Koronavirus tunkeutuu ihmisen hengityselimiin. Oireet jäävät useimmille lieviksi, mutta pahimmassa tapauksessa keuhkot alkavat pettää.

Kaikkein vakavimmin covid-19-tautiin sairastuneet eivät pysty lainkaan hengittämään itse, vaan he tarvitsevat hengityskonetta. Se ylläpitää elämää.

Hengityskoneiden kysyntä on maailmalla nyt huipussaan. Joissain maissa niistä on jo pula.

Saksa on esimerkiksi toimittanut hengityskoneita Italiaan, jossa terveydenhuolto on kuormittunut koronaepidemian takia äärimmilleen. New Yorkissa tarvitaan arvioiden mukaan 15 000 hengityskonetta, ja määrästä uupuu yhä puolet.

Mikä tilanne on Suomessa?

”Niitä on riittävästi”, sanoo sosiaali- ja terveysministeriön lääkintöneuvos Timo Keistinen.

Viime viikolla saattoi tosin syntyä toisenlainenkin kuva. Torstaina elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) kertoi eduskunnan kyselytunnilla selvittävänsä, voisiko hengityskoneiden valmistuksen aloittaa Suomessa pika-aikataululla.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on puolestaan kartoittanut hengityskoneiden määrää eläinsairaaloista myöten. Eläinlääkäriketju Evidensia kertoi viime viikolla, että sen Uudenmaan alueen eläinsairaaloissa on kahdeksan hengityskonetta, jotka voidaan tarvittaessa lainata koronaviruspotilaiden hoitoon.

Lääkintöneuvos Keistisen mukaan hengityskoneiden määrää on selvitetty kaikissa sairaanhoitopiireissä. Laskelmissa on huomioitu myös yksityisten sairaaloiden ja eläinsairaaloiden kapasiteetti.

Suomen tehohoitokapasiteettia ollaan epidemian takia nostamassa noin tuhanteen paikkaan. Nostamisen rajat eivät Keistisen mukaan ole kiinni hengityskoneiden vaan ennemmin henkilöstön määrästä.

Hengityslaitteita on karkeasti ottaen kahdenlaisia: koneita, jotka hengittävät täysin potilaan puolesta ja laitteita, jotka avustavat hengittämisessä.

Varsinaisessa hengityskoneessa potilaan hengittäminen tapahtuu henkitorveen asetetun intubaatioputken kautta. Kaikkein vakavimmissa koronatapauksissa tarvitaan tällaisia koneita.

Niitä on Keistisen mukaan Suomessa yhteensä noin 1 500. Hengityskoneita on sairaaloiden teho-osastoilla, leikkaussaleissa ja heräämöissä.

”Näistä puolet on suhteellisen helposti käytettävissä koronapotilaille. Toinen puoli riittää tavanomaiseen muiden potilaiden tehohoitoon ja nukutuksessa tapahtuvaan leikkaushoitoon.”

Toisin sanoin vakavimmin covid-19-tautiin sairastuneita ja hengityskonetta tarvitsevia saisi olla tämän arvion mukaan samanaikaisesti enimmillään noin 750.

Suomessa koulutetaan koronaepidemian takia lisähenkilökuntaa teho-osastoille. Sairaanhoitaja käsittelee hengityskonetta Meilahden sairaalan tehohoito-osastolla elokuussa 2015. Kuva: Anni Reenpää / Lehtikuva

Määrä vaikuttaa jotakuinkin riittävältä, kun sitä vertaa THL:n mallinnuksiin epidemian kulusta. Tehohoitoon joutuvat koronapotilaat kärsivät pääsääntöisesti vaikeasta hengitysvajauksesta ja tarvitsevat hengityskonetta.

THL:n lievemmän mallinnuksen mukaan tehohoitoa tarvitsevia koronapotilaita on samanaikaisesti korkeintaan 280 ja vakavamman mallinnuksen mukaan arviolta 500.

THL:n mallinnuksissa oletetaan potilaan keskimääräiseksi teho-osasto­jakson pituudeksi kuitenkin vain kahdeksan päivää. Se on todennäköisesti tätä pidempi, valtioneuvoston muistion mukaan ”realistisemmin” 14–21 vuorokautta.

Aalto-yliopiston tutkijoiden tekemän arvion mukaan reilun viikon päästä tehohoidossa taas olisi vähimmillään 101 ja enimmillään 719 potilasta. Keskiviikkoiltana tehohoidossa oli Suomessa 62 koronapotilasta.

Mallinnukset perustuvat pitkälti rajoitustoimien purevuuteen. Jos rajoituksia ei noudateta, vakavasti sairastuneita on enemmän ja hengityskoneista voi tulla pulaa.

”Jokainen sairaanhoitopiiri on varautunut oman väestönsä hoitoon, mutta jos siellä onkin paljon enemmän ihmisiä ja potilaita, voi tulla pulaa niin laitteista kuin henkilöstöstäkin”, sanoo Turun yliopistollisen keskussairaalan uni- ja hengityskeskuksen johtaja ja keuhkosairausopin professori Tarja Saaresranta.

Lievempioireisia hengityksen tukea tarvitsevia koronapotilaita voidaan hoitaa myös maskityyppisillä laitteilla, joissain tilanteissa esimerkiksi uniapnean hoitoon tarkoitetuilla kevyemmillä hengityslaitteilla. Niitä löytyy Suomesta tuhansia. Ongelma on kuitenkin siinä, että nämä laitteet päästävät potilaan hengitysilman suoraan huoneilmaan. Virus pääsee siis helposti leviämään.

”Jos kotona on tällaisen laitteen kanssa, tulisi nukkua eri huoneessa kuin muut perheenjäsenet”, sanoo Saaresranta.

Hän ei kuitenkaan näe estettä sille, etteikö laitteita voisi käyttää myös koronapotilaiden hoidossa.

”Tartuntariski on olemassa joka tapauksessa.”

Maailmalla koronapandemia on saanut maat kilpailemaan hengityskoneista. Niiden määrä vaihtelee maittain suuresti. Esimerkiksi Suomessa on asukasmäärään suhteutettuna noin kolminkertainen määrä hengityskoneita verrattuna Britanniaan. Siellä on arvioiden mukaan noin 8 000 hengityskonetta.

Suurimmat hengityskonevalmistajat ovat jo kasvattaneet tuotantoaan pandemian takia, mutta pulaan on haettu helpotusta myös perinteisten valmistajien ulkopuolelta.

Pölynimurinvalmistaja Dyson on jo saanut Britannialta tilauksen pikavauhdilla kehitetyille hengityslaitteilleen. Teslan Elon Musk on taas ilmoittanut, että yhtiön tehtaissa voidaan valmistaa hengityskoneita.

Autojätti General Motors pyrkii niin ikään tekemään tuhansia hengityskoneita yhdessä terveydenhuollon laitteita valmistavan Ventecin kanssa. Avaruustekniikkayritys Meggitt ja kilpa-autoista tunnettu McLaren ovat myös selvittämässä, miten ne voisivat osallistua hengityslaitteiden määrän kasvattamiseen.

The Economist -lehden mukaan Oxfordin yliopiston ja King’s College -yliopiston tutkijat pyrkivät saamaan yksinkertaisen hengityskoneen sairaaloiden koekäyttöön jo muutaman viikon sisällä.

Monet tahot ovat siis laittaneet hynttyitä yhteen, jotta koneita riittäisi kaikille niitä tarvitseville.

Suomessa on tässä suhteessa vielä hiljaisempaa, vaikka täällä on lukuisia terveysteknologiaan keskittyviä yrityksiä.

”Jotta yritys lähtee tällaista tekemään, pitää olla tiedossa, mikä on tuotteen markkina. Jos Suomessa sanotaan, että hengityskoneita ei tarvita lisää, se on vahva signaali sille, ettei yrityksen kannata siihen investoida”, sanoo Terveysteknologia ry:n toimitusjohtaja Saara Hassinen.

Yksi hanke on kuitenkin täälläkin käynnistynyt. Siinä on mukana noin 40 insinööriä ja lääketieteen asiantuntijaa.

Avaruustekniikkaan erikoistuneen diplomi-insinöörin Paavo Heiskasen mukaan vapaaehtoispohjalta työskentelevän työryhmän on tarkoitus kehittää nopeasti valmistettavissa oleva hengityslaite. Se olisi hätäratkaisu, jos varsinaiset hengityskoneet ja -laitteet Suomesta loppuisivat.

”Toivomus on, ettei näitä laitteita jouduttaisi koskaan käyttämään”, Heiskanen sanoo.

Hän ei tarkemmin kerro, keitä työryhmän muut jäsenet ovat.

”Tällä hetkellä selvitämme, mitä kaikkia komponentteja Suomesta löytyy. Näitä projekteja on maailmalla paljon. Tietyt kriittiset komponentit, kuten paineanturit, katosivat maailman verkkokaupoista suunnilleen välittömästi pandemian alettua.”

Ryhmä selvittää Heiskasen mukaan yhdessä viranomaisten kanssa sitä, millä edellytyksillä laitetta voi tarvittaessa käyttää.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen Fimean lääkinnällisten laitteiden yksikön päällikkö Heikki Mattlar sanoo, että uuden toimijan tie hengityskoneiden valmistajaksi on pitkä.

”Elämää ylläpitävät laitteet ovat korkean riskiluokan laitteita. Niiden täytyy täyttää korkeat kriteerit komponenttien ja käytön turvallisuuden kannalta. Tämän kaiken osoittaminen ja tuotantoon siirtäminen ei ole ihan helppo asia.”

Prosessi vaatii kliinisiä tutkimuksia ja kestää Mattlarin mukaan normaalisti pitkään, jopa vuosia. Siksi hän arvioi, että hengityslaitteiden määrän nostaminen on pikemminkin jo ennalta niitä valmistavien yritysten harteilla.

Kapasiteetin nostamiseen tarvitaan kuitenkin myös suurempia määriä laitteissa käytettäviä komponentteja. Niitä voisi mahdollisesti löytää muilta tuotannonaloilta, kuten autoteollisuudesta.

Hengityskoneiden laitteita valmistaa Suomessa ainakin yksi yritys, GE Healthcare, joka on osa yhdysvaltalaista yritysjättiä. Suomen toimiston viestinnästä kerrotaan, että GE:n kaikkien terveydenhuollossa käytettävien laitteiden, myös hengityskoneiden kaasumittausjärjestelmien ja potilasmonitoreiden, kysyntä on pandemian takia kasvanut.

Ministeri Lintilä sanoi eduskunnan kyselytunnilla viime viikolla, että oman, hengityskoneiden valmistukseen tarvittavan lisenssin saaminen kestäisi vuoden. Jos koneita pystyttäisiin valmistamaan Suomessa yhteisvoimin lisenssin jo omaavan ruotsalaisyrityksen kanssa, niitä saataisiin Lintilän mukaan valmistettua jo puolessatoista kuukaudessa.

Mutta jos kotimainen tuotanto ei onnistu ja hengityskoneet hupenevat ennen aikojaan, mistä Suomi saa niitä lisää?

Valmistajilla on jo pitkät tilausjonot, eivätkä kaikki edes ota vastaan tilauksia ulkomailta. Esimerkiksi italialainen hengityskonevalmistaja Siare kertoi maaliskuun puolivälissä Corriere Della Sera -lehdelle, että se on peruuttanut kaikki ulkomaiset tilaukset.

Euroopan unioni saattaisi helpottaa tilannetta, jos hengityskoneet täältä loppuisivat. Suomi allekirjoitti viime viikolla viimeisenä jäsenmaana EU:n jäsenvaltioiden ja komission lääketieteellisten vastatoimien yhteishankintasopimuksen.

Sen tarkoituksena on vahvistaa jäsenmaiden ostovoimaa ja varmistaa muiden muassa hengityskoneiden tasapuolinen saatavuus.

Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen on kehottanut jäsenmaita lisäämään lääkinnällisten laitteiden tuotantoa ja jakamaan tarvikkeita muiden jäsenmaiden kesken. Myös kaikkien aikojen ensimmäinen eurooppalainen lääkinnällisten laitteiden varasto on perusteilla. Sen on tarkoitus sisältää muiden muassa hengityslaitteita.