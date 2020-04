Satojen kilojen huumekaupasta syytetty Niko Ranta-aho pääsi oikeudessa ensimmäistä kertaa ääneen viime viikon täyskäännöksensä jälkeen. Ranta-aho aloitti historiansa avaamisen torstain istunnossa kertomalla viidestä huume- ja lääke-erästä, jotka hän masinoi Suomeen.

Ranta-aho päätti viime viikolla myöntää syyllisyytensä huumekauppaan, minkä hän on aiemmin kiistänyt. Hän on myös näyttänyt poliisille 64 kiloa huumeita, jotka olivat yhä piilossa.

”Minähän olen tuotteet lähettänyt ja tehnyt tietyt toimenpiteet”, Ranta-aho sanoi oikeuden istunnossa viime viikon keskiviikkona.

Oikeudenkäynnin perusasetelman voi tiivistää Ranta-ahon kannalta siihen, oliko hän satojen kilojen huume- ja dopingkauppaa masinoinut nimimerkki Cobra vai ei. Syyttäjän mukaan näin on ja Ranta-aho masinoi laittomien aineiden kauppaa ”agenttipuhelimiksi” nimitetyillä Aquaris-puhelimilla.

Torstaina Ranta-aho myös vastasi kysymyksiin siitä, mitä nimimerkkejä hän laittomien aineiden kaupassaan käytti.

”Niitä tunnettuja Cobra-nimimerkkejä”, hän kertoi oikeudelle.

Ranta-aho sanoi, että Cobra-nimeä hänestä ovat käyttäneet liigan alaporras ”sekä yksi kirjailija”. Jälkimmäisellä hän todennäköisesti viittasi omaelämäkertaan, jonka Janne Tranberg kirjoitti rikostoimittaja Pekka Lehtisen kanssa.

Tranberg kuului aiemmin moottoripyöräjengi Cannonballin johtajistoon. Syyttäjä pitää häntä Ranta-ahon liigan toisena johtajana, minkä Tranberg kiistää.

Ranta-aho on sanonut, että hän aikoo kertoa tekemisensä alusta loppuun. Oikeus halusi kuitenkin pysytellä alkuun mahdollisimman tiukasti viidessä doping- ja lääke-erässä, jotka saapuivat Suomeen Vantaan terminaalin kautta.

”Tutuilla kavereilla on tehdas, joka näitä lääke- ja dopingaineita tuottaa”, Ranta-aho sanoi ulkomaan kontakteistaan.

Ranta-ahon mukaan kaupat olivat hänen tekemiään ja aineet menivät hänen asiakkailleen. Välissä toimivat kuljettajat ja varastomiehet.

Ranta-ahon mukaan hänen tuttujensa tehtaalta aineita tuli eri määriä kuin hän oli tilannut. Tämän takia varastomiehet joutuivat inventoimaan aineet varastoilla.

Oikeudenkäynnissä on näyttönä muun muassa erilaista kuvamateriaalia, jota syytetyiltä takavarikoiduilta laitteilta on löytynyt. Poliisi luonnehti aiemmin tilannetta niin, että huumeliigan ”operaatioturvallisuus” on pettänyt pahan kerran.

Ranta-aho sanoi, että alun dopingaineet alkoivat vaihtua myöhemmin huumeiksi rahan takia.

Syyttäjän mukaan Ranta-aho ja Tranberg masinoivat Suomeen yli 200 kiloa amfetamiinia sekä mittavan määrän muita huume- ja dopingaineita. Jutussa on yhteensä 54 syytettyä.

Kyseessä on tiettävästi Helsingin käräjäoikeuden historian suurin huumejuttu.