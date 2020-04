Tänään torstaina raportoitiin kaksi uutta kuolemantapausta Suomessa.

Suomessa on THL:n mukaan 1518 varmistettua koronavirustartuntaa.

Sairaalahoidossa on nyt 160 ihmistä, joista 65 tehohoidossa.

Tartuntatilanne Suomessa

Koronavirustartuntoja oli torstaiaamuun mennessä varmistunut 1518, kertovat THL:n tiedot Suomen tilanteesta. Se on 72 tartuntaa enemmän kuin eilen aamulla.

Sairaalahoitoa vaativia potilaita on THL:n mukaan koko maassa tällä hetkellä yhteensä 160. Sairaalahoitoa vaativista potilaista 65 on tehohoidossa.

Kuolemantapauksia raportoitiin tänään kaksi. Kaiken kaikkiaan kuolleita on THL:n mukaan nyt 19. Valtaosa kuolleista ja sairaalahoitoa tarvitsevista on Etelä-Suomesta.

Alla olevat grafiikat kertovat sairaalahoidossa olevien määrän kehityksessä Suomessa päivittäin ja alueittain:

Alla oleva grafiikka kertoo, miltä Suomen tartuntatilanne näyttää tällä hetkellä THL:n tartuntatautirekisterin tietojen mukaan. Tartunnat kirjataan rekisteriin näytteenottopäivälle. Koska näytteiden valmistumisessa ja kirjaamisessa kestää yleensä 2–4 päivää, viimeisimpien päivien luvut tulevat vielä muuttumaan.

Sairaanhoitopiireittäin tartuntatilanne näyttää tältä:

Kaikkia koronavirusepäilyjä ei enää testata, joten varmistettujen tartuntojen määrä ei kuvaa tarkasti sitä, kuinka paljon tartuntoja todella on. Esimerkiksi pääkaupunkiseudun sairaanhoitopiiri HUS ei enää testaa kuin tiettyjä tärkeitä avainryhmiä.

Liikkuminen Helsingissä ja Uudellamaalla

Alla oleva reaaliaikaisesti päivittyvä grafiikka näyttää, kuinka paljon ajoneuvoja on liikkeellä Uudenmaan rajakohdissa:

HS:n reaaliaikaisesti päivittyvä grafiikka näyttää, kuinka paljon ajoneuvoja on liikkeellä Helsingin sisääntuloväylillä:

Myös jalankulkijoiden ja joukkoliikenteen matkustajien määrä on vähentynyt huomattavasti normaalista.

Katujen autioituminen käy ilmi myös Google Maps -karttapalvelun tiedoista. Google Maps ei kerro liikkeellä olevien ihmisten kokonaismääriä, vaan palvelu ilmoittaa kohteille sen hetkisen prosentuaalisen kävijäarvon. Arvo perustuu siihen, kuinka paljon ihmisiä kohteessa käy normaalisti samaan aikaan ja kaiken kaikkiaan viikon aikana.

HS:n kokoama grafiikkaa päivittyy reaaliaikaisesti ja kertoo viimeisimmät kävijätiedot

Tilanne maailmalla

Alla oleva grafiikka näyttää koronaviruksen aiheuttamien kuolemien määrän päivittäin maailmanlaajuisesti. Tänään raportoidut kuolemat päivittyvät tietokantaan ensi yön aikana.

Maittain tarkasteltuna kuolemantapausten tilanne näyttää tältä:

Tartuntatilanne näyttää maailmanlaajuisesti tältä:

Maittain tarkasteltuna tartuntatilanne näyttää tältä:

Alla olevasta grafiikasta näkee, että esimerkiksi Kiinassa viimeaikaiset tapaukset muodostavat vain murto-osan tartunnoista. Euroopassa suhde on päinvastainen.

Näin tartunnat ovat levinneet eri maissa

Alla oleva graafi näyttää, miten tautitapaukset ovat lisääntyneet eri maissa sadannesta tartunnasta lähtien.

Esimerkiksi Etelä-Korea on onnistunut hillitsemään toimillaan tartuntoja. Myös Japanin käyrä näyttää loivalta, mutta siellä tapauksia on saatettu raportoida vähemmän kuin niitä todellisuudessa on.

Grafiikan asteikko on logaritminen. Se tarkoittaa tässä, että yksi askelväli y-akselilla merkitsee tartuntojen määrän kymmenkertaistumista.

Maan nimeä napauttamalla voit piilottaa ja lisätä käyriä takaisin näkyviin.