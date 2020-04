Viranomaisten laillisuusvalvojien voisi olla hyvä kiinnostua Keijo Vilhusen murhahankkeeseen liittyvistä tiedustelutiedoista, sanoo rikosoikeuden professori Kimmo Nuotio Helsingin yliopistosta. Kyse on siitä, olisiko poliisin pitänyt avata tietojensa perusteella esitutkinta vai ei.

HS kertoi viranomaisten tiedoista keskiviikkona. Tiedustelutietojen mukaan edesmennyt rikollisvaikuttaja Raimo Andersson liittyi takavuosina murhasuunnitelmaan, jossa Vilhusen hengestä olisi luvattu 150 000 euroa.

Syy palkkamurhahankkeeseen olisi ollut huumepoliisin entisen päällikön Jari Aarnion ja Vilhusen yhteistyö, jota alamaailmassa ei katsottu hyvällä.

Professori Nuotion mukaan hänellä ei ole syytä olettaa, että mitään virhettä esitutkintakynnyksen harkinnassa olisi välttämättä tapahtunut. Kuitenkin ainoastaan poliisin toimien laillisuutta valvovat viranomaiset voivat saada lisäselvitystä siitä, miten yksityiskohtaista tietoa murha-aikeista viranomaisilla oli hyppysissään.

”Tällaisen vakavan rikosasian arviointiin ei saa vaikuttaa se, että uhrina olisi tunnettu rikollinen”, Nuotio sanoo.

Poliisitoimien laillisuutta valvovat alimmalla tasolla laitokset itse. Lisäksi poliisien toimia voivat eri prosesseissa arvioida muun muassa valtakunnansyyttäjänviraston poliisirikosyksikkö ja eduskunnan oikeusasiamies sekä oikeuskansleri.

Rikoslaissa on säädetty rangaistavaksi törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelu. Se täyttyy esimerkiksi, jos joku laatii yksityiskohtaisen murhasuunnitelman tai palkkaa jonkun tekemään henkirikoksen.

Nuotio muistelee, että keskusrikospoliisin johto kannatti aikoinaan törkeän rikoksen valmistelun kriminalisointia, koska toisinaan rikollispiireistä tuli poliisin tietoon erilaisia tapposuunnitelmia.

”Kiinnostavaa on, että nyt on sitten ollut sellainen tilanne, että viranomaiset ovat saaneet sitä tietoa”, Nuotio sanoo.

Toukokuussa 2018 murhahanketta koskevista tiedustelutiedoista kertoi oikeudessa suljettujen ovien takana yksi Aarnion huume- ja virkarikosjutun tutkijoista.

Tutkijan mukaan tieto uhasta tuli Helsingin vankilasta.

”Sieltä kuului semmoinen uhka, että 150 000 euron palkkiota vastaan ja sitten niin, että tähän liittyis Raimo Andersson tähän uhkaan jollain tavalla. Elikkä Vilhusen hengestä sellainen palkkio oli luvattu”, Jari Veijalainen kertoi istunnossa.

HS on kuullut kyseisen kohdan istunnon oikeussalitallenteelta, minkä lisäksi asiasta ovat kertoneet useat muut viranomaiset ja Vilhunen itse. Veijalaisen kuulustelukertomuksesta puolestaan käy ilmi, että hän on saanut Vilhusen murhahanketta koskevat tiedustelutiedot viimeistään marraskuussa 2015.

Murhasuunnitelmaan liitetty Raimo Andersson menehtyi huhtikuussa 2018.

Osa HS:n haastattelemista viranomaisista sanoi, että tiedot Vilhusta koskevasta murhasuunnitelmasta ovat olleet jäsentymättömiä. Tällä perusteella poliisissa ei ole nähty aineksia avata jutusta omaa esitutkintaa.

Myös prosessorioikeuden professori Johanna Niemi Turun yliopistosta sanoo, että vielä jutussa esitettyjen tietojen perusteella on mahdotonta sanoa, olisiko esitutkintakynnyksen pitänyt ylittyä vai ei.

Koska viranomaiset puhuivat yksilöimättömistä tiedoista, Niemi on taipuvainen ajattelemaan, että aineksia esitutkinnan aloittamiseen ei ole ollut. Edes useat lähteet tiedustelutiedolle eivät välttämättä ylitä esitutkintakynnystä.

”Jos kaikilla on vain huhun tasoinen tieto, sitä voi olla melko mahdoton lähteä selvittämään, koska ihmiset ovat saaneet tietää sen joltakin, jolla on myös huhun tasoinen tieto. Niiden ketjujen selvittäminen on usein mahdotonta.”

Yleisestikin törkeän rikoksen valmistelurikoksessa tunnusmerkistö on asetettu melko korkeaksi, Niemi sanoo. Ihmistä ei voi rangaista vain pahoista ajatuksista, joten suunnitelman on oikeasti konkretisoiduttava jollain tavalla ennen kuin se muuttuu rangaistavaksi.

”Jos liikut puukon kanssa kaupungilla ja sanot, että mä tapan sut, se on kyllä rangaistavaa, mutta ei valmistelurikoksena vaan laittomana uhkauksena ja teräaseen hallussapitona”, hän havainnollistaa.

Vilhunen on tuomittu Aarnion kanssa aiemmin muun muassa törkeistä huumerikoksista. Tällä hetkellä kaksikko on saanut syytteen murhasta, jonka molemmat kiistävät.

Aarnion ja Vilhusen murhajuttua istutaan todennäköisesti oikeudessa aikaisintaan ensi syksynä.