Uudesta-Seelannista tai Chilestä tai ajavat kotia kohti asuntoautollaan”, Löfström sanoo.

Valtaosa lautoista on peruttu. Nopeita yhteyksiä Ruotsin ja Ahvenanmaan välillä ei enää liikennöi lainkaan.

Tukholman ja Turun välillä kuitenkin kulkee yhä kaksi Silja Linen, kaksi Viking Linen ja kaksi Finnlinesin alusta. Tämä on välttämätöntä suurten rahtimäärien vuoksi.

”Muutoin alkaisivat hyllyt tyhjentyä ruuasta ja lääkkeistäkin”, Löfström sanoo.

Nämä alukset ottavat yhä kyytiinsä matkustajia. Ne pysähtyvät yhä myös Ahvenanmaalla Maarianhaminassa. Se on Löfströmin mukaan ainakin osittain Ahvenanmaalta lähtevän rahdin – muun muassa sipsien – ansiota. Asiasta on puhuttu Huoltovarmuuskeskuksen kanssa.

”Taffelin tehtaalta lähtee joka päivä kymmenen rekkaa täynnä sipsejä kohti Manner-Suomea”, Löfström kertoo.

Matkustajamäärät laivoilla ovat olleet arkipäivisin enää joitakin kymmeniä aiempien tuhansien sijaan. Löfströmin mukaan on silti erittäin tärkeää, että matkustusmahdollisuus Ahvenanmaalle säilyy sekä Ruotsista että Manner-Suomesta.

On paljon niitäkin ahvenanmaalaisia, jotka työskentelevät Ruotsissa tai Manner-Suomessa esimerkiksi terveydenhuollon palveluksessa eivätkä siksi voi palata synnyinsaarelleen etätöihin.

”Nyt ei pidä matkustaa edes takaisin, eikä sitä tehdäkään”, Löfström toteaa. ”Poikkeustilanteita voi kuitenkin aina tulla, kuten esimerkiksi läheisen kuolema.”

Ahvenanmaan asukasmäärän kasvu jää luultavasti tilapäiseksi. Näin arvioi Ahvenanmaan tilastoviranomaisen ÅSUB:n tutkimuspäällikkö Jouko Kinnunen.

”Pikemmin väkimäärä tulee pitkällä aikavälillä tämän vuoksi laskemaan”, hän sanoo.

Klobben on matkailuyritys Silverskärin luksuskohde Ahvenanmaan pohjoispuolella. Vieraat majoittuvat vanhojen kalastusmajojen kopioissa. Koronakriisi iskee turismiin myös Ahvenanmaalla, kun kaikkea matkustamista kehotetaan välttämään. Kuva: Mika Ranta / HS

Tämä johtuu vaikeasta talousnotkahduksesta, joka Ahvenanmaalla on lähes varmuudella edessään. Turismin osuus Ahvenanmaan taloudesta on lähes viidesosa.

Laivayhtiöt Viking Line ja Eckerö Line ovat molemmat ahvenanmaalaisia, ja merenkulun parissa on töissä lähes tuhat ahvenanmaalaista. Heistä lähes kaikki ovat nyt koronakriisin vuoksi enemmän tai vähemmän lomautettuina.

Saaren 14 000 työssäkävijästä se on suuri osuus.

”Ajat ovat hurjat”, Kinnunen tiivistää. ”Ja kesän turismisesonkikin uhkaa mennä pilalle.”

Epävarmuutta on lähinnä notkahduksen syvyydestä ja kestosta. Kuten muuallakin Suomessa, ne riippuvat paljon onnistumisesta epidemian vastaisessa taistelussa.

Itse virus ei ole vielä iskenyt Ahvenanmaalle niin pahasti kuin Manner-Suomeen.

Ensimmäinen tapaus varmistettiin kaksi viikkoa Manner-Suomea myöhemmin. Nyt tapauksia on vasta kahdeksan, vaikka testejä on tehty jo noin 200 kappaletta.

Kansanedustaja Löfströmin mukaan tämä lisäaika on käytetty terveydenhuollossa valmistautumiseen.

”Kaikki ne valmistelut on tehty, jotka voidaan tehdä. Sairaalassa on täysi kriisivalmius.”

Fakta

Miten väkimäärän muutosta arvioitiin?

■ Luvut ovat laskennallisia ja ilmenevät teleyhtiö Telian kokoamista paikkatietotilastoista.

■ Tilastoista näkyy kuntien väkimäärä mittauspäivänä yhden tunnin aikana kello 20–21.

■ Telia on koonnut tilastoja mobiiliverkko­havainnoista, joita syntyy kun puhelinliittymä on yhteydessä viestintäverkkoon. Luvut on laskettu koko väestön osalta. Yksittäisten ihmisten tietoja tai liikkeitä tilastot eivät kerro.