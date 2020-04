Oiretutka-palvelun perusteella eniten ihmisiä, jotka epäilevät sairastuneensa koronavirukseen, asuu Etelä-Suomessa – Helsingissä, Espoossa, Kauniaisissa – ja pohjoisessa Kittilässä.

HS:n ja teknologiayhtiö Futuricen kehittämä Oiretutka kysyy vastaajilta, minkälaisia oireita he kokevat ja missä päin Suomea he asuvat. Tietojen avulla pyritään selvittämään koronaviruksen leviämistä. HS:n lisäksi myös Ilta-Sanomat sekä MTV:n uutiset osallistuvat tietojen keräämiseen.

Alla olevassa grafiikassa on katsottavissa kuntakohtaiset tulokset yli 200 Suomen kunnasta. Tulokset on suhteutettu kuntien väkilukuun. Mukana ovat kunnat, joista on saatu yli 25 vastausta. Oiretutkan vastauksien perusteella eniten epäilyjä on niillä alueilla, joilla myös on todettu eniten tartuntoja.

Tuloksissa nousee esiin pääkaupunkiseudun lisäksi Kittilän kunta, jossa sijaitsee muun muassa Levin hiihtokeskus. Kittilässä tiedossa olevien koronavirustartuntojen määrä on 11, joka on 0,17 prosenttia Kittilän väkiluvusta. Se on yli puolet enemmän kuin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella on sairastuneita väkilukuun suhteutettuna.

”Todellinen tautitapausten määrä on isompi, mutta kyllä 11 positiivista on tähän kunnan väestöpohjaan suhteutettuna iso luku, kun väkimäärä on 6 500”, sanoo Kittilän terveyskeskuksen johtava lääkäri Heidi Tanninen.

Tanninen arvelee, että ihmisten tietoisuus näkyy myös Oiretutkan tuloksissa: ”Kyllähän se on selvää, että kun näitä tapauksia alkoi noin viikko sitten ilmaantumaan, niin se säikäyttää pienellä paikkakunnalla. Ihmiset alkavat pelkäämään tartuntaa enemmän. Oireisiin myös kiinnitetään enemmän huomiota.”

Helsingin yliopiston kansanterveystieteen professori Jaakko Kaprio pitää hyvänä merkkinä sitä, että Oiretutkan keräämä data on yhteensopiva Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen todettujen tapausten kanssa. Nyt kerätty data tukee virallisia lukuja.

”Oiretutka heijastaa tämän hetken oireita. Kestää kuitenkin hetken aikaa, että ihmiset hakeutuvat hoitoon. Tämä täydentää tautikuvaa, joka meillä on koronaviruksesta ja muista ylähengitystien infektiosta johtuvista sairauksista” , sanoo Kaprio.

Oiretutkan keräämää dataa on nyt saatavilla avoimena datana toimitukselliseen ja tutkimukselliseen käyttöön.

Oiretutkan kysely on tehty yhteistyössä Helsingin yliopiston kansanterveystieteen osaston kanssa. Tarkoituksena ei ole diagnosoida oireita, vaan kerätä niistä tietoa artikkeleita varten sekä näyttää, missä päin Suomea oireillaan.

Kysymme vastaajilta oireista, joita voi esiintyä nuhakuumeen, influenssan tai muun viruksen, kuten koronaviruksen yhteydessä. Lisäksi kysymme tekijöistä, jotka voivat altistaa koronaviruksen aiheuttamalle sairaudelle.

Palveluun kerättävät tiedot ovat anonyymejä, ja Oiretutka ei tallenna tietoja niin, että ne olisivat yhdistettävissä yksittäiseen käyttäjään. Tiedot jäävät nimettöminä talteen niin, että samalla laitteella voit päivittää niitä kahden viikon sisällä. Päivitykset auttavat seuraamaan taudin etenemistä.